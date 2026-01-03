tisza pártbrüsszelhvgmagyar péterbajnai gordon

A Tisza Párt győzelmét remélő Bajnai Gordon a háborús héják álláspontját visszhangozza

Európa militarizálását szorgalmazta a baloldal egykori miniszterelnöke a HVG-nek adott interjúban, szerinte eljött az ideje, hogy „növényevőből végre húsevővé váljunk egy ragadózók által uralt világban”. Bajnai Gordon a brüsszeli háborús retorika hangoztatása mellett egyértelművé tette, hogy a Tisza Párt győzelmét tartja kívánatosnak, ezért is fontos a mostani megszólalása. Ugyanis ő az egyik meghatározó személyisége annak a régi baloldali hálózatnak, amelynek egyes tagjai az elmúlt hónapokban már hitet tettek Magyar Péterék mellett.

Munkatársunktól
2026. 01. 03. 6:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai háborús héják narratíváját visszhangozta Bajnai Gordon a HVG-nek adott, pénteken megjelent interjúban.

„Régóta adósok vagyunk az európai autonómia kialakításával, és a mostani sokk lökést adhat, hogy növényevőből végre húsevővé váljunk egy ragadózók által uralt világban. Ami nem öl meg, az megerősít” – fogalmazott a volt baloldali miniszterelnök. Hozzáfűzte: „az életünket meghatározó gazdasági, technológiai és biztonságpolitikai kihívások csak összeurópai szinten kezelhetők”.

Bár ritkán szólal meg a nyilvánosság előtt, az orosz–ukrán háború kapcsán korábban is hallatta a hangját. Bajnai Gordon 2022 márciusában aláírásával támogatta azt a petíciót, amelynek célja a nürnbergi perekhez hasonló eljárás keretében, nemzetközi bíróság előtt felelősségre vonni Vlagyimir Putyin orosz elnököt és társait az ukrajnai háború miatt. Gordon Brown volt brit miniszterelnök a petíció kapcsán úgy fogalmazott a brit sajtónak: „Nürnbergben felelősségre vontuk a náci háborús bűnösöket. Nyolc évtizeddel később biztosítanunk kell, hogy egyszer Putyinnak is számot kelljen adnia”.

Háborús pszichózis foglya Nyugat-Európa

Bajnai tehát az egyre militánsabb európai uniós retorikát követve nyilatkozott a HVG-nek, ami illeszkedik a Tisza Párt brüsszeli támogatóinak irányvonalába. 

Ismert, hogy a háborúpárti politikusok egyre nyíltabban sürgetik a fegyveres erők tartalékainak feltöltését, miközben Európa-szerte gyors ütemben erősödik a katonai készültség.

Horvátország októberben elsőként hozta vissza a kötelező katonai szolgálatot, ám a döntés messze nem elszigetelt jelenség: a Balkántól Skandináviáig, Franciaországtól Németországig egymást érik azok az intézkedések, amelyek a sorkatonaság újbóli bevezetését vagy annak előszobáját jelentik. A kérdés már nem az, hogy elindult-e ez az irány, hanem az, ki lesz a következő.

– Önmagában a védelmi együttműködés és az európai haderők ráncfelvarrása nem lenne rossz kezdeményezés, de sajnos mindez azzal a céllal történik, hogy ezek segítségével is Ukrajnát támogassák. Brüsszel ugyanis saját sorsát teljes egészében Ukrajnáéhoz kötötte, ezen a ponton már nem tudnak visszavonulni vagy irányt változtatni, hiszen azzal egész legitimációjuk kérdőjeleződne meg – fejtette ki a közelmúltban lapunknak Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Szerinte éles ellentét húzódik a magyar és a brüsszeli álláspont között: Magyarország az ukrajnai háború mielőbbi lezárását szorgalmazza, míg Brüsszel hosszútávú háborús stratégiát készít elő.

Ugyanazok tolakodnak megint előre

Az év első napján jelent meg interjú a Tiszta Párt egyik finanszírozójával, a Bajnaihoz hasonlóan a régi balliberális elithez tartozó Bojár Gáborral, aki a Forbes magazinnak úgy fogalmazott: „Komolyan aggódom, a háború sem zárható ki. És nem azért, mert Orbán mondja. Az orosz terjeszkedés ugyanis nem biztos, hogy leáll. Sajnos találónak éreztem a HVG egyik címlapját, amin Trump és Putyin osztozik Európán”.

Az egybehangzó nyilatkozatok nem véletlenek, hiszen ugyanaz a személyi kör készül visszatérni a hatalomba, amelyik 2010-ben megbukott és ők segítik Magyar Péterék programalkotását is.

Mindez nem csak a súlyos megszorításokat tartalmazó gazdaságpolitikai tervekre vonatkozik, hanem a külpolitikai irányvonalra is, amire szintén egy közelmúltbeli interjú világít rá. Jeszenszky Géza egykori külügyminiszter az M5 műsorában beszélt arról, hogy a Tisza egy évvel ezelőtt a V21 nevű csoporthoz fordult külügyi tanácsokért, amire válaszként egyebek mellett Ukrajnával kapcsolatos javaslatokat fogalmaztak meg, méghozzá Balázs Péterrel, Bajnai Gordon külügyminiszterével közösen. Így érnek össze a szálak, megint csak Bajnai Gordon neve került elő a háborús tematikában.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.