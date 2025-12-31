Rendkívüli

Orbán Viktor szilveszteri interjúban értékeli az évet – kövesse nálunk élőben! + videó

választásukrajnabrüsszeltisza pártorbán viktor

Példaadóként tekintenek a világban Magyarországra

A 2026-os országgyűlési választások közeledtével a szuverenitásunk feladására, megtörésünkre indított globalista, brüsszeli támadások is egyre dühödtebbé, hisztérikusabbá válnak. Ukrajna gyorsított uniós felvételének ürügyén azonban nemcsak hazánkat, hanem egész Európát járomba akarják hajtani, gazdaságilag tönkre próbálják tenni, így Magyarország ellenállása az uniós tagállamok érdekeit is szolgálja. Világpolitikai elismertségünket jelzi, hogy az új amerikai vezetés baráti szövetségesként kezel bennünket, s a patrióta összefogás is példaadóként tekint ránk. Részben emiatt az EU globalista élcsapata nyíltan és erőszakosan az Orbán-kormány megbuktatására törekszik, s ehhez a jelenlegi ukrán vezetést és kreatúrájukat, a Tisza nevű szektapártot igyekeznek felhasználni. Ennek az önvédelmi, a háborúba sodródás elkerülésére irányuló küzdelemnek a jegyében telt a 2025-ös év, ám közben sikerült javítani a lakosság életviszonyait is.

Megyeri Dávid
2025. 12. 31. 12:04
Donald Trump amerikai elnök baráti szövetségesként fogadta Washingtonban Orbán Viktort és a magyar delegációt Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január 1.:
Videót tesz közzé Magyar Péter, amelyben újévi jókívánságok helyett előre hozott választásokat követel, majd nekitámad Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, azzal rágalmazva, hogy nem foglalkozik az ország állapotával. Az államfő – aki szakítva a hagyományokkal nem az év első perceiben, hanem karácsonykor mondott beszédet – kikéri magának az antidemokratikus akciót, s figyelmezteti a Tisza Párt vezérét, hogy kerülje a politikai közhangulat alkotmányosan illegitim, primitíven arrogáns hergelését.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
A tiszás vezér durvasággal próbálja pótolni a politikai tapasztalatot  Fotó: Havran Zoltán

Az év elejétől átlagosan 21 százalékkal emelkednek a tanári fizetések, ami bruttó 850 ezer forintos átlagbért jelent. A maximum négymillió forintos, fiatalok által igényelhető, tízéves futamidejű munkáshitelt is lehet már igényelni.

Január 12.:
Időközi országgyűlési választás Tolna vármegyében, Dombóváron. Utcahosszal, valójában kétharmaddal győz a Fidesz jelöltje, Csibi Krisztina. 15-én megírja lapunk, hogy a balos közvélemény-kutató cégek a választás előtt még fontosnak tartották a Tisza Párt indulását, és hibának gondolták volna az elmaradását, később azonban visszakoztak.

Február 22.:
Orbán Viktor az évértékelő beszédében bejelenti, hogy fokozatosan adómentességet kapnak a kétgyermekes anyák is. A miniszterelnök arról is beszél, hogy teljesen kisöprik az országból a Soros-hálózatot, s külön megbízottat küld az Egyesült Államokban annak pontos kiderítésére, milyen szervezkedés zajlott hazánk ellen az előző, baloldali washingtoni adminisztráció idején.

Február 27.:
A Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelenti: Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre a kormány, többek között a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességének köszönhetően. Komplex akcióterv készül az infláció letörésére és az élelmiszerárak megfékezésére.

Március 3.:
Varga Mihály leteszi hivatali esküjét, innentől a volt pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bank új elnöke.

Március 7.:
Bejelenti a kormányfő a véleménynyilvánító szavazást Ukrajna uniós tagságáról, mert nem szeretné, ha az emberek feje fölött születne döntés róla. Április 2-án megindul a szavazás kampánya.

Március 15.:
Orbán Viktor beszédében rámutat: az a kérdés, hogy akarunk-e belerokkanni Ukrajna uniós csatlakozásába. Mint mondja: nem kötnek alkut, Ukrajna nem lehet a magyarok kárára az Európai Unió tagja. Arról is szól: a mindenkori kegyencek túl sok mindent éltek túl és túl sokszor váltottak köpönyeget. 1848-ban császármadarak ültek a nyakunkon, most meg Weber-madarak kárognak a fejünk fölött.
A Tisza Párt rendezvényén az elnök a felutaztatott, nem túl nagyszámú közönség előtt meghirdeti a 12+1 kérdéses, a Nemzet hangja néven emlegetett internetes szavazását, amelyen az az egyik kérdés, hogy támogatják-e Ukrajna uniós csatlakozását.

Április 1.:
Benyújtja az országgyűlésben Horváth László kormánybiztos az új drogellenes törvényjavaslatot, amelynek értelmében az új, eddig kábítószernek minősülő anyagoknál sokkal mérgezőbb pszichoaktív dizájnerdrogok használata is bűncselekménynek minősül. A jövőben csak az élhet az elterelés lehetőségével, aki elmondja a hatóságoknak, kitől és miként vette a drogot. Június 15-én hatályba lép az új jogszabály.

