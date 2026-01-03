A világkupa éllovasa talált rá Európa-bajnok barátja holttestére, sokkot kapott

A Norvég Biatlon Szövetség (NRK) sajtóközleményben jelezte: nem tudja, Sivert Bakken honnan szerezte be azt a magaslati maszkot, amelyben a norvég sílövőt holtan találták meg december 23-án reggel Olaszországban, a szállodai szobájában. Amikor a 27 éves sílövő holttestére rátaláltak, egy oxigénhiányos környezetet imitáló maszkot viselt, amely eltakarja a szájat és az orrot, hogy edzés közben korlátozza az oxigénbevitelt – a maszk kényszeríti a tüdőt és a szívet, hogy az oxigénellátás érdekében erőteljesebben dolgozzon, ezáltal erősítendő a légzőizmokat, javítandó az erőnlétet. Az NRK jelezte, hogy együttműködik az olasz rendőrséggel, egyúttal azt is: nem tud a maszk beszerzésének és használatának körülményeiről, ugyanakkor nincs ok feltételezni, hogy a háromszoros Európa-bajnok Bakken öngyilkosságot követett volna el. Péntek este egy interjúban beszélt a történtekről Johan-Olav Botn, aki jelenleg a biatlon-világkupa éllovasa.

A norvég biatlonista, Johan-Olav Botn volt az, aki rábukkant honfitársa, Sivert Bakken holttestére (Fotó: AFP/Olivier Chassignole)

Botn sokkot kapott Bakken holttestét meglátva

– Siverttel közösen reggel 9 órától lett volna edzésünk. Bementem a szobába a slusszkulcsért, hogy a léceket és a botokat kipakoljam az autóból, amikor élettelenül találtam rá a szobában. Teljes sokk és pánik öntötte el a testem. Próbáltam segíteni, hívni a rendőrséget és a mentőket, de hiába.

Amikor megláttam az élettelen és sápadt testét, tudtam, hogy meghalt, de abban a sokkos állapotban nem fogtam fel. Csak akkor értettem meg, mi történt, amikor megérkeztek a mentők

– emlékezett vissza Johan-Olav Botn, aki megjegyezte, bár ő sosem hordott magaslati maszkot, Bakken nem szegett meg szabályt a viselésével, és szeretné, hogy az emberek ne ítéljenek elhamarkodottan, amíg le nem zajlik a vizsgálat.

Botn hozzátette, már átesett egy rövid üzenetváltáson Bakken családjával, a közeljövőben pedig egy hosszabb beszélgetést is tervez velük. Pszichológus is segít neki feldolgozni a történteket, bár tudja, hogy talán nem sokat segít majd.

– Teljesen összetörtem és tehetetlennek éreztem magam. Az eset után beszéltem a barátnőmmel (a sífutó Karoline Simpson-Larsennel – a szerk.), és más norvégok is átjöttek a szállodába, úgyhogy hálás vagyok azért, hogy nem egyedül kellett megbirkóznom a történtekkel. Ám továbbra is játszódnak le a fejemben képek a helyszínről, és rájöttem, hogy ezekkel talán életem végéig együtt kell élnem – mondta a világkupa éllovasa.