Orbán Viktor: Magyarország nemet mond Brüsszel háborús terveire

– Nehéz nap volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű. Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat. Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba, minden a háborúról szól. Szóval én úgy látom, hogy az unió elhatározta, hogy háborúba megy – fogalmazott Orbán Viktor.
Orbán Viktor nehéz küzdelemről számolt be
A miniszterelnök hozzátette:
Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az uniónak, de a nyomás nagy. Szóval én úgy látom, hogy én a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból.