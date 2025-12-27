Trump: Zelenszkijnek nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá

Trump elnök pénteken megerősítette a Politiconak, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglátogatja őt ezen a hétvégén, miután Zelenszkij korábban azt nyilatkozta, hogy a két vezető Floridában találkozik, valószínűleg vasárnap – írja a The New York Times cikkére hivatkozva az Origo.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: TOM BRENNER / AFP

Donald Trump a Politico-nak azt is elmondta, hogy a hétvégén Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is meglátogatja.

Zelenszkij és Bibi is nálam lesz

– fogalmazott.

Donald Trump a Politiconak adott exkluzív interjúban magát nevezte meg az Ukrajna és Oroszország közötti békeszerződés végső döntőbírájának.

Trump és az ukrán elnök várhatóan vasárnap találkoznak Floridában. A találkozó várhatóan az Egyesült Államok biztonsági garanciáira fog összpontosítani. Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy a találkozóra magával visz egy új, 20 pontból álló béketervet. A keret egy javasolt demilitarizált zónát tartalmaz. Trump ugyanakkor mérsékelt lelkesedéssel beszélt a tervről és nem is sietett jóváhagyni az ukrán elnök javaslatát – írta a Politico.

Nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá

– mondta Trump, hozzátéve:

Szóval meglátjuk, mit tud felmutatni.

Trump ennek ellenére úgy vélte, hogy a hétvégén eredményes találkozóra kerülhet sor.

Azt hiszem, jól fog menni vele. Azt hiszem, [Vlagyimir] Putyinnal is jól fog menni

– mondta Trump, hozzátéve, hogy hamarosan beszélni fog az orosz elnökkel. Trump pénteken a The New York Post-nak azt mondta, hogy szerinte „jó esély van arra”, hogy Ukrajna és Oroszország készen álljon egy békemegállapodásra.