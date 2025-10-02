Orbán Viktor Donald Tusknak: Az én célom a háború befejezése

Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött

Értem, hogy Ön határozottan Ukrajna oldalán áll. Kérem, értse meg, hogy mi határozottan Magyarország oldalán állunk

– hangsúlyozta. Majd azzal folytatta, hogy, amíg Tusk azt kérdezi, hogy ki fog nyerni az orosz–ukrán háborúban, addig a magyar miniszterelnök kérdése az, hogyan tudják befejezni a háborút, megmenteni tízezrek életét és biztonságot nyújtani a magyaroknak.

Ön azt keresi, hogyan nyerheti meg azt a háborút, amelyet a magáénak tart. Én azt szeretném biztosítani, hogy a béke érvényesüljön

– zárta sorait Orbán Viktor. Korábban írtunk róla, hogy Magyarország nemet mond Brüsszel háborús terveire.