Paksi FCZalaegerszegNB IBognár György

Nagy lehetőséget szalasztott a Paks, de Bognár György így is örült

Nagy lehetőséget hagyott kihasználatlanul hazai pályán a Paksi FC. Bognár György együttese vezetett vasárnap az NB I-ben a Zalaegerszeg ellen, a vendégek azonban fordítottak, és még emberhátrányban is közel jártak ahhoz, hogy elhozzák a három pontot a tolnaiak otthonából. A Paks vezetőedzője szerint összességében örülniük kell a 2-2-es döntetlennek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 9:13
Bognár György az egy pontnak is tud örülni Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Négyszer annyi lövéssel próbálkozott a Paksi FC, mint a Zalaegerszeg az első félidőben, ám ezek egy kivételével mind pontatlanok voltak, a kaput a vendégekhez hasonlóan csak egyszer találta el, ez alapján nem jelentett meglepetést, hogy 0-0-val zárult a játékrész. A fordulás után aztán csak négy perc kellett, hogy Silye Erik bevegye a ZTE kapuját. Utóbbi messze járt az egyenlítéstől, mégis összejött neki, mert kezezés miatt büntetőhöz jutott a vendégcsapat, és ezt Yohan Croizet magabiztosan bevágta. Ezen felbuzdulva azonnal fordított is a Zalaegerszeg a már Böde Dániellel is rohamozó Paks ellen. Mindezt úgy, hogy közben meg is fogyatkozott Nuno Campos gárdája, Dénes Csanád Vilmost állították ki. Ennek ellenére sokáig úgy tűnt, hogy Bognár György alakulata pont nélkül marad, mígnem Tóth Barna a 93. percben egy fejesgóllal egyenlített. Ezután akár a győztes gólt is megszerezhette volna a Paks, de erre már nem került sor, így a 2-2-vel és az ezzel járó egy ponttal kellett megelégednie.

Böde Dániel sem tudta ezúttal győzelemhez segíteni Bognár György csapatát
Böde Dániel sem tudta ezúttal győzelemhez segíteni Bognár György csapatát Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Bognár György örül a döntetlennek, Nuno Campos nem

Bognár György látszólag elégedett is volt vele.

– A mérkőzés nagy részében nyomasztó fölényben játszottunk. Hogy az első félidőben nem tudtunk legalább egy gólt szerezni, az a [rossz] utolsó passzok és a racionális döntések [hiányának] az eredménye. A kiállítás után volt egy-két érthetetlen kontra, amit az ellenfél végigvitt. A végén aztán örültünk a döntetlennek. Még a 2-2 után is, az utolsó három-négy percben is számtalan lehetőségünk volt. Gratulálunk az ellenfélnek, jól küzdött – idézte a Paksi FC honlapja a vezetőedzőt.

Nuno Camposnak viszont kicsit keserű a szájíze.

– A mérkőzés végéhez közeledve nagyon hittünk a sikerben, és természetesen egy kissé csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Ugyanakkor egy rendkívül erős csapat ellen játszottunk, és mindent megtettünk a három pont megszerzéséért. A játékosok megérdemlik a bizalmat, ahogyan a mai teljesítményük is azt bizonyítja. Szeretném ismét megköszönni szurkolóink támogatását, akik ezúttal is elkísérték a csapatot. Nagyon szerettük volna értük is begyűjteni a mai pontokat – fogalmazott a ZTE trénere.

A döntetlen egyben azt is jelenti, hogy az MTK otthonában 7-2-re diadalmaskodott ETO FC mellett négy forduló elteltével már csak ez a két csapat veretlen az NB I-ben. 

 

 

 

