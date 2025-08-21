Az igazi paksi csoda: Bognár Györgyéknek akadémiájuk sincs, mégis 12 fiatal van a keretben

Újabb bizonyítékot találtunk arra, hogy Bognár György és csapata vajon miért tud úgy évről évre megújulni a sok fontos távozó ellenére – gondoljunk csak bele, hogy egyrészt három gólkirályt (Hahn János, Ádám Martin és Varga Barnabás) veszített el az elmúlt években, idén pedig eligazolt Ötvös Bence és Szappanos Péter is –, s marad üde színfoltként a hazai bajnokság egyik élcsapata. Az egymás után kétszer is dobogós, valamint Magyar Kupát nyert Paks az idei szezonnak úgy vágott neki, hogy a zöld-fehérek keretében nem kevesebb, mint 12 fiatal játékos szerepel, és a csapat hivatalos honlapja szerint közülük átlagban hatan kezdőként léptek pályára az eddigi négy bajnoki találkozón. Ha azt vesszük, hogy a paksiak újfent a nemzetközi kupákban is megmérettek – előbb az Európa-liga, majd a Konferencialiga selejtezőjében –, kijelenthetjük, az NB I-ben jelenleg a legtöbb szerzett góllal álló, veretlen tolnaiak nyugodtan várhatják a jövőt.

A Paks fiatal tehetségei és a csapat nagy öregjei remek egységet alkotnak a pályán (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A Paks akadémia nélkül termeli ki a tehetséges fiatal játékosokat

A kétszeres kupagyőztes négy héten keresztül heti kétmeccses ritmusban szerepelt a már említett európai kupasorozatok selejtezői miatt. Bognár György vezetőedző időről időre kénytelen volt rotálni a csapatát, és ezt bátran tehette, hiszen tucatnyi – többségében saját nevelésű – fiatal tehetség található a paksiak keretében, noha a tolnaiak nem rendelkeznek saját, kiemelt akadémiával, azaz nem kapják meg az ezzel járó állami támogatást sem. Ráadásul ezek a játékosok nem is akárhogyan szálltak be a hazai bajnokikon a gárdába, ennek köszönhetően a Paks négy fordulót követően veretlenül áll a tabella második helyén.

Az eddig lejátszott négy bajnoki eredményei Győr 3:3 (nyolc fiatal lépett pályára)

Kisvárda 5:1 (hat fiatal lépett a pályára)

Újpest 2:1 (öt fiatal lépett a pályára)

ZTE 2:2 (négy fiatal lépett a pályára)

Jól látható, hogy már a szezonnyitó, Győr elleni hazai találkozón is megmutatkozott, mire képes a rendkívül fiatal Paks, ráadásul azonnal kiderült, igenis számíthat rájuk a szakmai stáb. A további három bajnoki fordulóban pedig egyértelművé vált: az utánpótlásból kikerült játékosok komoly szintet léptek, nemcsak a pályán voltak, hanem látványos találatokkal jelezték, helyük lehet az idei bajnokikon és kupameccseken a csapatban.