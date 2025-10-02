Európai Politikai KözösségKoppenhágaOrbán ViktorMagyarországDonald Tusk

Orbán Viktor Donald Tusknak: Az én célom a háború befejezése

A magyar miniszterelnök X-en üzent Donald Tusknak az orosz–ukrán háború kapcsán. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem áll háborúban, és az ország érdekeit tartja szem előtt. Kiemelte, hogy célja a háború befejezése, az emberéletek védelme és a magyarok biztonságának biztosítása. A posztban világossá tette a különbséget az ukrán oldal melletti elkötelezettség és a magyar érdekek szem előtt tartása között.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 14:12
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Koppenhágában tartják az Európai Politikai Közösség hetedik ülését, amelyen 47 ország vezetői vesznek részt. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos X közösségi oldalán üzent Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek: Oroszország háborúban áll, Ukrajna háborúban áll. Magyarország nincs háborúban – kezdte a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor Donald Tusknak: Az én célom a háború befejezése
Orbán Viktor Donald Tusknak: Az én célom a háború befejezése
Fotó: FERENC ISZA / AFP

Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött

Értem, hogy Ön határozottan Ukrajna oldalán áll. Kérem, értse meg, hogy mi határozottan Magyarország oldalán állunk

– hangsúlyozta. Majd azzal folytatta, hogy, amíg Tusk azt kérdezi, hogy ki fog nyerni az orosz–ukrán háborúban, addig a magyar miniszterelnök kérdése az, hogyan tudják befejezni a háborút, megmenteni tízezrek életét és biztonságot nyújtani a magyaroknak.

Ön azt keresi, hogyan nyerheti meg azt a háborút, amelyet a magáénak tart. Én azt szeretném biztosítani, hogy a béke érvényesüljön

– zárta sorait Orbán Viktor. Korábban írtunk róla, hogy Magyarország nemet mond Brüsszel háborús terveire.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján (Fotó: MTI)

add-square Koppenhágai EU-csúcs

Sokan dolgoznak azért, hogy az Európai Uniót bevonják háborúba

Koppenhágai EU-csúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu