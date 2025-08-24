Nyögvenyelős paksi győzelem az MTK ellen az NB I-ben

Az MTK egy héttel ezelőtt hazai pályán borzalmas verést (2-7) kapott a Győrtől. Most újabb hazai összecsapás következett a jó formában lévő Paks ellen az NB I-ben.

Nagy meccset játszott egymással az MTK és a Paks az NB I-ben

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A 17. percben szerezte meg a vezetést a Paks. Silye balról adott középre. Hahn továbbadta a labdát az érkező Vécseinek, aki már könnyedén lőhette be a Paks első gólját.

Nem sokkal később már 2-0 volt az állás. A 25. percben Jurina a tizenhatoson belül kézzel ért a labdához. A videóbíró tizenegyest ítélt, amelyet Hahn János lőtt a kapuba.

Az első félidőben több gól már nem esett, így a szünetben 0-2 volt az állás.

A második félidő elején az okozott kisebb izgalmat, hogy elromlott a videóbíró. Az MTK nagyon pörgette a játékot, de a hazai csapat minden helyzetét kihagyta, pedig 7 perc alatt akár három hazai gól is születhetett volna.

Nem sokkal később jött a szépítés: Átrok az 58. percben elhúzta a labdát Kovácsik kapus mellett és éles szögből a hálóba gurított. Ezzel egy gólra csökkent a Paks előnye. A 66. percben már 2-2 volt az állás, mert Horváth Artúr nagy gólt lőtt Bognár István indításából.

Sok idő volt még hátra, bármi megtörténhetett. Az MTK nagyon nyomott, a Paks teljesen visszaesett.

Éppen ezért némileg váratlanul a 82. percben újra a vendégek vezettek. Széles a tizenhatoson belül lerántotta Tóth Barnát. A tizenegyest Windecker lőtt be, ezzel 3-2-re vezetett a Paks.

Kevés ideje maradt az MTK-nak, s a hazai csapat nem is tudott egyenlíteni, bár a 93. percben még a kapufát találta el a hazai csapat. A Paks elvitte a három pontot a Hungária körútról és ezzel átvette a vezetést az NB I-ben.