Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos új helyzetben, de mi lesz Pécsi Árminnal?

Szoboszlai Dominik a nyáron két magyar csapattársat is kapott: immár az angol bajnok Liverpool játékosa Kerkez Milos és Pécsi Ármin is. Szoboszlai mellett várhatóan Kerkez is alapember lesz a Vörösöknél, Pécsi viszont aligha áll majd sok meccsen a Liverpool kapujában.
A Rapid Sport legfrissebb adásában mindhárom liverpooli magyar játékos helyzetét elemeztük az idényrajt előtt.
Szoboszlai és Kerkez együtt: mire megy így a Liverpool?
Vasárnap azonnal trófeáért lép pályára a Liverpool: az FA-kupa-győztes Crystal Palace ellen az angol szuperkupa lesz a tét.