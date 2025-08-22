CFRHindrich OttóKonferencialigaAmor LayouniLionel Messi

Hét gólt kapott a magyar kapus a Konferencialigában, áll a bál Romániában!

Nem akármilyen meccset hozott tegnap a labdarúgó Konferencialiga rájátszásában a svéd Häcken és a kolozsvári CFR összecsapása: a hazaiak 7-2-re nyertek, a tunéziai Amor Layouni pedig az öt gólpasszával beállíotta Lionel Messi rekordját. A korábban az Európa-liga selejtezőjében a Paks csapatár búcsúztató román együttes kapujában Hindrich Ottó kapta a hét gólt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 5:08
Hindrich Ottó is tehetetlen volt a svédekkel szemben Forrás: TT NEWS AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a CFR a Paks ellen jutott tovább, a paksi 0-0 után még július közepén otthon 3-0-ra nyert. Azon a meccsen a kolozsvári születésű, a román mellett magyar állampolgársággal rendelkező kapus, a 23 éves Hindrich Ottó – aki a 2022/2023-as szezont Kisvárdán töltötte – volt a mezőny legjobbja. A második félidő közepén 1-0-nál kivédte Vécsei Bálint 11-esét is, amit a játékvezető megismételtetett, mert több hazai játékos befutott a 16-osen belülre, Vécsei pedig második próbálkozására nem találta el a kaput.

Layouni nem vette be Hindrich Ottó kapuját, de főszereplő volt a CFR elleni meccsen
Layouni nem vette be Hindrich Ottó kapuját, de főszereplő volt a CFR elleni meccsen Forrás: X/EuroFoot

Erre a CFR és Hindrich Ottó sem számított...

A CFR a svájci Luganón is túljutott (0-0, majd hosszabbítás után 1-0), a portugál Braga ellen azonban elvérzett (1-2, 0-2), így került át a Konferencialiga rájátszásába, ahol kiemelt a svéd Häcken ellen. A kolozsváriak azonban a göteborgiak műfüves pályáján tegnap beleszaladtak a késbe, 7-2-re kikaptak Göteborgban! Ez a meccs Hindrich Ottónak is a rémálmaiban jön majd elő... A hazaiak a 35. percben már 4-0-ra vezettek, a félidőben 4-1 volt az állás, a végeredmény a 70. percben kialakult. S ez történelmi mérkőzés volt, hiszen a svéd csapat első öt góljához a tunéziai válogatott Amor Layouni adta a gólpasszt! Ehhez 49 perc kellett neki. Az öt gólpasszával beállította Lionel Messi rekordját, az argentin zseni 2024. május 4-én az Inter Miami–New York Red Bulls találkozón, amelyen a végeredmény 6-2 lett, az öt gólpassza mellett egy gólt is jegyzett. A 32 éves Layouni piaci értéke a Transfermarkt oldalán 700 000 euró, 2023 nyara óta játszik Häckenben. 2024-ben, akárcsak 2023-ban, három gólpasszt adott az egész szezonban.

Dan Petrescu lemondott a kiütéses vereség után

A 7-2-es vereség után a román média a román futball megalázásáról és történelmi szégyenről ír, a 95-szörös válogatott Dan Petrescu vezetőedző pedig egyből lemondott a találkozó után. A klub tulajdonosa, a nagyon dühös Nelu Varga nem marasztalta: „Ő legalább férfiként viselkedett, jellemes ember. De ő rakta össze a csapatot, a kudarc az övé” – szögezte le az üzletember.

– Megpróbálok megnyugodni, nehogy valami baleset érjen, mert most sokkos állapotban vagyok – tette hozzá Nelu Varga.

A CFR a Pakson túljutott, azon a meccsen Hindrich Ottó remekelt:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekDobrev Klára

Dobrev Klára durván belerondított a magyarok ünnepébe, a pride-on viszont táncra perdült

Csépányi Balázs avatarja

Szégyen!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.