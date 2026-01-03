tragédiasílövő-vkbiatlonsílövészetNorvégia

A világkupa éllovasa talált rá Európa-bajnok barátja holttestére, sokkot kapott

December 23-án, huszonhét éves korában elhunyt Sivert Bakken, háromszoros Európa-bajnok norvég sílövő. A biatlon-világkupa jelenlegi vezetője, Johan-Olav Botn egy interjúban elárulta, milyen körülmények között talált rá Bakken holttestére az olaszországi hotelszobában.

2026. 01. 03. 6:48
Továbbra is vizsgálják Sivert Guttorm Bakken halálának körülményeit (Fotó: Lehtikuva via AFP/Vesa Moilanen)
A Norvég Biatlon Szövetség (NRK) sajtóközleményben jelezte: nem tudja, Sivert Bakken honnan szerezte be azt a magaslati maszkot, amelyben a norvég sílövőt holtan találták meg december 23-án reggel Olaszországban, a szállodai szobájában. Amikor a 27 éves sílövő holttestére rátaláltak, egy oxigénhiányos környezetet imitáló maszkot viselt, amely eltakarja a szájat és az orrot, hogy edzés közben korlátozza az oxigénbevitelt – a maszk kényszeríti a tüdőt és a szívet, hogy az oxigénellátás érdekében erőteljesebben dolgozzon, ezáltal erősítendő a légzőizmokat, javítandó az erőnlétet. Az NRK jelezte, hogy együttműködik az olasz rendőrséggel, egyúttal azt is: nem tud a maszk beszerzésének és használatának körülményeiről, ugyanakkor nincs ok feltételezni, hogy a háromszoros Európa-bajnok Bakken öngyilkosságot követett volna el. Péntek este egy interjúban beszélt a történtekről Johan-Olav Botn, aki jelenleg a biatlon-világkupa éllovasa.

A norvég biatlonista, Johan-Olav Botn volt az, aki rábukkant honfitársa, Sivert Bakken holttestére
A norvég biatlonista, Johan-Olav Botn volt az, aki rábukkant honfitársa, Sivert Bakken holttestére (Fotó: AFP/Olivier Chassignole)

Botn sokkot kapott Bakken holttestét meglátva

– Siverttel közösen reggel 9 órától lett volna edzésünk. Bementem a szobába a slusszkulcsért, hogy a léceket és a botokat kipakoljam az autóból, amikor élettelenül találtam rá a szobában. Teljes sokk és pánik öntötte el a testem. Próbáltam segíteni, hívni a rendőrséget és a mentőket, de hiába. 

Amikor megláttam az élettelen és sápadt testét, tudtam, hogy meghalt, de abban a sokkos állapotban nem fogtam fel. Csak akkor értettem meg, mi történt, amikor megérkeztek a mentők

emlékezett vissza Johan-Olav Botn, aki megjegyezte, bár ő sosem hordott magaslati maszkot, Bakken nem szegett meg szabályt a viselésével, és szeretné, hogy az emberek ne ítéljenek elhamarkodottan, amíg le nem zajlik a vizsgálat.

Botn hozzátette, már átesett egy rövid üzenetváltáson Bakken családjával, a közeljövőben pedig egy hosszabb beszélgetést is tervez velük. Pszichológus is segít neki feldolgozni a történteket, bár tudja, hogy talán nem sokat segít majd.

– Teljesen összetörtem és tehetetlennek éreztem magam. Az eset után beszéltem a barátnőmmel (a sífutó Karoline Simpson-Larsennel – a szerk.), és más norvégok is átjöttek a szállodába, úgyhogy hálás vagyok azért, hogy nem egyedül kellett megbirkóznom a történtekkel. Ám továbbra is játszódnak le a fejemben képek a helyszínről, és rájöttem, hogy ezekkel talán életem végéig együtt kell élnem – mondta a világkupa éllovasa.

Sivert Guttorm Bakken of Norway, during the men's 12,5 km pursuit competition at the IBU World Cup biathlon event at Ostersund Ski Stadium in Ostersund, northern Sweden, on Dec. 05, 2021.Photo Fredrik Sandberg / TT kod 10080 (Photo by FREDRIK SANDBERG / TT News Agency via AFP)
Sivert Guttorm Bakken 27 éves volt (Fotó: TT News Agency/Fredrik Sandberg)

Klasszisát vesztette el a norvég biatlon

A 26 éves, szintén Európa-bajnok Botn a vk-idény eddigi nyolc egyéni futamából hármat is megnyert, további két alkalommal pedig szintén dobogós volt, így az összetett élén várhatja a jövő heti, oberhofi folytatást – az ottani szereplését Bakken temetésének időpontja is befolyásolhatja. 

Sivert Guttorm Bakken, aki pályafutása során egy világkupafutamot nyert (még 2022 márciusában) egyéniben, a mostani évadban négyszer is a legjobb tíz között zárt, a világkupában pedig a 13. helyen állt a tragédia bekövetkeztekor.

 

