Nyögvenyelős paksi győzelem az MTK ellen az NB I-ben

Az MTK egy héttel ezelőtt hazai pályán borzalmas verést (2-7) kapott a Győrtől. Most újabb hazai összecsapás következett a jó formában lévő Paks ellen az NB I-ben.
A 17. percben szerezte meg a vezetést a Paks. Silye balról adott középre. Hahn továbbadta a labdát az érkező Vécseinek, aki már könnyedén lőhette be a Paks első gólját.
Nem sokkal később már 2-0 volt az állás. A 25. percben Jurina a tizenhatoson belül kézzel ért a labdához. A videóbíró tizenegyest ítélt, amelyet Hahn János lőtt a kapuba.
Az első félidőben több gól már nem esett, így a szünetben 0-2 volt az állás.
A második félidő elején az okozott kisebb izgalmat, hogy elromlott a videóbíró. Az MTK nagyon pörgette a játékot, de a hazai csapat minden helyzetét kihagyta, pedig 7 perc alatt akár három hazai gól is születhetett volna.
Nem sokkal később jött a szépítés: Átrok az 58. percben elhúzta a labdát Kovácsik kapus mellett és éles szögből a hálóba gurított. Ezzel egy gólra csökkent a Paks előnye. A 66. percben már 2-2 volt az állás, mert Horváth Artúr nagy gólt lőtt Bognár István indításából.
Sok idő volt még hátra, bármi megtörténhetett. Az MTK nagyon nyomott, a Paks teljesen visszaesett.
Éppen ezért némileg váratlanul a 82. percben újra a vendégek vezettek. Széles a tizenhatoson belül lerántotta Tóth Barnát. A tizenegyest Windecker lőtt be, ezzel 3-2-re vezetett a Paks.
Kevés ideje maradt az MTK-nak, s a hazai csapat nem is tudott egyenlíteni, bár a 93. percben még a kapufát találta el a hazai csapat. A Paks elvitte a három pontot a Hungária körútról és ezzel átvette a vezetést az NB I-ben.
NB I, 5. forduló
péntek:
Puskás Akadémia–Debrecen 1-3 (0-1), Pancho Aréna, 1896 néző, jv.: Zierkelbach. Gólszerzők: Lukács (62.), illetve Dzsudzsák (45.), Szűcs (86.), Kulbacsuk (90.)
szombat:
ZTE–Újpest 1-4 (1-2), Zalaegerszeg, 3000 néző, jv: Antal P. Gólszerzők: Skribek (42.), illetve Tucic (8., 50.), Medeiros (16.), Bese (78.)
Nyíregyháza–Diósgyőri VTK 1-4 (0-1), Nyíregyháza, 8000 néző, jv: Berke. Gólszerzők: Edomwonyi (58.), illetve Vallejo (35.), Acolatse (65.), Babos (82., 88.)
vasárnap:
MTK Budapest-Paksi FC 2-3 (0-2), Hungária körút, 2000 néző, jv: Zimmermann. Gólszerzők: Átrok (58), Horváth (66.), illetve Vécsei (17.), Hahn (26.), Windecker (82.)
A Kazincbarcika–ETO FC és Kisvárda–Ferencváros mérkőzéseket december 3-ára halasztották.
Az NB I aktuális állását ITT követheti.