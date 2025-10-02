Orbán Viktor: Magyarország nemet mond Brüsszel háborús terveire

Tegnap nyilvánvalóvá vált, hogy mind az ukrán EU-tagság, mind a fegyverek és anyagi eszközök küldését továbbra is minden erővel támogatná Brüsszel, és látjuk, hogy nagyon nagy a nyomás Magyarországra e téren. Azt szeretnék, hogy Magyarország is adja be a derekát és az ilyen háborús javaslatokkal értsen egyet és támogassa. Orbán Viktor azonban többször egyértelművé tette, hogy erre nem hajlandó, és a magyar kormányfő világosan kijelentette, hogy Magyarország békepárti álláspontja egyértelmű