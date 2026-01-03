Lovas Petra: Csoda, hogy az élsporton túli világban is mennyire jó emberek vesznek körül

– Máig nehezen feledhető mondat kíséretében tette le az ütőt 2021 júniusában. Ha megengedi, szó szerint idézem: „Elképzelni sem tudom, milyen lesz az életem a pingpong nélkül.” Nos, milyen?
– Boldog, elégedett ember vagyok – kezdte a beszélgetést Lovas Petra. – Amit idézett, azt 34 év sportolás után mondtam, talán sok minden érthetővé válik; 34 év, atyaég. Szinte egy teljes élet. Hihetetlen. Hogy mi van most az asztalitenisz nélkül? Köszönöm, jól vagyok. Miután letettem az ütőt, a Magyar Asztalitenisz-szövetségben dolgoztam. A felnőtt válogatottaknak voltam a projektmenedzsere. Ma már nem vagyok az. Kiszálltam, hátat fordítottam az élsportnak. Ott álltam az úton. A kereszteződésben az élesen jobbra kanyarodó, a bizonytalanba vezető utat választhattam, vagy mehettem volna tovább egyenesen. Jobbra kanyarodtam. Egy multicég könyvelője vagyok.
Lovas Petra tudatosan készült a civil életre
– Élvezi?
– Nagyon. Mindig tudatosan készültem a civil életre, mert tudtam, hogy az élsport nem tart örökké. Ezért végeztem el a főiskolát, ezért lehetek most mérlegképes könyvelő.
Szerencsésnek tartom magam, nyertem egy Európa-bajnoki címet csapatban, eljutottam két olimpiára.
A sportkarrierem lezárása ellenére ma is sokan tudják, hogy ki vagyok. De a mostani megítélésemben csak a saját szakterületemen végzett munkám számít, ezt ismerik el.
– Minek kellett ahhoz történnie, hogy végleg hátat fordítson az élsportnak?
– A szövetségben végzett menedzseri munkámat nagyon szerettem. Egészen addig, amíg rá nem jöttem arra, milyen érdekek mozognak a háttérben, milyen játszmák zajlanak a fejem felett. Máig élesen él bennem az az eset, amikor megcsörrent a telefonom. Olyan kéréssel jöttek, ami amellett, hogy szabályellenes volt, minden elvemmel is ellenkezett.
Ez volt az a pont, amikor előbb lélekben, majd testben is elköszöntem a magyar sporttól, az ezt körülvevő közegtől.
Lehet, sokan kockázatosnak gondolják mindezt, mert életemben első alkalommal kellett megírnom egy önéletrajzot. Azon is sokat gondolkodtam, beleírjam-e a sportolói múltamat. Féltem, de elő tudtam venni azokat az eszközöket, amiket a pingpongasztal mellett is használtam. Ha ott bejött, itt sem lehet hiba. A szakmai önéletrajzomban is feltüntettem, hogy élsportoló voltam, az üzleti szférában kimondottan pozitívan értékelik a sportpályafutásomat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!