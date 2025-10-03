Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Koppenhágai csúcstalálkozó: Brüsszel a diplomácia helyett a háborút választotta
Koppenhágavédelemorosz vagyonháborúZelenszkijEurópai UnióUrsula von der Leyenorosz-ukrán háború

Koppenhágai csúcstalálkozó: Brüsszel a diplomácia helyett a háborút választotta

Véget ért a kétnapos csúcs Koppenhágában, ahol az európai vezetők ismét világossá tették: Brüsszel minden eszközt kész bevetni az ukrajnai háború eszkalálásáért. A magyar álláspont szerint a diplomáciai tárgyalások az oroszokkal továbbra is kulcsfontosságúak. Az EU-csúcson az orosz–ukrán háború és Ukrajna európai uniós csatlakozása mellett a közös európai védelem kérdése is szerepelt a napirenden: a fegyverkezés sürgető kérdésként jelent meg a viták középpontjában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 12:31
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Koppenhágában gyűltek össze az EU állam- és kormányfői. A Koppenhágában tartott csúcstalálkozón az európai vezetők ismét egyértelművé tették: az ukrajnai háborúra adott válaszuk nem elsősorban diplomáciai, hanem az eszkaláció irányába mutat. Brüsszel a blokkot az egyre mélyebb militarizáció, centralizáció felé tereli, és olyan álláspontot képvisel, amely a konfliktus elhúzódását és kiterjedését kockáztatja. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem áll háborúban, és az ország érdekeit tartja szem előtt. Kiemelte, hogy célja a háború befejezése, az emberéletek védelme és a magyarok biztonságának biztosítása. 

Koppenhágában gyűltek össze az EU állam- és kormányfői
Koppenhágában gyűltek össze az EU állam- és kormányfői Fotó: AFP

Diplomácia helyett háború

António Costa, az Európai Tanács elnöke adta meg az alaphangot, amikor nagyobb központi ellenőrzést szorgalmazott: 

Az európai védelem kiépítéséhez hatékony politikai felügyeletre és koordinációra van szükségünk, hogy nyomon követhessük az előrehaladásunkat.

Hozzátette: „Elkötelezettek vagyunk abban, hogy szembenézzünk a közös fenyegetésekkel”, és azzal érvelt, hogy ez a cél „Oroszország ukrajnai háborújának kezdete óta egyértelmű”. Az üzenetet több vezető is üdvözölte – írja a European Conservative.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mette Frederiksen dán miniszterelnök is főként az Oroszországgal szembeni hergelésre használta fel az Európai Politikai Közösség ülésének záró sajtótájékoztatóját. Mette Frederiksen dán miniszterelnök figyelmeztetett

Oroszország fokozta támadásait Ukrajnában… Fenyegetnek minket, tesztelnek minket, és nem fognak leállni. Rajtunk múlik, hogy teljesítsük Ukrajna iránti kötelezettségünket. Most már mindenki tudja, mi forog kockán… Fő célunk egy olyan erős Európa megteremtése, amelyben a háború egyszerűen nem lehet opció.

Giorgia Meloni hasonlóan nyilatkozott, azt állítva, hogy Oroszország „növekvő provokációi” csak taktikai lépések, amelyekkel Moszkva el akarja terelni a figyelmet katonai kudarcairól. Lengyelország külügyminiszter-helyettese, Ignacy Niemczycki még tovább ment, üdvözölve az EU átalakulását: 

Fontos felismerni ezt a pillanatot az EU történelmében. Jelenleg az EU a védelem terén is fontos szereplővé válik. Két évvel ezelőtt még nem ez volt a helyzet.

Elutasította a Moszkvával való tárgyalás gondolatát: 

Mindenki tudja, hogy nincs értelme Putyinnal tárgyalni, ha nincsenek meg az eszközeink – egyrészt a szankciók, másfelől egy hatékony védelmi ipar.

European Commission President Ursula Von der Leyen (L) and Ukraine's President Volodymyr Zelensky greet eachothers as they arrive for a working session of the 7th European Political Community (EPC) Summit at the Bella Center in Copenhagen on October 2, 2025. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Kiterjedt viták folytak olyan javaslatokról, mint az Ursula von der Leyen által javasolt drónfal Fotó: AFP

A csúcstalálkozón a tárgyalások a tervezettnél kétszer hosszabb ideig tartottak, mivel a vezetők alig várták, hogy felvázolják, hogyan fokozhatja a blokk a közös védelmi erőfeszítéseket. Kiterjedt vitát folytattak olyan javaslatokról, mint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által Oroszország elleni védelemre javasolt „drónfal”. „Ma már mindenki tudja, hogy a drónok teljesen megváltoztatták a háború fogalmát” – mondta Frederiksen, hozzátéve: 

Határokon átnyúlóan be kell fektetnünk a dróntechnológiába, a drónok elleni védekezésbe.

Míg az EU védelmi biztosa, Andrius Kubilius a hónap elején kijelentette, hogy a drónfal „azonnali prioritás”, az EU „nagy négyese” – Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország – habozott.

Emmanuel Macron szerint a projekt összetettsége miatt nem szabad és nem is lehet siettetni; Giorgia Meloni az EU kiterjedt határait említette, míg Pedro Sánchez és Friedrich Merz egyáltalán nem reagáltak. 

A német védelmi miniszter, Boris Pistorius azonban a héten a varsói biztonsági fórumon kétségeit fejezte ki a bizottság által ösztönzött gyorsított folyamat kapcsán: „Nagyra értékelem a drónfal ötletét, de nem egy olyan koncepcióról beszélünk, amely a következő három–négy évben megvalósulna.”

Az Ukrajna háborús erőfeszítéseinek folyamatos támogatására vonatkozó üzenet azonban csütörtökön ismét megerősítést nyert, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csatlakozott az EU vezetőihez egy közös sajtótájékoztatón. 

