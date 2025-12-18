A Himaláján szörnyethalt olimpiai bajnok még a temetését is előre megtervezte

A tragikus nap július 28. Laura Dahlmeier ezen a napon indult el végzetes útjára. A németek olimpiai bajnok biatlonistája Pakisztánban, hegymászás közben vesztette életét. Teste a hegyen maradt, mert a rossz időjárási körülmények miatt nem tudták onnan lehozni.

Laura Dahlmeier sírja Németországban

Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

Laura Dahlmeier édesapja újabb nyilatkozatot tett

Az elhunyt sportolónő édesapja most újra az újságírók elé állt, s újabb részleteket osztott meg lánya halálával kapcsolatosan. Andreas Dahlmeier egészen morbid történetet mesélt el. Azt mondta, hogy a lányát ért tragédia előtt egy héttel hátborzongató dolog történt. A lányánál volt egy adóvevő készülék, amelyet azért vitt magával, hogyha bajba kerül, akkor ezen keresztül hívjon segítséget. Július 21-én, azaz 7 nappal a végzetes baleset előtt Laura Dahlmeier véletlenül megnyomta a készülék piros, azaz vészjelző gombját. Az édesapa most azt mondta, hogy ez volt a végzetes előjele annak, ami a lányát egy héttel később érte.

„Talán minden úgy alakult, ahogy Laura akarta.

A lányom olyan helyen van eltemetve, ahol boldog volt és szabadnak érezte magát.

El tudom képzelni, hogyha Laura teste temetőben feküdne egy sírban, és egész nap emberek sétálnának el mellette, azt gondolná: »Istenem, ez nem én vagyok. Hagyjanak békén!«. Hiszem, hogy Laura békéjét a hegyekben találta meg” – mondta Andreas Dahlmeier.

Az olimpiai bajnok előre megtervezte a temetését

Ezzel azonban még nem volt vége. Az édesapa azt is elárulta, hogy a lánya előre megtervezte saját temetését. Úgy indult el a hegyekbe, hogy tudta: bármikor meghalhat. „Azt mondta, hogy csak azok jöhetnek a temetésre, akiket szeret.

Akiket nem szeret, azok ne jöjjenek.

Nagyon őszinte volt ezzel kapcsolatban” – árulta el Andreas Dahlmeier. A temetést egyébként augusztusban titokban tartották meg Dahlmeier szülővárosában, Garmisch-Partenkirchenben. Az eseményről mindössze a 200 meghívott vendég tudott.

Laura Dahlmeier Németország egyik legnépszerűbb sportolója volt, kétszeres olimpiai bajnok, hétszeres világbajnok. Sportpályafutása után tévés szakkommentátorként is dolgozott. A végzetes baleset Pakisztánban érte. Mászótársa, Marina Krauss elmondta, hogy amikor az időjárás rosszra fordult, azonnal félbeszakították a mászást, majd elkezdtek ereszkedni. Ám ekkor jött a tragikus pillanat: egy lezuhanó kőszikla eltalálta a német sportoló fejét. Krauss megpróbálta megmenteni mászótársát, de saját biztonsága érdekében egy idő után fel kellett adnia ezt a műveletet. Később heves vita folyt arról, hogy lehozzák-e a hegyről Dahlmeier holttestét. A végső döntés októberre született meg, ezek szerint Dahlmeier holttestét soha nem hozzák le onnan. A sportolónő amúgy végrendelet is írt, ebben reményét fejezte ki, hogy esetleges halála után senki sem kockáztatja az életét a holttestéért.