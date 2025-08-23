elhunytNetflixEmily Párizsban

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Netflix népszerű sorozatának utolsó forgatási napján Diego Borella

A 47 éves Diego Borella a hírek szerint a kollégái előtt esett össze, miközben az ötödik évad utolsó jelenetére készültek. Az Emily Párizsban című népszerű sorozat alkotócsapata éppen Velencében forgatott, amikor a tragédia történt.

Magyar Nemzet
Forrás: The Sun2025. 08. 23. 11:29
Lily Collins, az Emily Párizsban főszereplője
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mentősök csütörtökön este 7 óra körül siettek a történelmi Hotel Danieli helyszínére, de már nem tudták megmenteni az Emily Párizsban című sorozat rendezőasszisztensének, Diego Borellának az életét – írja a The Sun.

Emily Párizsban
Az Emily Párizsban elhunyt rendezőasszisztense, Diego Borella

Diego Borella egy elismert velencei szakember volt, aki Rómában, Londonban és New Yorkban tanult. Az olasz média szerint íróként is dolgozott, meséket és gyermekkönyveket publikált.

Úgy tudni, hogy Borella halála miatt az Emily Párizsban forgatása is leállt.

A sorozat ötödik évadában – amely december 18-án debütál a Netflixen – Lily Collins alakítja Emily Coopert, aki az Agence Grateau-nál dolgozik Rómában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelektámadás

Támadás érte Erdélyt

Tóth Tamás Antal avatarja

Ehhez lesz szavuk még az ott élőknek is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.