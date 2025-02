„2025 az áttörés éve — Orbán Viktor kifejezetten erős és lelkesítő évértékelő beszédet tartott” – írta Deák Dániel, aki a Facebook-oldalán elemezte Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét. Az elemző ezeket a pontokat tartotta a legfontosabbnak:

1. A magyarok lázadása áttörést ért el: a háború fejleményei Orbán Viktort igazolták, már évek óta figyelmezteti Európát arra, hogy egy amerikai–orosz tárgyalás vet majd véget a háborúnak. Ha pedig Európa nem változtat a háborúpárti álláspontján, a kontinens kimarad a békefolyamatból. Ennek megfelelően Orbán Viktor a beszédében oda is szólt az uniós vezetőknek, majd kiemelte: mi, magyarok bőven kivettük a részünket abból, hogy a világ megváltozzon!

Világossá tette: Ukrajna ügye már nem a háborúról szól, hanem arról, ami utána következik. Mint mondta: Nem lesz NATO-tag, de lesz-e az Európai Unió tagja? Azt majd a magyarok eldöntik!

2. Áttörés kell Brüsszelben is. Donald Trump alapjaiban felforgatta a világpolitikát, a patrióták megerősödtek. Orbán Viktor ezzel kapcsolatosan hangsúlyozta, Magyarország után fellázadt Amerika, az Egyesült Államok is. Kaptunk egy esélyt, hogy kitörjünk az ostromlott várból. Sőt, ne csak kitörjünk, hanem áttörjük a Birodalom hadállásait. Utalva ezzel arra, hogy a cél, hogy Brüsszelben is hasonló változást érjenek el a patrióták. Brüsszellel szemben megvédik például a rezsicsökkentést vagy a 13. havi nyugdíjat. Miután Amerikában például vége a genderőrületnek, így Orbán Viktor megüzente az itthoni Pride szervezőknek: ne bajlódjanak az idei felvonulás szervezésével. Emellett az alaptörvénybe beleírják, hogy az ember vagy férfi, vagy nő.

3. Leszámolnak a globalisták budapesti lerakatával: Amerikában hatalmas botrány alakult ki azért, mert a demokrata kormányzat amerikai adófizetői pénzen a globalisták érdekeinek megfelelően avatkoztak be más országok belpolitikájába, újságírókat és különféle NGO-kat vásároltak meg. A miniszterelnök ezzel kapcsolatosan az évértékelő beszédében kijelentette: elzárják a Soros-hálózat pénzcsapjait.

A Birodalom budapesti lerakatával húsvétra végezhetünk is

– fogalmazott előrevetítve, hogy már tavasszal új jogszabályokat hoznak a külföldről finanszírozott és a magyar belpolitikába beavatkozó szervezetekkel szemben.

4.

Áttörés a gazdaságban: a háború és a szankciók okozta gazdasági válság a jelek szerint a végéhez közelít, a tűzszünet és a béketárgyalás gazdasági szempontból is az áttörés éve lesz Magyarország számára 2025.

Éppen ezért Orbán Viktor több pozitív gazdasági lépést is bejelentett: meghirdetik a 100 új gyár programot, két lépésben megduplázzák a gyerekek után járó adókedvezményt, bevezetik a csed és a gyed jövedelemadómentességét, bevezetik a két- és háromgyermekes édesanyák teljes, életük végéig tartó jövedelemadó-mentességét, a nyugdíjasok számára a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek esetén az év második felében egy bizonyos havi összeg erejéig visszatérítik az áfát, garantálják a készpénzhasználat alkotmányos jogát.

5. A kormányfő üzent Magyar Péternek és az ellenzéknek is:

Kiderült, hogy innen, az évértékelő első sorából nem is olyan hosszú az út Weber úr brüsszeli kasszájáig.

„Aki elárulja a barátait, az elárulja a pártját is. Ez a fajta bárkit elárul az első kanyarban. Pont a hazáját ne árulná el?” Mint mondta: a mi igazi ellenfelünk nem a magyarországi ellenzék, hanem az ő gazdájuk. A magyar ellenzék csak megbízást teljesít, csak kiszolgálja a birodalmi akaratot, amely őt pénzeli, eteti és utasítja. Brüsszelnek csak az a fontos, hogy neki behódoló kormány legyen Magyarországon! De mint mondta, ez nem fog nekik sikerülni, 2026-ban ismét a patrióták nyernek Magyarországon!