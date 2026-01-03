MedvegyevOroszországKirilo Budanov

„Egy terroristát nevezett ki Zelenszkij az elnöki hivatal élére"

Az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese is megszólalt az ukrán elnöki hivatal vezetőjének a kinevezése kapcsán. Dmitrij Medvegyev Kirilo Budanovot terroristának nevezte. Eközben az orosz védelmi minisztérium közleményben cáfolja Harkiv megtámadását.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 6:47
Fotó: YEKATERINA SHTUKINA Forrás: POOL
Egy terroristát nevezett ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a kijevi elnöki hivatal élére – jelentette ki az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese pénteken a TASZSZ orosz hírügynökségnek. Dmitrij Medvegyev sajnálatának adott hangot, hogy az ukrán elnöknek nem volt más döntése. 

Medvegyev szerint Zelenszkij egy terroristát nevezett ki
Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL

„A legitimitását elvesztett véres bohóc új hivatalvezetőt választott. A terrorista Budanov lett azzá” – nyilatkozott a volt elnök és kormányfő. Medvegyev így kommentálta, hogy Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke kerül az ukrán államfői hivatal élére.

Sajnálkozásának adott hangot azzal kapcsolatban is, hogy Zelenszkijnek „csak egy pozíció áll rendelkezésre ellenfeleinek eltávolítására”, különben a másikat felajánlhatta volna Valerij Zaluzsnij ukrán exfőparancsnoknak, jelenlegi londoni nagykövetnek „és egyszerre távolíthatta volna el a sakktábláról mindkét lehetséges elnökválasztási riválisát”.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete, ugyancsak a TASZSZ-nak nyilatkozva azt mondta, Budanov kinevezését az ukrán elnöki hivatal élére London sugalmazta.

Az ötlet, hogy Budanovot nevezzék ki az elnöki hivatal vezetőjévé, valószínűleg Zelenszkijnek a ködös Albionban élő kurátorai javaslatára merült fel. Két okból van erre szükségük: egyrészt, hogy megerősítsék Kijev hajthatatlan álláspontját a konfliktus rendezéséről szóló tárgyalásokon, másrészt, hogy Zelenszkijt »rövidebb pórázra« vegyék, vagyis hogy megerősítsék a brit befolyást a lejárt mandátumú elnök legközelebbi környezetén

– mondta a diplomata.

Mirosnyik szerint Budanov új kinevezése lezárja előtte azt a lehetőséget, hogy elnöki székért harcoljon.

„Lényegében Budanovra az elnöki hivatalban azért van szükség, hogy lezárja az Ukrajna maradványait irányító állami terrorista apparátus kialakítását. Nehéz elvárni egy olyan embertől, aki egész életében militarizált és nyíltan terrorista szervezetekben dolgozott, hogy polgári jogi és demokratikus megközelítést alkalmazzon az elnöki hivatal irányításában. Budanov mint Zelenszkij esetleges elnökválasztási vetélytársa gyakorlatilag véget vet politikai karrierjének, de egy fontosabb taktikai feladatot fog ellátni: magára – vagyis a külső kurátoraira is – veszi az elnöki környezet irányítását” – mondta a diplomata.

A védelmi minisztérium tagad

Nem felel meg a valóságnak az információ, amely szerint január 2-án az orosz fegyveres erők csapást mértek Harkiv városra – közölte péntek este a moszkvai védelmi minisztérium.

„Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői nem terveztek és nem mértek rakéta- vagy légi csapást Harkov város területére” – hangzott a Moszkvában kiadott tájékoztatás, amelyben a város nevének orosz változata szerepelt.

A tárca ukrán hírforrások által közzétett szemtanúi videófelvételekre hivatkozva azt állította, hogy a harkivi robbanás epicentruma a Perszona bevásárlóközpontban, az Olesz Honcshar utca 2. szám alatt volt. A minisztérium szerint a felvételeken néhány másodperccel a detonáció előtt erős, ismeretlen eredetű füst látható az épületben, ami arra utal, hogy a Perszona bevásárlóközpontban nagy valószínűséggel az ukrán fegyveres erők ott tárolt lőszerei robbantak fel.

„A kijevi rezsim állításai az állítólagos »Harkovra mért orosz csapásról« arra irányulnak, hogy eltereljék a nemzetközi közvélemény figyelmét az ukrán fegyveres erők által január 1-jén éjjel a Herszon régióban található Horli település ellen elkövetett brutális terrortámadásról” – hangzott a közlemény.

Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Herszon megye kormányzója pénteken bejelentette, hogy 28-ra nőtt azon ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma, amely szilveszter éjfélkor érte Horli fekete-tengeri üdülőfalu egyik szállodáját és éttermét.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese (Fotó: AFP)

