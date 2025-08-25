Bognár György leszedte a keresztvizet csapata gólszerzőjéről

Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Egy dolgot nem lehet elmondani Bognár Györgyről, hogy unalmasan nyilatkozna. A Paks vezetőedzője az MTK elleni győzelem után ezúttal Vécsei Bálintot találta meg, mondván, nagyon örül a góljának, ám inkább a védőmunkája lett volna tökéletes a második félidőben. Az ezúttal három fiatalt pályára küldő tolnaiak újabb győzelmükkel átvették a vezetést az NB I-ben, ráadásul ismét zsákszámra szerzik a góljaikat.

Molnár László
2025. 08. 25. 9:41
A Paks vezetőedzője sok mindennel nem volt elégedett az MTK elleni bajnokin
A Paks vezetőedzője sok mindennel nem volt elégedett az MTK elleni bajnokin Forrás: paksifc.hu
Sok minden illik Bognár György csapatára, csak éppen az a jelző nem, amit az elveszített kupadöntő után a Fradi elnöke, Kubatov Gábor mondott róluk: betonfutballt játszanak. A Paks immár sokadik éve kizárólag magyar játékosokkal igencsak emészthető támadófocit játszik, a legtöbb gólt rúgja, több gólkirályt adott az elmúlt években – Hahn János, Varga Barnabás, Ádám Martin és legutóbb Böde Dániel –, és ezzel a hagyományával az idei szezonban sem szakított a szurkolók nagy örömére. A tolnaiak ezúttal az MTK otthonában nyertek 3-2-re, és öt forduló után veretlenül vezetik a bajnokságot. Ráadásul továbbra is bátran szerepeltetik a fiatalokat, a Hungária körúton Gyurkits Gergő, Horváth Kevin és Pető Milán kapott szerepet a csapatban.

A Paks az MTK legyőzését követően veretlenül vezeti a bajnokságot, és szokás szerint ők lőtték a legtöbb gólt
A Paks az MTK legyőzését követően veretlenül vezeti a bajnokságot, és szokás szerint ők lőtték a legtöbb gólt (Fotó: paksifc.hu)

A Paks hiába vezet, Bognár György talál hibát csapata játékában

Egy biztos, idén sem tartalékolja el a gólokat a paksi csapat, hiszen öt forduló alatt már 15 alkalommal köszöntek be az ellenfeleknek, ami meccsenként háromgólos átlag.

Az eddig lejátszott öt bajnoki eredményei

  • Győr 3:3 (nyolc fiatal lépett pályára)
  • Kisvárda 5:1 (hat fiatal lépett a pályára)
  • Újpest 2:1 (öt fiatal lépett a pályára)
  • ZTE 2:2 (négy fiatal lépett a pályára)
  • MTK 3:2 (három fiatal lépett pályára)

Ráadásul a találatokat összesen tíz játékos szerezte, azaz szinte minden csapatrész kiveszi a részét a gólszerzésből. 

A Paks gólszerzői a bajnokságban

  • Hahn 3 gól
  • Tóth, Gyurkits és Windecker 2-2-2 gól
  • Horváth, Lenzsér, Pető, Silye, Szendrei és Vécsei 1-1 gól

Így volt ez az MTK ellen is, többek között Vécsei Bálint is betalált, és csak azért nem duplázott, mert a lövését Jurina büntetőt érően kézzel blokkolta. Az ember azt gondolná, hogy egy idegenbeli siker, a veretlenség megőrzése és a bajnoki tabellán elfoglalt első hely után Bognár György képes arra, hogy megdicsérje a csapatát. Nos, nem így történt, sőt, Vécsei Bálintnak is beszólt a találkozót követően.

Vécsei Bálint gólt lőtt, kiharcolt egy 11-est, edzője mégisbeszólt a védőmunkája miatt
Vécsei Bálint gólt lőtt, kiharcolt egy 11-est, edzője mégis beszólt a védőmunkája miatt (Fotó: paksifc.hu)

– Nagyon közepes mérkőzést játszottunk, annak ellenére, hogy kettővel vezettünk az első félidőben. A játékkal annyira nem voltam elégedett. A második félidő eleje nagyon rosszul kezdődött. Kényelmesek voltunk, rövid időn belül akár korábban kiegyenlíthetett volna az MTK. Kénytelenek voltunk azonnal kettőt cserélni, és kellett egy tizenöt-húsz perc mire teljesen helyrerázódtunk. Ha ilyenkor ráülünk az eredményre, az problémát okozhat. Próbálom favorizálni azokat a játékosokat, akik reaktívabbak, de a végén megint csak az hozta az eredményt, amikor fent van két centerünk, és nyomjuk be a labdákat a kapu elé – fogalmazott a klub hivatalos honlapján Bognár György.

A szakvezető hozzátette az első gól szerzőjével, Vécsei Bálinttal kapcsolatban, a játékos rendre érvényesülni tud az ellenfél kapuja előtt, mint most is, de jobban örült volna, ha a védőmunkája lett volna tökéletes a második félidőben. Erre szokták mondani, Bognár György mindig megtalálja a maga módján, miként motiválja a játékosait.

