Hét gólt kapott a magyar kapus a Konferencialigában, áll a bál Romániában!

Az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a CFR a Paks ellen jutott tovább, a paksi 0-0 után még július közepén otthon 3-0-ra nyert. Azon a meccsen a kolozsvári születésű, a román mellett magyar állampolgársággal rendelkező kapus, a 23 éves Hindrich Ottó – aki a 2022/2023-as szezont Kisvárdán töltötte – volt a mezőny legjobbja. A második félidő közepén 1-0-nál kivédte Vécsei Bálint 11-esét is, amit a játékvezető megismételtetett, mert több hazai játékos befutott a 16-osen belülre, Vécsei pedig második próbálkozására nem találta el a kaput.

Layouni nem vette be Hindrich Ottó kapuját, de főszereplő volt a CFR elleni meccsen Forrás: X/EuroFoot

Erre a CFR és Hindrich Ottó sem számított...

A CFR a svájci Luganón is túljutott (0-0, majd hosszabbítás után 1-0), a portugál Braga ellen azonban elvérzett (1-2, 0-2), így került át a Konferencialiga rájátszásába, ahol kiemelt a svéd Häcken ellen. A kolozsváriak azonban a göteborgiak műfüves pályáján tegnap beleszaladtak a késbe, 7-2-re kikaptak Göteborgban! Ez a meccs Hindrich Ottónak is a rémálmaiban jön majd elő... A hazaiak a 35. percben már 4-0-ra vezettek, a félidőben 4-1 volt az állás, a végeredmény a 70. percben kialakult. S ez történelmi mérkőzés volt, hiszen a svéd csapat első öt góljához a tunéziai válogatott Amor Layouni adta a gólpasszt! Ehhez 49 perc kellett neki. Az öt gólpasszával beállította Lionel Messi rekordját, az argentin zseni 2024. május 4-én az Inter Miami–New York Red Bulls találkozón, amelyen a végeredmény 6-2 lett, az öt gólpassza mellett egy gólt is jegyzett. A 32 éves Layouni piaci értéke a Transfermarkt oldalán 700 000 euró, 2023 nyara óta játszik Häckenben. 2024-ben, akárcsak 2023-ban, három gólpasszt adott az egész szezonban.

Dan Petrescu lemondott a kiütéses vereség után

A 7-2-es vereség után a román média a román futball megalázásáról és történelmi szégyenről ír, a 95-szörös válogatott Dan Petrescu vezetőedző pedig egyből lemondott a találkozó után. A klub tulajdonosa, a nagyon dühös Nelu Varga nem marasztalta: „Ő legalább férfiként viselkedett, jellemes ember. De ő rakta össze a csapatot, a kudarc az övé” – szögezte le az üzletember.