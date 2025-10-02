Orbán ViktorálláspontBrüsszelháborúpártialáírásgyűjtést indítMagyarország

Orbán Viktor: Magyarország nemet mond Brüsszel háborús terveire

Orbán Viktor a koppenhágai EU-csúcs előtt bejelentette, hogy aláírásgyűjtést kezdeményezne Brüsszel háborús tervei ellen. A miniszterelnök szerint az Európai Unió háborús stratégiája Magyarországnak rendkívül káros. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak hangsúlyozta: a magyar kormány békepárti álláspontja világos, az aláírásgyűjtés pedig erős üzenet lehet Brüsszel felé.

Szabó István
2025. 10. 02. 11:35
A magyar miniszterelnök szembeszáll a brüsszeli bürokratákkal
A magyar miniszterelnök szembeszáll a brüsszeli bürokratákkal Forrás: Facebook/Orbán Viktor
– Nehéz nap volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű. Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat. Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba, minden a háborúról szól. Szóval én úgy látom, hogy az unió elhatározta, hogy háborúba megy – fogalmazott Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Koppenhágában (Fotó: MTI/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor nehéz küzdelemről számolt be

A miniszterelnök hozzátette: 

Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az uniónak, de a nyomás nagy. Szóval én úgy látom, hogy én a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.

Brüsszel minden erővel támogatja a háborút

Orbán Viktor világossá tette, hogy Magyarország a béke oldalán áll, miközben Brüsszel a háborús logikát erőlteti

– értékelte a magyar kormányfő kijelentését Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Tegnap nyilvánvalóvá vált, hogy mind az ukrán EU-tagság, mind a fegyverek és anyagi eszközök küldését továbbra is minden erővel támogatná Brüsszel, és látjuk, hogy nagyon nagy a nyomás Magyarországra e téren. Azt szeretnék, hogy Magyarország is adja be a derekát és az ilyen háborús javaslatokkal értsen egyet és támogassa. Orbán Viktor azonban többször egyértelművé tette, hogy erre nem hajlandó, és a magyar kormányfő világosan kijelentette, hogy Magyarország békepárti álláspontja egyértelmű

– hangsúlyozta.

A szakértő arra is rámutatott, hogy a nyomásgyakorlás tovább erősödhet Magyarországgal szemben:

Látható, hogy a brüsszeli és nyugati nyomásgyakorlás nagy annak irányában, hogy Magyarország adja fel ezt a békepárti álláspontot.

Az aláírásgyűjtés fegyver lehet Brüsszellel szemben

Az elemző szerint Orbán Viktor kezdeményezése egyértelmű politikai üzenet.

Egy ilyen aláírásgyűjtő akció nyomásgyakorlási eszköz Brüsszel felé, hiszen ha a miniszterelnök több millió ember aláírásával áll ki a magyar álláspont mellett, az a brüsszeli viták során is komoly érv lehet

– összegezte Deák Dániel.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

