Mi lesz az olimpiai bajnok holttestével? Itt a döbbenetes fordulat

A szándék megvolt, sőt lépéseket is tettek azért, hogy hazaszállítsák Németországba a 31 évesen elhunyt sportolónőt. Laura Dahlmeier megtalálásában a hírek szerint a világhírű bajor hegymásszó, Thomas Huber is segédkezett.

Csupán fotón mosolyog, Laura Dahlmeier teste nem tér haza Garmisch-Partenkirchenbe Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

Laura Dahlmeiert keresték

Óriási szenzáció lehetett volna, de úgy tűnik, mégsem találják meg Laura Dahlmeier holttestét Pakisztánban.

A Bild megtudta, hogy a végakaratával ellentétben mégis elkezdték felkutatni az elhunyt német sztársportoló maradványait.

A német lap a Karakorum-hegységben hegyi túrákat kínáló Kaleem Shani pakisztáni hegyi vezetőre hivatkozva adott hírt a fejleményekről. Állítólag egy mentőcsapat már úton volt a helyszínre. Hogy nem légből kapott volt az információ, bizonyítja, hogy később maguk az illetékesek adtak ki közleményt, amelyben nem tagadták, hogy Pakisztánban jártak, s megvizsgálták a holttest kiemelésének lehetőségét.

A múlt héten egy mentőcsapat újraértékelte a Laila Peaknél kialakult helyzetet. Az eredmény az, hogy Laura Dahlmeier holttestét nem fogják megtalálni –

áll a közleményben, amelyből nem derül ki, miért született ez az eredmény. Holott a Bild szerint a bajor világklasszis hegymászó, Thomas Huber is részt vett a küldetésben, ezt az újdelhi ARD stúdió is megerősítette.

Laura Dahlmeier tarolt a 2018-as téli olimpián Fotó: FRANKHOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Sziklák közé zárva

Laura Dahlmeiert – aki olimpián két, világbajnokságon hét aranyérmet nyert 2019-es visszavonulásáig – az észak-pakisztáni Karakoram-hegységben, a Laila-csúcs megmászása közben, 5700 méteres tengerszint feletti magasságban július 28-án érte baleset, amikor a lezuhanó sziklák eltalálták. Mászótársa, Marina Eva akkor vészjelzéseket adott le, majd ő maga lejutott az alaptáborba.

A sérült olimpiai és világbajnok felkutatását nehezítették a rossz látási viszonyok – emiatt a mentőhelikopterek sem tudtak felszállni – és a folyamatosan kedvezőtlen időjárás, amit a szokásosnál jelentősebb mennyiségű szezonális esőzés eredményezett.

A hobbiszinten alpinista német sílövő menedzsmentje később megerősítette, hogy a világhírű sportoló elhunyt.

Laura Dahlmeier úgy rendelkezett, hogy halálos baleset esetén ne hozzák le testét a hegyről, nehogy aközben más élete is veszélybe kerüljön. Most mégis megpróbálták, legalábbis tettek rá egy kísérletet.