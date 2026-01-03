Egy terroristát nevezett ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a kijevi elnöki hivatal élére – jelentette ki az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese pénteken a TASZSZ orosz hírügynökségnek. Dmitrij Medvegyev sajnálatának adott hangot, hogy az ukrán elnöknek nem volt más döntése.

Medvegyev szerint Zelenszkij egy terroristát nevezett ki

Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL

„A legitimitását elvesztett véres bohóc új hivatalvezetőt választott. A terrorista Budanov lett azzá” – nyilatkozott a volt elnök és kormányfő. Medvegyev így kommentálta, hogy Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke kerül az ukrán államfői hivatal élére.

Sajnálkozásának adott hangot azzal kapcsolatban is, hogy Zelenszkijnek „csak egy pozíció áll rendelkezésre ellenfeleinek eltávolítására”, különben a másikat felajánlhatta volna Valerij Zaluzsnij ukrán exfőparancsnoknak, jelenlegi londoni nagykövetnek „és egyszerre távolíthatta volna el a sakktábláról mindkét lehetséges elnökválasztási riválisát”.