A franciák óvtak, aztán rájöttek, hogy az ő sportolójuk hibázott + videó

A német Franziska Preuss és a francia Lou Jeanmonnot szinte egyszerre fejezte be az utolsó lövészetét a 2024/25-ös biatlon-világkupában, s úgy vágtak neki az utolsó körnek, hogy amelyikük előbb ér be a célba, az nemcsak az oslói tömegrajtos versenyt nyeri meg, hanem az összetett világkupát is. A drámai finis azonban nem a célegyenesre maradt, néhány kanyarral korábban Jeanmonnot elesett, így Preuss riválisa nélkül maradva ünnepelhetett. A franciák először óvtak, aztán még a döntés előtt visszavonták. A norvég legenda, Johannes Thingnes Bö az utolsó világkupa-hétvégéjén is szerzett még egy győzelmet.

A biatlon királyaként búcsúzott Oslóban Johannes Thingnes Bö, a bátyja, Tarjei Bö is kapott koronát (Fotó: AFP/NTB/Terje Pedersen)

Mind a férfiaknál, mind a nőknél garantált volt az érdeklődés Oslóban. A norvégok két klasszisa, a világbajnoki címek csúcstartója, Johannes Thingnes Bö, valamint szintén tekintélyes éremgyűjteménnyel rendelkező bátyja, Tarjei Bö is az ikonikus helyszínen zárta le pályafutását.

Hogyan búcsúzott Johannes Thingnes Bö?

Johannes Bö tartogatott búcsúajándékot is a norvég közönségnek, az utolsó sprintversenyét megnyerte, így ebben a szakágban ő nyerte a pontversenyt is. A másik három szakági összevetést, s az összetettet is honfitársa és utódja, Sturla Holm Laegreid zárta az élen, bizonyítva, hogy a norvégoknak a Bö fivérek visszavonulása után sem kell aggódniuk.

A nőknél viszont német–francia küzdelem zajlott az összetett győzelemért, egészen az utolsó kilométerig. Az utolsó lövészet után Franziska Preuss és Lou Jeanmonnot állt az első két helyen, éppúgy, mint a pontversenyben.

Mi történt Franziska Preuss és Lou Jeanmonnot között?

Miközben azonban mindenki a célegyenesbeli drámára készült, néhány kanyarral azelőtt Jeanmonnot orra bukott Preuss mellett. A német továbbhaladt, megnyerte a versenyt, és ezzel az összetett világkupát is, Jeanmonnot a harmadik helyen ért célba, majd sírva fakadt.