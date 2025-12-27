Rendkívüli

Késes támadás történt Párizsban

TrumpNetanjahuZelenszkijFloridatalálkozó

Trump: Zelenszkijnek nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá

Donald Trump elnök megerősítette, hogy a hétvégén Floridában találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és vendégül látja Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt is. Az amerikai elnök úgy látja, jó esély mutatkozik arra, hogy Ukrajna és Oroszország nyitott legyen egy békemegállapodásra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 7:46
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Trump elnök pénteken megerősítette a Politiconak, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglátogatja őt ezen a hétvégén, miután Zelenszkij korábban azt nyilatkozta, hogy a két vezető Floridában találkozik, valószínűleg vasárnap – írja a The New York Times cikkére hivatkozva az Origo.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: TOM BRENNER / AFP

Donald Trump a Politico-nak azt is elmondta, hogy a hétvégén Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is meglátogatja.

Zelenszkij és Bibi is nálam lesz

 – fogalmazott. 

Donald Trump a Politiconak adott exkluzív interjúban magát nevezte meg az Ukrajna és Oroszország közötti békeszerződés végső döntőbírájának.

Trump és az ukrán elnök várhatóan vasárnap találkoznak Floridában. A találkozó várhatóan az Egyesült Államok biztonsági garanciáira fog összpontosítani. Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy a találkozóra magával visz egy új, 20 pontból álló béketervet. A keret egy javasolt demilitarizált zónát tartalmaz. Trump ugyanakkor mérsékelt lelkesedéssel beszélt a tervről és nem is sietett jóváhagyni az ukrán elnök javaslatát – írta a Politico.

Nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá

– mondta Trump, hozzátéve: 

Szóval meglátjuk, mit tud felmutatni.

Trump ennek ellenére úgy vélte, hogy a hétvégén eredményes találkozóra kerülhet sor.

Azt hiszem, jól fog menni vele. Azt hiszem, [Vlagyimir] Putyinnal is jól fog menni

– mondta Trump, hozzátéve, hogy hamarosan beszélni fog az orosz elnökkel. Trump pénteken a The New York Post-nak azt mondta, hogy szerinte „jó esély van arra”, hogy Ukrajna és Oroszország készen álljon egy békemegállapodásra.

Egyetlen napot sem vesztegetünk. Megállapodtunk egy magas szintű találkozóban – Trump elnökkel – a közeljövőben. Sok minden eldőlhet az újév előtt

mondta Zelenszkij, amikor bejelentette az újbóli találkozót az amerikai elnökkel.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

