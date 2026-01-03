időjárási helyzetidőjárásváltozásidőjárásjelentés

Még mindig nincs vége a hóesésnek, mutatjuk, hogy szombaton hol várható friss hó

Borús időnk lesz, de néhol kisüthet a nap.

Forrás: met.hu2026. 01. 03. 7:41
– Borult lesz az ég, majd reggel észak, északnyugat felől csökken a felhőzet, sokfelé kisüt a nap, csak a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős tájak. A délelőtti órákban az ország déli felén fordulhat elő havazás, havas eső, eső, illetve még reggel, kora délelőtt északnyugaton és a középső országrészben is lehet néhol havazás – írja a HungaroMet.

 

Estétől nyugat, délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, és a Dunántúlon, a Duna vonalában újból előfordulhat havas eső, havazás. Északkeleten időnként megerősödik a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet kora délután 0 és +5, késő este -4 és +1 fok között alakul.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)
 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