Friedrich Merz német kancellár hangsúlyozta az EU irányvonalát, mondván, hogy a vezetők „nagy elszántságot mutattak Ukrajna további támogatására”.

Germany's Chancellor Friedrich Merz arrives. The EU's European heads of government, as well as leaders of key European and international institutions, meet for an informal political and strategic dialogue at Bella Center in Copenhagen, Denmark, on Thursday, October 2, 2025. Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community, EPC. (Photo: Thomas Traasdahl/Scanpix 2025) (Photo by Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix via AFP)
Friedrich Merz német kancellár hangsúlyozta az EU irányvonalát, mondván, hogy a vezetők nagy elszántságot mutattak Ukrajna további támogatására Fotó: AFP

Zelenszkij arra ösztönözte az EU vezetőit, hogy gyorsítsák fel a bővítést és az energiaszükséglet Moszkvától való függetlenné tételét, és figyelmeztette őket: 

Bármilyen kapcsolat Oroszországgal felhasználható ellenetek, ezért minél kevesebb a kapcsolat Oroszországgal, annál biztonságosabb lesz az élet.

Dánia miniszterelnöke, Frederiksen közvetlenül támogatta őt, elutasítva Magyarország ellenkezését: „Nem fogom megengedni, hogy egy ország, és biztosan nem fogom megengedni, hogy Orbán Viktor döntéseket hozzon egész Európa jövőjéről.”

Zelenszkij arra ösztönözte az EU vezetőit, hogy gyorsítsák fel a bővítést, Dánia miniszterelnöke, Frederiksen közvetlenül támogatta őt
Zelenszkij arra ösztönözte az EU vezetőit, hogy gyorsítsák fel a bővítést, Dánia miniszterelnöke, Frederiksen közvetlenül támogatta őt Fotó: AFP

A fegyverekkel kapcsolatban Frederiksen egyértelmű választ adott arra a kérdésre, hogy az EU készen áll-e segíteni Ukrajna drón- és rakétagyártásának növelésében: „Igen.” 

Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna a javasolt európai drónfal „hajtóereje” lesz, kihasználva harctéri tapasztalatait. A nagy hatótávolságú csapásokról kérdezve azt sugallta, hogy Ukrajna hamarosan fejlettebb képességekre tehet szert az amerikai tárgyalások után: „Az Egyesült Államok elnökével való találkozóm után igen, talán lesz valami többünk. Nem tudom. Meglátjuk.”

Gitanas Nauseda litván elnök a tanácskozás előtt arról beszélt, hogy ideje kevesebb javaslatot tenni és a konkrét cselekvésre koncentrálni. 

A dokumentumok nem védenek meg, és nem térítik el a drónokat

— fogalmazott, hozzátéve, hogy az EU nem várhat a következő költségvetési ciklusig a védelem finanszírozásával. Nauseda azt is hangsúlyozta, hogy Európa többet költ orosz olajra és gázra, mint amennyivel Ukrajnát támogatja. 

Ne az európai adófizetők állják a háború költségeit

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a csúcstalálkozóra érkezve 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon lefoglalását sürgette Ukrajna támogatására, hangsúlyozva, hogy nemcsak az európai adófizetőknek kell viselniük a háborús terheket, hanem Oroszországnak is ki kell vennie ebből a részét.

A brit miniszterelnök sietve hagyta el a koppenhágai csúcsot

Keir Starmer brit miniszterelnök korábban hazarepült a koppenhágai Európai Politikai Közösség találkozójáról, hogy ülést vezessen a Manchesterben történt támadás után. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, október 2-án késelés és gázolás történt egy manchesteri zsinagógánál. 

Nyilatkozatok a befagyasztott orosz vagyonról

Andrej Plenkovic horvát kormányfő szerint az Európai Bizottság terve, amely milliárdos nagyságrendű befagyasztott orosz vagyont irányítana át Ukrajnának, figyelembe kell hogy vegye Belgium aggodalmait. Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy Bart de Wever belga miniszterelnök nemet mondott Brüsszel tervére. 

Luc Frieden luxemburgi kormányfő kijelentette: több kérdés tisztázására van szükség ahhoz, hogy támogassa az orosz vagyon Ukrajnának adását.

Brüsszel számára a „béke” szinonimája az Ukrajna további felfegyverzésének, a szankciók szigorításának és egy katonai készenlétre épülő Európa felépítésének. 

Magyarország a leghangosabb kritikusnak bizonyult, és inkább tárgyalásokat és a feszültség enyhítését szorgalmazta. 

@magyarnemzet.hu

Orbán Viktor: „Csak a diplomácia vezethet békéhez” Orbán Viktor szerint a háborúnak csak diplomáciai megoldása lehet, ezzel Magyarország egyedülálló álláspontot képvisel az EU-ban #magyarnemzet #eucsúcs #európa #orbánviktor #ukrajna #háború #béke

♬ eredeti hang – MagyarNemzet.hu - MagyarNemzet.hu

Orbán Viktor: Koppenhága, második nap – a helyzet súlyos

Orbán Viktor a Facebookon tette közzé bejegyzését, melyben azt írta:

Mindenféle jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást. Finanszírozni akarják a fegyverszállításokat. Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni

– írta a magyar kormányfő, hozzátette:

Ki fogok tartani a magyar álláspont mellett, de ez a csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni. A teljes politikai közösségünk és minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz.

Borítókép: Mette Frederiksen miniszterelnök beszélget Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel az EU-csúcstalálkozón Koppenhágában (Fotó: AFP)

add-square Koppenhágai EU-csúcs

Ursula von der Leyen újrafegyverkezési programja komoly vitákat váltott ki

Koppenhágai EU-csúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu