KonferencialigaKeresztes KrisztiánBolla Bendegúz

Konferencialiga: ma két magyar játékos találkozhat az ETO lehetséges ellenfeleinek párharcában

Az ETO FC és a Paksi FC mellett két labdarúgó révén is lesz magyar érintettség. Bécsben Bolla Bendegúz csapata, a Rapid Wien fogadja a Keresztes Krisztiánt is foglalkoztató Dundee United együttesét a Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának csütörtöki első mérkőzésein.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 13:02
Bolla Bendegúz (zöld-fehérben) honfitársával, Keresztes Krisztiánnal is találkozhat a Konferencialiga csütörtök esti selejtezőjén. Fotó: APA-PictureDesk/Thomas Pichler
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ETO FC svédországi, valamint a Paksi FC csütörtök esti, szlovákiai selejtezője mellett a játéknap kínálatából több szempontból is érdekesnek ígérkezik a Rapid és a Dundee 21 órakor kezdődő Konferencialiga-összecsapása. A két magyar futballista, Bolla Bendegúz és Keresztes Krisztián lehetséges párharca mellett azért is érdemes figyelni erre a meccsre is, mert a sorsolás értelmében előzetesen tudható, hogy továbbjutása esetén a győri klub a negyedik körben az osztrák vagy az skót gárdát kapná ellenfeléül.

Bécsben, a Rapid stadionjában rendezik a Konferencialiga-selejtező egyik magyar érdekeltségű meccsét csütörtök este
Bécsben, a Rapid stadionjában rendezik a Konferencialiga-selejtező egyik magyar érdekeltségű meccsét csütörtök este (Fotó: NurPhoto/Giannis Alexopoulos)

 

Keresztes kihagyhatatlan

A Rapid a Konferencialiga-kvalifikáció második körében kezdte, és kettős győzelemmel, 6-2-es összesítéssel búcsúztatta a montenegrói Decic Tuzi együttesét. Az első meccsen csereként hét perc jutott Bolla Bendegúznak, a másodikon viszont már kezdőként szerepelt – 75 percet játszott – a 27-szeres magyar válogatott hátvéd. Bolla emellett végigjátszotta csapata vasárnapi, BW Linz elleni bajnokiját, amelyen a bécsiek 1-0-ra nyertek, valamint gólt is szerzett július 27-én, amikor a Rapid Wien 1-0-ra nyert a Wacker Innsbruck otthonában az Osztrák Kupa első fordulójában.

Bolla 2024 januárjában szerződött a Rapidhoz, azóta 50 tétmérkőzést játszott a csapatban. A csütörtöki ellenfél, a Dundee United színeiben szintén védőként szereplő Keresztes Krisztián nem büszkélkedhet ilyen meccsszámmal, mivel őt alig néhány hete, a magyar első osztályú Nyíregyházától szerződtette a skót klub. A szombathelyi Haladás neveltje azonnal alapember lett a Dundee-nál.

Keresztes csapata a luxemburgi FC UNA Strassen elleni idegenbeli, majd hazai 1-0-s győzelemmel, 2-0-s összesítéssel kvalifikálta magát a Kl-selejtező 3. fordulójába. A 25 éves magyar mindkét meccset végigjátszotta, csakúgy, mint a múlt vasárnapi, Falkirk elleni bajnokit, amely 2-2-es eredménnyel zárult.

Keresztes Krisztián (labdával) itt még a nyíregyháziak mezében játszott, 2025 nyarán szerződött Skóciába
Keresztes Krisztián (labdával) itt még a nyíregyháziak mezében játszott, 2025 nyarán szerződött Skóciába (Fotó: MTI/Katona Tibor)

 

Az ETO FC is következhet a Konferencialiga-selejtezőben

A selejtező ezen szakaszában a tét nem kicsi, aki továbbjut, a rájátszásban folytathatja, ahol már a főtáblás szereplésért küzdenek majd a csapatok. Alakulhatnak úgy is az eredmények, hogy a csütörtökön a svéd AIK vendégeként 19 órakor kezdő (tv: M4 Sport) győri klub, az ETO FC vár a Rapid és a Dundee párharcának győztesére. A csütörtöki első meccsek után a visszavágókat egy hét múlva, augusztus 14-én rendezik.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu