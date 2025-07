Szörnyű egyéni hibák, két 11-es sem volt elég az egyenlítéshez a Paksnak

A délutáni órákban a kolozsvári Fő tér szinte kihalt, hiába is keresünk paksi drukkereket, Mátyás király és vitézei magányosan áznak az esőben. Az egyre ritkább kivételek egyikeként a vendégeket magyar nyelvű kiszolgálással is csábító Rhédey Caféba húzódnánk be, de nincs szabad asztal, így marad a biztos pont, a Bulgakov étterem. Ott már akad szabad asztal, a vendégek zöme magyar, de paksiak itt sincsenek, pedig a mestercsülköt érdemes lenne megkóstolni. Továbbra is zuhogó esőben érkezünk meg a CFR otthonába, a Gépész utcai, hivatalos nevén Constantin Rădulescu Stadionba. Paksiakkal itt már találkozunk, a tegnapi sajtótájékoztató miatt feszült vezetőkkel.

Lendületesebbek voltak a hazai játékosok a CFR–Paks Európa-liga-selejtezőn Fotó: Mirkó István

Tépelődni nincs értelme, a meccsláz elnyomja az egyéb eseményeket.

A román labdarúgás egyik híres magyar alakjával, Fodor Jánossal futunk össze, aki anno Bölöni László útját járva Marosvásárhelyről indulva a Steauáig jutott, hatvanhét évesen, nyugdíjasként ma már csupán szurkoló.

– A CFR nincs jó formában, mégis a hazai csapatot tartom esélyesebbnek – osztja meg velünk a véleményét.

A fedett főlelátó teljesen megtelt, itt legalább nem áznak az emberek, a többi szektor viszont foghíjas, úgy hét-nyolc százan várják a kezdést továbbra is szakadó esőben.

– Legalább ne havazzon – jegyzi meg egy hang szarkasztikusan a lelátón a nyár kellős közepén.

Bognár György négy poszton változtatott

Nehéz lenne megmondani, az eső melyik csapatnak kedvez, Bognár György ettől függetlenül igyekszik meglepni kollégáját, Dan Petrescut. Az papírforma, hogy az első találkozón izomsérülést szenvedő Lenzsér Bence helyett Kinyik Ákos került be, a vezetőedző további három poszton változtatott, Balogh Balázs, Haraszti Zsolt és Tóth Barna helyett Szabó János, Gyurkits Gergő és Hahn János került be a kezdő tizenegybe, amely teljes egészében így nézett ki: Kovácsik – Kinyik, Vas G., Szabó J. – Hinora, Papp K., Vécsei, Windecker, Zeke – Gyurkits – Hahn.

A kezdésre befut a maroknyi paksi tábor és dobveréssel igyekszik erősíteni a hangját, a hazaiak persze elnyomják őket, lábdobogásukkal stílszerűen az elrobogó vonatot utánozva.

Az 5. percben Kinyik sárga lapot kap, a hazaiak jó helyzetből végezhetnek el szabadrúgás, majd Kovácsi véd nagyot lábbal (igaz, a támadás lesről indult), a CFR a kezdeményezőbb, de koránt sincs akkor fölényben, mint Pakson.

A CFR bombagóllal szerzett vezetést

A 30. percben Papp Kristóf a meccs addigi legnagyobb helyzetét puskázza el (lövés helyett inkább át kellett volna emelni a labdát a hosszúra), öt perc múlva aztán Fica 20 méterről, szép lövéssel megszerzi a vezetést a CFR-nek. Miközben a játékosok elhagyják a játékteret, Böde Dániel magyaráz a játékvezetőnek, majd elég egy szúrós tekintet a lelátó felé, máris szitokáradat a válasz.

Vécsei 11-ese: kettőből semmi

Muszáj támadni: a második félidőre Bignár György Gyurkits Gergő helyére Tóth Barnát küldte be. A játék képe gyökeresen nem változott meg, küzdelmes volt a találkozó, majd a 65. percben váratlanul, de teljesen jogosan 11-eshez jutott a Paks. Dokovic bravúrként sarokkal rúgta fejbe Pappot, a ciprusi játékvezető a VAR ajánlására ellenőrizte az esetet, majd büntetőt ítélt.

Vécsei elsőre középre rúgta, Hindrich Ottó ugyan elvetődött, de lábbal hárított. Mivel több hazai játékos is a lövés előbb befutott a 16-oson belülre, a bíró újrarúgatta a büntetőt. Óriási mázli, gondoltuk. Csakhogy Vécsei másodjára csúnyán, majd egy méterrel mellé durrantott. Ezután Böde egyből beállt Hahn helyére – talán érdemes lett volna beküldeni már a 11-es elvégzésére.

A hajrára összeomlott a Paks

Küzdött, hajtott a Paks, de az egyenlítésre már nem volt esélye. A 85. percben Munteanu eldöntötte a mérkőzést és a továbbjutást, igaz, Kovácsik csúnyán bevédte a lövést, a lába között vágódott a labda a hálóba. Összezuhant a Paks, a 90. percben a fejesgólja volt a kegyelemdöfés. 3-0 lett tehát a végeredmény.

A Paks összességében hiába állta meg a helyét, hatalmas egyéni hibák miatt végül simán kiesett. A magyar csapat a nemzetközi porondtól még nem búcsúzik, a Konferencialigában a szlovén Maribor ellen folytathatja.