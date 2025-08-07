Nehéz helyzetben az ETO, de Vitális bombájának köszönhetően életben maradtak a továbbjutási esélyek

Az ETO FC a svéd AIK Stockholm otthonába látogatott a Konferencialigában. A párharc esélyesének számító svédek a selejtező 2. fordulójában 8-0-s összesítéssel léptek át az észt Paide Linnameeskonon, így biztató előjelekkel fogadták a győrieket. Azokat a győrieket, akik múlt héten 4-3-s összesítéssel jutottak tovább a Pjunyik Jereván ellen, a zöld-fehérek egy hosszabbításban szerzett góllal ütötték ki az örmény csapatot.

Az ETO FC vereséget szenvedett Stockholmban. Fotó: ETO FC/Facebook

A győztes gól szerzője, Daniel Stefulj azonban nem játszhatott a Stockholm elleni első mérkőzésen. Az ETO védőjének ugyanis a 95. percben meg kellett volna kapnia a második sárga lapját, de Mervan Bejtullahu játékvezető összekeverte a mezszámokat, így nem állította ki az ETO védőjét. A Győr horvát labdarúgója azonban nem úszta meg, utólag egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott az UEFA-tól.

Az AIK rápihenhetett a győriek elleni mérkőzésre, mivel a hétvégén nem volt bajnokija, míg az ETO hiába játszott több mint egy félidőt emberelőnyben az Újpest ellen, ennek ellenére csak 1-1-s döntetlenre futotta az erejéből.

A svédek kezdőcsapatában egy ismerős név is szerepelt, hiszen a kétszeres magyar válogatott labdarúgó, Csongvai Áron is helyet kapott az AIK soraiban. A 24 éves középpályás február közepén igazolt a svéd csapathoz a Fehérvár FC-től, és fontos szerepet tölt be a csapatban, érkezése óta szinte minden mérkőzésen kezdőként számított rá Mikkjal Thomassen vezetőedző.

A győriek kezdőcsapata:

A svédek kezdője:

Az AIK Stockholm kezdte jobban a mérkőzést, aminek gyorsan meg is lett az eredménye: Dino Besirovic lépett ki Erik Flataker kiugratása után a védők mögül, a svédek támadója pedig nem hibázott, higgadtan passzolta el a labdát a győri Samuel Petras mellett. (1-0).

A 21. percben kettőre növelte előnyét a Stockholm: Bersant Celina kapta meg a labdát a bal oldalon, és vezethette rá lendületből a győri Alexander Abrahamssonra, akit könnyedén meg is vert, és a kapu bal sarkába bombázta a labdát. (2-0).

De nem adta fel az ETO FC

Az első félidő második felében az ETO magához tért, és a magyar együttes több ígéretes helyzetet is kidolgozott. Nadir Benbouali pedig könnyedén megszerezhette volna a szépítő találatot, ám az algír támadó közvetlen közelről kétszer is hibázott, így 2-0-s eredménnyel vonultak a csapatok szünetre.

A folytatásban is inkább a magyar csapat akarata érvényesült, ami a 78. percben góllá is érett: egy szöglet utáni kipattanó után Vitális Milán gondolt egyet, és 20 méterről egy hatalmas bombát eresztett meg, ami a jobb alsó sarokba vágódott. (2-1).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így az AIK 2-1-re nyert, így előnyből várja a jövő csütörtöki győri visszavágót.

Konferencialiga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés: AIK Stockholm (svéd)–ETO FC, Stockholm, Strawberry Aréna, jv: Schlager D., gólszerzők: Besirovic (7.), Celina (21.), illetve Vitális (78.)