Április 3.:
Kilépünk a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróságból – jelenti be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány szerint ugyanis a szervezet politikai testületté vált, amire a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök elleni vádemelés és elfogatóparancs a legszomorúbb példa.

Április 8.:
Kollár Kinga tiszás európai parlamenti képviselő az EP-ben örvendezik azon, hogy szerinte az uniós elvonások miatt rosszul jártak a magyar emberek. Azt mondja: „A jogállamisági eljárás nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymil­liárd már el is veszett a magyarok számára. […] csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.” Kiemeli: „Ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokat illetően.” Április 12-én jelentős tömeget megmozgató tüntetést rendeznek a hazaárulásos kijelentés elleni tiltakozásul.

Április 14.:
Megszavazza az Országgyűlés az alaptörvény módosítását, amelynek értelmében tilos olyan felvonulás rendezése, amely a gyermekek jogait sérti, s rögzítik, hogy az ember vagy férfi, vagy nő.

Május 8.:
Kiderül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként nem a kormány álláspontját képviselte a NATO-tanácskozásokon, és mindig Dicsőség Ukrajnának! csatakiáltással fejezte be a beszédeit.
Állandó botrányos ügyekkel hívja fel magára a figyelmet a Tisza Párt fő hadügyi szakértője: háborúpárti nyilatkozatokat tesz, fegyvert visel nyilvános rendezvényeken, majd egy őt kérdező újságírót arrább taszítva tettleg is bántalmaz.

Május 18.:
Ukrajnának más pénzére van szüksége, ezért akarnak belépni bármi áron az unióba, s erről szól a hazánk ellen szervezett titkosszolgálati sorozatuk – jelenti ki Orbán Viktor a Harcosok Klubja rendezvényén. Úgy véli: ezért akarja Brüsszel a nyakunkba ültetni a Tisza–Dobrev-koalíciót. Felteszi a kérdést: milyen ember az, aki a saját hazája ellen dolgozik, és gazdája van, nem pedig hazája? Aki Kijev és Brüsszel kegyeit keresi, nem a magyarok szeretetét?

Május 24.:
Magyar Péter román földnek nevezi Erdélyt Nagyváradon, majd 24-én kiderül, hogy nem tudja elkezdeni a Szózatot se a szektavezér, se Rost Andrea operaénekesnő.

Május 29.:
Kezdődik a CPAC Hungary konferencia, a patrióta világ egyik legnagyobb rendezvénye Budapesten Orbán Viktor megnyitó beszédével, amelyben a miniszterelnök hangsúlyozza: Donald Trump amerikai elnöksége visszaadta a reményt a világnak. Kiemeli: az európai szuverén államok összefogásán alapuló álmot elorozták, és helyette ma egy rémálmot kapunk. A patrióta négypontos tervet úgy foglalja össze: békét akarunk, szuverenitást akarunk, meg kell védeni a szabadságunkat és vissza akarjuk venni Európát a migránsoktól.

(FILES) US President Donald Trump (R) and Hungarian Prime Minister Viktor Orban meet in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC on November 7, 2025. With four months to go until key Hungarian elections, mounting public outrage over perceived inaction on child abuse allegations in state-run institutions is shrinking Prime Minister Viktor Orban's chances to hold onto power. That scandal has shaken the nationalist leader's tight grip on power and helped fuel the rise of Hungarian opposition leader Peter Magyar, a former government insider. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Megbonthatatlan szövetség: Orbán Viktor és Donald Trump  Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán


Június 4.:
A trianoni békediktátum évfordulóján Magyar Péter a Szálasi-hívő, nyilasszimpatizáns Padányi Viktor giccses, defetista sorait idézi, ami a baloldalon is felháborodást kelt.

Június 4.:
Kiadja Brüsszel a Magyarországról szóló országjelentését, amelyben lényegében mindent visszavonatna és minden eredményünket eltüntetné.

Június 12.:
Az Országgyűlés rendkívüli ülésén az országspecifikus jelentések ajánlásait értékelik. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője leszögezi: Brüsszel két éven belül megszüntetné a rezsicsökkentést, elvárásként fogalmazza meg az árcsökkentés eltörlését, az otthonteremtési támogatások szűkítését és a kamatstop kivezetését. Zsigmond Barna Pál, az EU-ügyek tárcájának parlamenti államtitkára kijelenti: az országot rá akarják kényszeríteni, hogy szüntesse meg azokat az intézkedéseket, amelyeket a magyar emberek érdekében hoztak az elmúlt időszakban.

Június 9.:
Orbán Viktor a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport nagygyűlésén a franciaországi Montargis-ben tartott beszédében kijelenti: már egy éve egy nyelvet beszélnek az európai nemzetek. A patrióták összefogva legyőzik a brüsszeli bürokratákat. Az ukrajnai háborúról kifejti: az nem nyerhető meg. A harctéren nincs megoldás, csupán pusztulás, halál és szenvedés.

Június 11.:
Polt Péter volt legfőbb ügyészt megválasztja a Ház az Alkotmánybíróság elnökének.

1 2 3

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.