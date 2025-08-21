PaksBognár Györgyfiatal játékosakadémiacsapat

Az igazi paksi csoda: Bognár Györgyéknek akadémiájuk sincs, mégis 12 fiatal van a keretben

Sopánkodás helyett Bognár György bátran nyúl a fiatal magyar futballistákhoz, a szárnyaló Győr elleni bajnokin például nyolc ifjú titánnal a kezdőben álltak ki. Ám az igazi csoda, hogy a Paks úgy veretlen az NB I-ben, hogy az eddigi négy fordulóban átlagban hat fiatallal lépett pályára a csapat, amely így is a legtöbb gólt szerezte a mezőnyben.

2025. 08. 21.
A paksi fiatalok igazolták, sok a tehetség itthon, csak lehetőséget kell adni nekik Forrás: paksifc.hu
Újabb bizonyítékot találtunk arra, hogy Bognár György és csapata vajon miért tud úgy évről évre megújulni a sok fontos távozó ellenére – gondoljunk csak bele, hogy egyrészt három gólkirályt (Hahn János, Ádám Martin és Varga Barnabás) veszített el az elmúlt években, idén pedig eligazolt Ötvös Bence és Szappanos Péter is –, s marad üde színfoltként a hazai bajnokság egyik élcsapata. Az egymás után kétszer is dobogós, valamint Magyar Kupát nyert Paks az idei szezonnak úgy vágott neki, hogy a zöld-fehérek keretében nem kevesebb, mint 12 fiatal játékos szerepel, és a csapat hivatalos honlapja szerint közülük átlagban hatan kezdőként léptek pályára az eddigi négy bajnoki találkozón. Ha azt vesszük, hogy a paksiak újfent a nemzetközi kupákban is megmérettek – előbb az Európa-liga, majd a Konferencialiga selejtezőjében –, kijelenthetjük, az NB I-ben jelenleg a legtöbb szerzett góllal álló, veretlen tolnaiak nyugodtan várhatják a jövőt.

A Paks fiatal tehetségei és a csapat nagy öregjei remek egységet alkotnak a pályán
A Paks fiatal tehetségei és a csapat nagy öregjei remek egységet alkotnak a pályán (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A Paks akadémia nélkül termeli ki a tehetséges fiatal játékosokat

A kétszeres kupagyőztes négy héten keresztül heti kétmeccses ritmusban szerepelt a már említett európai kupasorozatok selejtezői miatt. Bognár György vezetőedző időről időre kénytelen volt rotálni a csapatát, és ezt bátran tehette, hiszen tucatnyi – többségében saját nevelésű – fiatal tehetség található a paksiak keretében, noha a tolnaiak nem rendelkeznek saját, kiemelt akadémiával, azaz nem kapják meg az ezzel járó állami támogatást sem. Ráadásul ezek a játékosok nem is akárhogyan szálltak be a hazai bajnokikon a gárdába, ennek köszönhetően a Paks négy fordulót követően veretlenül áll a tabella második helyén.

Az eddig lejátszott négy bajnoki eredményei

Jól látható, hogy már a szezonnyitó, Győr elleni hazai találkozón is megmutatkozott, mire képes a rendkívül fiatal Paks, ráadásul azonnal kiderült, igenis számíthat rájuk a szakmai stáb. A további három bajnoki fordulóban pedig egyértelművé vált: az utánpótlásból kikerült játékosok komoly szintet léptek, nemcsak a pályán voltak, hanem látványos találatokkal jelezték, helyük lehet az idei bajnokikon és kupameccseken a csapatban. 

Szendrei Ákos góllal és gólpasszal bizonyította, lehet rá számítani (Fotó: paksifc.hu)

Tucatnyi fiatal, akik abszolút nem tucatjátékosok

Ahogy fentebb már írtuk, a Paks idei keretében tizenkét fiatal játékos szerepel, ami magyar szinten kiemelkedő szám. A paksiak szókimondó vezetőedzője nem is állta meg szó nélkül azt, hogy mindez senkinek sem szúr szemet, miközben az MLSZ 5+1-es magyarszabálya, illetve a 3+2-es fiatalszabálya miatt nap mint nap megy a szócsata a szövetség és bizonyos klubok között.

– Csodálkozom, hogy rajtunk kívül ezt még senki nem vette észre: van, hogy egyszerre nyolc paksi nevelésű játékos van a pályán. Mindezt úgy, hogy nem vagyunk akadémia! – közölte Bognár György, aki az első pillanatoktól kezdve bátran és kiválóan nyúl fiatal tehetségeinkhez.

Akkor nézzük, kik azok a fiatal játékosok, akik a csapat újabb aranykorát írhatják a hazai bajnokság történelemkönyvébe:

  • Szekszárdi Milán 24 éves védő
  • Gyurkits Gergő 23 éves középpályás
  • Szendrei Ákos 22 éves csatár
  • Horváth Kevin 20 éves csatár
  • Vas Gábor 21 éves védő
  • Galambos János 17 éves csatár
  • Debreceni Ákos 22 éves védő
  • Simon Barnabás 21 éves kapus
  • Gyetván Márk 20 éves kapus
  • Pető Milán 20 éves középpályás

A Transfermarkt adatai szerint ráadásul a fiatalok a gólszerzésben is alaposan kiveszik a részüket, ugyanis Gyurkits két, Szendrei és Horváth Kevin egy találatot jegyez, míg Horváth négy, Gyurkits és Szendrei egy-egy gólpasszt adott az eddigi négy bajnokin.

A 17 éves csatár, Galambos János már most is lehetőséget kapott Bognár Györgytől (Fotó: paksifc.hu)

– Mint utánpótlásszakmai vezető, örömmel látom, hogy ennyi saját nevelésű játékos lehetőséget kap az első osztályban. Látva az elmúlt mérkőzéseket, mondhatom, mindenki helyt állt. Sőt, voltak kimondottan átlag fölötti teljesítmények! Nemcsak a gólpasszok és a gólok miatt, hanem mezőnymunkában is mindegyik fiatal hozta azt, amit a szakmai vezetés elvár. 

Ez a folyamat mindenképpen pozitív, ami az egész utánpótlásrendszerre, az összes csapat játékosaira, de szakvezetőire is kihat. Láthatják, annak a munkának, amit végzünk, van végkifejlete.

Bízunk benne, hogy nemcsak időszakos lesz ez a lehetőség, hanem hosszú távon tudnak számolni fiataljainkkal az NB I-es keretben. Ehhez viszont az kell, hogy amikor lehetőséget kapnak, éljenek vele – fogalmazott Péter Norbert.

Nem feledkezhetünk meg a Paks rutinos, saját nevelésű játékosairól sem. A klubikon, a tavalyi gólkirály Böde Dániel, a szurkolók kedvence, Szabó János, valamint ifj. Haraszti Zsolt és Hahn János mind-mind példaképként állnak a fiatalok előtt. Ők nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is irányt mutatnak a feltörekvő generációnak.
 

