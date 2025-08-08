Rendkívüli

Orbán Viktor: Olyan családbarát politikát csinálunk, aminek köszönhetően a vágyott gyermekek megszületnek

Szoboszlai DominikCrystal PalacePécsi ÁrminKerkez MilosLiverpool FC

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos új helyzetben, de mi lesz Pécsi Árminnal?

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool mezében vasárnap először vívhat egymás oldalán tétmeccset, s ezt rögtön akár közös trófeával ünnepelhetik. Az angol bajnok Liverpool az FA-kupa-győztes Crystal Palace ellen játszik az angol szuperkupáért (Community Shield). A Rapid Sport adásában Szoboszlai és Kerkez mellett szóba került a Vörösök harmadik magyar futballistája, Pécsi Ármin helyzete is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 5:49
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is főszereplő lehet a 2025/26-os idényben a Liverpool mérkőzésein
Szoboszlai Dominik a nyáron két magyar csapattársat is kapott: immár az angol bajnok Liverpool játékosa Kerkez Milos és Pécsi Ármin is. Szoboszlai mellett várhatóan Kerkez is alapember lesz a Vörösöknél, Pécsi viszont aligha áll majd sok meccsen a Liverpool kapujában.

Szoboszlai Dominik jól játszott az Athletic Bilbao ellen, de a Liverpool tétmeccseinek sora csak vasárnap, a Crystal Palace ellen kezdődik
Szoboszlai Dominik jól játszott az Athletic Bilbao ellen, de a Liverpool tétmeccseinek sora csak vasárnap, a Crystal Palace ellen kezdődik (Fotó: AFP/Darren Staples)

A Rapid Sport legfrissebb adásában mindhárom liverpooli magyar játékos helyzetét elemeztük az idényrajt előtt.

Szoboszlai és Kerkez együtt: mire megy így a Liverpool?

Vasárnap azonnal trófeáért lép pályára a Liverpool: az FA-kupa-győztes Crystal Palace ellen az angol szuperkupa lesz a tét.

Jó esély van rá, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepet kap a Community Shield-meccsen, a két magyar játékos együttműködését pedig már külön figyelik Liverpoolban.

A Liverpool szokatlan költekezést tart a nyáron, s még az is lehet, hogy az idén nyáron megvett Florian Wirtz nem sokáig lesz a klubtörténet legdrágább igazolása, azaz egyértelmű, hogy Szoboszlaiék komoly célokért akarnak küzdeni a 2025/26-os idényben.

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

