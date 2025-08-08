Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos új helyzetben, de mi lesz Pécsi Árminnal?

Szoboszlai Dominik a nyáron két magyar csapattársat is kapott: immár az angol bajnok Liverpool játékosa Kerkez Milos és Pécsi Ármin is. Szoboszlai mellett várhatóan Kerkez is alapember lesz a Vörösöknél, Pécsi viszont aligha áll majd sok meccsen a Liverpool kapujában.

Szoboszlai Dominik jól játszott az Athletic Bilbao ellen, de a Liverpool tétmeccseinek sora csak vasárnap, a Crystal Palace ellen kezdődik (Fotó: AFP/Darren Staples)

A Rapid Sport legfrissebb adásában mindhárom liverpooli magyar játékos helyzetét elemeztük az idényrajt előtt.

Szoboszlai és Kerkez együtt: mire megy így a Liverpool?

Vasárnap azonnal trófeáért lép pályára a Liverpool: az FA-kupa-győztes Crystal Palace ellen az angol szuperkupa lesz a tét.