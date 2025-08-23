Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Netflix népszerű sorozatának utolsó forgatási napján Diego Borella

A mentősök csütörtökön este 7 óra körül siettek a történelmi Hotel Danieli helyszínére, de már nem tudták megmenteni az Emily Párizsban című sorozat rendezőasszisztensének, Diego Borellának az életét – írja a The Sun.

Az Emily Párizsban elhunyt rendezőasszisztense, Diego Borella

Diego Borella egy elismert velencei szakember volt, aki Rómában, Londonban és New Yorkban tanult. Az olasz média szerint íróként is dolgozott, meséket és gyermekkönyveket publikált.

Úgy tudni, hogy Borella halála miatt az Emily Párizsban forgatása is leállt.

A sorozat ötödik évadában – amely december 18-án debütál a Netflixen – Lily Collins alakítja Emily Coopert, aki az Agence Grateau-nál dolgozik Rómában.