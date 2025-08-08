A svédek botrányt kiáltanak a Győr ellen, kiakadtak a magyar „karriergyilkosra”

A magyar válogatottba is már meghívót kapó Vitális Milán góljának köszönhetően elfogadható vereséget szenvedett az ETO FC a Csongvai Áronnal felálló AIK Stockholm otthonában, a 2-1-es svéd siker után a Győr vezetőedzője, Borbély Balázs sem volt elégedetlen. A svédek ugyanakkor teljesen kiakadtak a magyar csapat egyik futballistájára.

Ezen akadtak ki a svédek: a Győr futballistája nyújtott lábbal szereli az AIK játékosát (Fotó: Expressen)

A problémás eset a tizenhatos közelében történt, amikor Miljan Krpics a svédek szerint brutálisan lépett oda az AIK-os Mads Thychosennek.

A svéd lapok szerint a 22 éves, Kerkez Miloshoz hasonlóan Verbászról származó, szerb–magyar kettős állampolgárságú középpályás nyújtott lábbal, sérülésveszélyt okozva csúszott oda a hazai játékosnak. Ezen az AIK edzője is kiakadt.

– Nem tetszett ez a belépő – fogalmazott Mikkjal Thomassen, a svédek edzője az Aftonbladet.se oldalán. – Szerintem nagyon fontos, hogy a játékosok tiszteljék egymást, és ne sodorják a másikat veszélybe. Amikor valaki így, kinyújtott lábbal érkezik… ha akkor leteszed a lábad, abból komoly sérülés is lehet. Ez karriergyilkos lehet.

A svédek játékosa megvédte a Győr kipécézett futballistáját

Az AIK edzője szerint az ilyen eseteket büntetni kellene, ezúttal azonban a játékvezető még csak le sem fújta a vélt szabálytalanságot, így Krpics lapot sem kapott. A svédek sértett játékosa, a becsúszás elszenvedője, Mads Thychosen ugyanakkor a Fotbollskanalen.se oldalán higgadtabban értékelte a belépőt.

Semmi gond. Rendben volt, jó szerelés volt tőle – mondta a dán játékos. – Ha nem találja el a labdát, nem tudom, hogy a lábam épségben maradt-e volna, de a bíró dönti el, hogy ez szabadrúgást ér-e. Talán kicsit túlment a határon, de elérte a labdát.

A győri visszavágót jövő csütörtökön rendezik az ETO és az AIK között a Konferencialigában.