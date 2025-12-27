Halálos tömegbaleset történt Japánban, sokan megsérültek

Több mint ötven autó ütközött össze Japánban. A súlyos baleset Tokiótól északnyugatra történt egy hóvihar idején, oka minden bizonnyal a jeges út volt.

Fotó: 3.nhk.or.jp

A hatóságok megerősítették, hogy egy 77 éves asszony, aki az egyik karambolozó autóban utazott, életét vesztette a balesetben. A japán híroldalak azonban már két halálos áldozatról tudnak.

Öt sérült állapota súlyos, mellettük 21 könnyebb sérültet is elláttak.

A beszámolók szerint a tömegkarambol azzal kezdődött, hogy egy teherautó belerohant egy másikba, amely egy kisebb koccanást követően az út szélén vesztegelt. Az ezt követő sorozatos ütközésekben számos jármű kigyulladt, robbanások is voltak, az oltás órákon át tartott.