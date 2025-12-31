Példaadóként tekintenek a világban Magyarországra

Január 1.:

Videót tesz közzé Magyar Péter, amelyben újévi jókívánságok helyett előre hozott választásokat követel, majd nekitámad Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, azzal rágalmazva, hogy nem foglalkozik az ország állapotával. Az államfő – aki szakítva a hagyományokkal nem az év első perceiben, hanem karácsonykor mondott beszédet – kikéri magának az antidemokratikus akciót, s figyelmezteti a Tisza Párt vezérét, hogy kerülje a politikai közhangulat alkotmányosan illegitim, primitíven arrogáns hergelését.

A tiszás vezér durvasággal próbálja pótolni a politikai tapasztalatot Fotó: Havran Zoltán

Az év elejétől átlagosan 21 százalékkal emelkednek a tanári fizetések, ami bruttó 850 ezer forintos átlagbért jelent. A maximum négymillió forintos, fiatalok által igényelhető, tízéves futamidejű munkáshitelt is lehet már igényelni.

Január 12.:

Időközi országgyűlési választás Tolna vármegyében, Dombóváron. Utcahosszal, valójában kétharmaddal győz a Fidesz jelöltje, Csibi Krisztina. 15-én megírja lapunk, hogy a balos közvélemény-kutató cégek a választás előtt még fontosnak tartották a Tisza Párt indulását, és hibának gondolták volna az elmaradását, később azonban visszakoztak.

Február 22.:

Orbán Viktor az évértékelő beszédében bejelenti, hogy fokozatosan adómentességet kapnak a kétgyermekes anyák is. A miniszterelnök arról is beszél, hogy teljesen kisöprik az országból a Soros-hálózatot, s külön megbízottat küld az Egyesült Államokban annak pontos kiderítésére, milyen szervezkedés zajlott hazánk ellen az előző, baloldali washingtoni adminisztráció idején.

Február 27.:

A Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelenti: Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre a kormány, többek között a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességének köszönhetően. Komplex akcióterv készül az infláció letörésére és az élelmiszerárak megfékezésére.

Március 3.:

Varga Mihály leteszi hivatali esküjét, innentől a volt pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bank új elnöke.

Március 7.:

Bejelenti a kormányfő a véleménynyilvánító szavazást Ukrajna uniós tagságáról, mert nem szeretné, ha az emberek feje fölött születne döntés róla. Április 2-án megindul a szavazás kampánya.