Koppenhágában tartják az Európai Politikai Közösség hetedik ülését, amelyen 47 ország vezetői vesznek részt. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos X közösségi oldalán üzent Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek: Oroszország háborúban áll, Ukrajna háborúban áll. Magyarország nincs háborúban – kezdte a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktor Donald Tusknak: Az én célom a háború befejezése
A magyar miniszterelnök X-en üzent Donald Tusknak az orosz–ukrán háború kapcsán. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem áll háborúban, és az ország érdekeit tartja szem előtt. Kiemelte, hogy célja a háború befejezése, az emberéletek védelme és a magyarok biztonságának biztosítása. A posztban világossá tette a különbséget az ukrán oldal melletti elkötelezettség és a magyar érdekek szem előtt tartása között.
Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött
Értem, hogy Ön határozottan Ukrajna oldalán áll. Kérem, értse meg, hogy mi határozottan Magyarország oldalán állunk
– hangsúlyozta. Majd azzal folytatta, hogy, amíg Tusk azt kérdezi, hogy ki fog nyerni az orosz–ukrán háborúban, addig a magyar miniszterelnök kérdése az, hogyan tudják befejezni a háborút, megmenteni tízezrek életét és biztonságot nyújtani a magyaroknak.
Ön azt keresi, hogyan nyerheti meg azt a háborút, amelyet a magáénak tart. Én azt szeretném biztosítani, hogy a béke érvényesüljön
– zárta sorait Orbán Viktor. Korábban írtunk róla, hogy Magyarország nemet mond Brüsszel háborús terveire.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hatvan évig gyűlölte apja gyilkosát, Charlie Kirk tragédiája után végre kimondta: „Megbocsátok”
Bemutatjuk a megbocsátás tudományos és spirituális hatásait.
Manchesteri vészhelyzet: a brit miniszterelnök sietve hagyta el a koppenhágai csúcsot
Késelés és gázolás történt egy zsinagógánál.
Rejtélyes plakátkampány Berlinben – németeket hívnak harcba Ukrajnába
A Nemzetközi Légiót 2022 elején hozta létre Volodimir Zelenszkij.
Sokan dolgoznak azért, hogy az Európai Uniót bevonják háborúba
Bóka János Koppenhágából üzent.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hatvan évig gyűlölte apja gyilkosát, Charlie Kirk tragédiája után végre kimondta: „Megbocsátok”
Bemutatjuk a megbocsátás tudományos és spirituális hatásait.
Manchesteri vészhelyzet: a brit miniszterelnök sietve hagyta el a koppenhágai csúcsot
Késelés és gázolás történt egy zsinagógánál.
Rejtélyes plakátkampány Berlinben – németeket hívnak harcba Ukrajnába
A Nemzetközi Légiót 2022 elején hozta létre Volodimir Zelenszkij.
Sokan dolgoznak azért, hogy az Európai Uniót bevonják háborúba
Bóka János Koppenhágából üzent.