Lovas Petra: Csoda, hogy az élsporton túli világban is mennyire jó emberek vesznek körül

Lovas Petrát Téglás Péter szövetségi kapitány mentette meg

Fotó: Mirkó István

A sportági vezetők is tudták ezt, nem véletlen kezdtek el azzal piszkálni, hogy próbáljam meg az akkor számomra lehetetlennek tűnő dolgot. Téglás Péter matematikussá vedlett át, minden héten számolta a pontokat, elmondta, kit és mikor kell megvernem, hogy kijussak. Addig telefonálgattak, amíg egy gyenge pillanatomban beadtam a derekam. De soha többet nem csinálnám végig azt a pár hónapot.

Amikor azt hittem, hogy megvan a kijutás, az utolsó verseny utolsó napján az egyik riválisom 0-3-ról 4-3-ra nyerte meg saját meccsét, ezzel engem a tartalékok közé lökött.

Minden veszni látszott. Majd jött az, amit senki sem akart elhinni: az egyik, már korábban az olimpiára kijutott ukrán lány nem igazolta vissza az olimpiai kvótát. Ekkor megnézték, ki az első tartalék a listán. Én voltam. Szerencsém volt, becsúsztam Rióba, de iszonyatos feszültségben teltek azok a hetek. Amikor kijutottam, minden megváltozott. Hirtelen újra érdekes lettem. Megrohant a sajtó, mehettem a formaruháért, hiszen a magyar olimpiai csapat tagja lehettem. Márpedig ez Magyarországon nagyon nagy dolog. Nekem is az volt. Végre úgy utazhattam el egy versenyre, hogy nem kellett izgulnom. Jutalomjátéknak fogtam fel, elmentem a nyitóünnepségre is. Csodálatos napok voltak azok. Olimpia. Ráadásul a második.

Majdnem otthagyta Usain Bolt nagy futását

– Ha eszébe jut az olimpia, nincs hiányérzete?

– Ugyan, dehogy van. Elmeséljem, hogy a pekingi olimpián ott ültem az atlétikai stadionban, amikor a férfi 100 méteres síkfutás döntőjében Usain Bolt 9,69-es világrekorddal nyert? Amikor százezer néző lélegzetvisszafojtva várta, mi történik abban a nem egészen tíz másodpercben? Vicces sztori volt ez is, mert a 100 métert a nap zárószámának tették, nekem pedig már nagyon mehetnékem volt az olimpiai faluba.

Majdnem otthagyta Usain Bolt nagy futását a 2008-as pekingi olimpián. Fotó: AFP

Pesti barátaim sms-ben nyomták a dumát, hogy ne őrüljek már meg, el ne hagyjam a stadiont, olyat látok, amit addig senki soha. Hallgattam rájuk, maradtam. Csodálatos, mámorító pillanat volt a jamaicai győzelme. Akkor picit megint gondolkodóba estem.

Előttem futott a világ nyolc legjobb sprintere, tanúja lehettem egy sporttörténelmi pillanatnak, s miközben ott ültem a lelátón, arra gondoltam, ki vagyok én a kis fonák pörgetéseimmel…

Ki ez a lány? Sport ez is, az is. Mégis mennyire más.

– Melyik volt a pályafutása utolsó meccse?

– A Budaörs színeiben a 2021 júniusában megrendezett csapatbajnoki elődöntő az Extraligában. A döntőben az Erdért ellen a kispadon ültem. De legalább bajnoki aranyéremmel búcsúztam az élsporttól. Nehéz pillanatok voltak ezek, de még nehezebb volt arra rájönni, hogy a fiatalok képesek elkapni Lovas Petrát. Amikor ez tudatosodott bennem, letettem az ütőt.

– Mit adott önnek ez a sport, ez a 34 év?

– A pingpong által lettem az, aki. Soha nem felejtem el, amikor a 2008-as csapatvilágbajnoki ötödik helyezés után hazajöttem, s a Postással menni kellett egy vidéki kisvárosba csapatbajnoki meccsre. Omladozó vakolatú épület, meleg víz nuku, lepukkant öltöző meg az asztal várt, ahol játszanom kellett.

Megérkeztem a világbajnokságról, a csillogásból, körbenéztem, majd feltettem magamnak a kérdést: most tényleg itt kell játszanom? Ki ellen? Hagyjuk már.

Az első szettet el is vesztettem, a másodikat is, mert fejben nem voltam ott, mert lenéztem a velem szemben álló lelkes ellenfelet. Aztán 0-2-nél szégyenkezve adtam magamnak egy virtuális pofont, és megérkeztem fejben a mérkőzésre. Odaálltam, küzdöttem, nyertem. Pedig az csak egy szimpla csapatbajnoki meccs volt, így utólag visszagondolva azonban ezek a nagy eredménnyel nem járó, de belül megvívott harcok is rengeteget formáltak rajtam.

– Több mint négy évvel a visszavonulása után jól van?

– Igen. Nem olyan régen tudtam meg, hogy egy karrierváltás olyan, mint amikor elveszítünk valakit. Nem gondoltam, hogy ez így van, magamba gyűrtem ezt az egészet. Dolgozom ezzel, de nem mindig egyszerű. Ha azt kérdezi, milyen céljaim vannak, elgondolkodom. Hiszen az én nagy dobásom már megvolt az életben.

A sport volt az én óriási történetem.

Ugyanakkor tetszik a multiközeg. Néha megdöbbenek, milyen sok jó ember futkos a világban, akik soha nem jártak az élsport közelében sem. Nem ehhez szoktam a sport közegében. Baj lenne ez? Másnak talán igen, én azonban nem így élem meg. Ott tartok, hogy a hosszú, küzdelmes, de a végére csodásan alakuló 34 évemet végleg lezárjam. Otthon vár a nyolcéves kisfiam, ő lett az első az életemben.