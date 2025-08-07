Konferencialiga: ma két magyar játékos találkozhat az ETO lehetséges ellenfeleinek párharcában

Az ETO FC svédországi, valamint a Paksi FC csütörtök esti, szlovákiai selejtezője mellett a játéknap kínálatából több szempontból is érdekesnek ígérkezik a Rapid és a Dundee 21 órakor kezdődő Konferencialiga-összecsapása. A két magyar futballista, Bolla Bendegúz és Keresztes Krisztián lehetséges párharca mellett azért is érdemes figyelni erre a meccsre is, mert a sorsolás értelmében előzetesen tudható, hogy továbbjutása esetén a győri klub a negyedik körben az osztrák vagy az skót gárdát kapná ellenfeléül.

Bécsben, a Rapid stadionjában rendezik a Konferencialiga-selejtező egyik magyar érdekeltségű meccsét csütörtök este (Fotó: NurPhoto/Giannis Alexopoulos)

Keresztes kihagyhatatlan

A Rapid a Konferencialiga-kvalifikáció második körében kezdte, és kettős győzelemmel, 6-2-es összesítéssel búcsúztatta a montenegrói Decic Tuzi együttesét. Az első meccsen csereként hét perc jutott Bolla Bendegúznak, a másodikon viszont már kezdőként szerepelt – 75 percet játszott – a 27-szeres magyar válogatott hátvéd. Bolla emellett végigjátszotta csapata vasárnapi, BW Linz elleni bajnokiját, amelyen a bécsiek 1-0-ra nyertek, valamint gólt is szerzett július 27-én, amikor a Rapid Wien 1-0-ra nyert a Wacker Innsbruck otthonában az Osztrák Kupa első fordulójában.

Bolla 2024 januárjában szerződött a Rapidhoz, azóta 50 tétmérkőzést játszott a csapatban. A csütörtöki ellenfél, a Dundee United színeiben szintén védőként szereplő Keresztes Krisztián nem büszkélkedhet ilyen meccsszámmal, mivel őt alig néhány hete, a magyar első osztályú Nyíregyházától szerződtette a skót klub. A szombathelyi Haladás neveltje azonnal alapember lett a Dundee-nál.

Keresztes csapata a luxemburgi FC UNA Strassen elleni idegenbeli, majd hazai 1-0-s győzelemmel, 2-0-s összesítéssel kvalifikálta magát a Kl-selejtező 3. fordulójába. A 25 éves magyar mindkét meccset végigjátszotta, csakúgy, mint a múlt vasárnapi, Falkirk elleni bajnokit, amely 2-2-es eredménnyel zárult.