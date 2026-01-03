A Tisza Párt győzelmét remélő Bajnai Gordon a háborús héják álláspontját visszhangozza

Az európai háborús héják narratíváját visszhangozta Bajnai Gordon a HVG-nek adott, pénteken megjelent interjúban.

„Régóta adósok vagyunk az európai autonómia kialakításával, és a mostani sokk lökést adhat, hogy növényevőből végre húsevővé váljunk egy ragadózók által uralt világban. Ami nem öl meg, az megerősít” – fogalmazott a volt baloldali miniszterelnök. Hozzáfűzte: „az életünket meghatározó gazdasági, technológiai és biztonságpolitikai kihívások csak összeurópai szinten kezelhetők”.

Bár ritkán szólal meg a nyilvánosság előtt, az orosz–ukrán háború kapcsán korábban is hallatta a hangját. Bajnai Gordon 2022 márciusában aláírásával támogatta azt a petíciót, amelynek célja a nürnbergi perekhez hasonló eljárás keretében, nemzetközi bíróság előtt felelősségre vonni Vlagyimir Putyin orosz elnököt és társait az ukrajnai háború miatt. Gordon Brown volt brit miniszterelnök a petíció kapcsán úgy fogalmazott a brit sajtónak: „Nürnbergben felelősségre vontuk a náci háborús bűnösöket. Nyolc évtizeddel később biztosítanunk kell, hogy egyszer Putyinnak is számot kelljen adnia”.

Háborús pszichózis foglya Nyugat-Európa

Bajnai tehát az egyre militánsabb európai uniós retorikát követve nyilatkozott a HVG-nek, ami illeszkedik a Tisza Párt brüsszeli támogatóinak irányvonalába.

Ismert, hogy a háborúpárti politikusok egyre nyíltabban sürgetik a fegyveres erők tartalékainak feltöltését, miközben Európa-szerte gyors ütemben erősödik a katonai készültség.

Horvátország októberben elsőként hozta vissza a kötelező katonai szolgálatot, ám a döntés messze nem elszigetelt jelenség: a Balkántól Skandináviáig, Franciaországtól Németországig egymást érik azok az intézkedések, amelyek a sorkatonaság újbóli bevezetését vagy annak előszobáját jelentik. A kérdés már nem az, hogy elindult-e ez az irány, hanem az, ki lesz a következő.

– Önmagában a védelmi együttműködés és az európai haderők ráncfelvarrása nem lenne rossz kezdeményezés, de sajnos mindez azzal a céllal történik, hogy ezek segítségével is Ukrajnát támogassák. Brüsszel ugyanis saját sorsát teljes egészében Ukrajnáéhoz kötötte, ezen a ponton már nem tudnak visszavonulni vagy irányt változtatni, hiszen azzal egész legitimációjuk kérdőjeleződne meg – fejtette ki a közelmúltban lapunknak Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Szerinte éles ellentét húzódik a magyar és a brüsszeli álláspont között: Magyarország az ukrajnai háború mielőbbi lezárását szorgalmazza, míg Brüsszel hosszútávú háborús stratégiát készít elő.