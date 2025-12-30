Háborús készültség Európában: sorra vezetik vissza a sorkatonaságot + videó

A háborúpárti politikusok egyre nyíltabban sürgetik a fegyveres erők tartalékainak feltöltését, miközben Európa-szerte gyors ütemben erősödik a katonai készültség. Horvátország októberben elsőként hozta vissza a kötelező katonai szolgálatot, ám a döntés messze nem elszigetelt jelenség: a Balkántól Skandináviáig, Franciaországtól Németországig egymást érik azok az intézkedések, amelyek a sorkatonaság újbóli bevezetését vagy annak előszobáját jelentik. A kérdés már nem az, hogy elindult-e ez az irány, hanem az, hogy ki lesz a következő.

Egymást érik azok az intézkedések, amelyek a sorkatonaság újbóli bevezetését vagy annak előszobáját jelentik Fotó: AFP

Horvátország döntött a sorkatonaság visszaállításáról

A horvát parlament szolgálati törvénye szerint minden 18 éves fiatalembert katonai kiképzésre köteleznek, és kemény büntetés jár annak, aki távol marad. Október 24-én a horvát parlament 84 igen szavazattal, 30 tartózkodás mellett és 11 nem ellenében fogadta el a védelmi törvény módosítását.

Az alapkiképzés két hónapig tart, az első behívások az év végén kezdődnek, az újoncok pedig jövő év elején veszik birtokba a laktanyákat.

Évente mintegy 4000 fiatal részvételével számolnak, az újoncokat öt generációra osztva. A kiképzés célja, hogy a horvát hadsereg tartalékos állománya hosszú távon megerősödjön, és a fiatalok már korán tapasztalatot szerezzenek a fegyveres szolgálatban – számolt be róla az ATV Bl. A törvény szigorú büntetést helyez kilátásba a megjelenés elmulasztása esetén: rendőrségi elfogatóparancsot adnak ki, és 250–1320 eurós pénzbírságot szabhatnak ki.