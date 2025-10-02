Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországon aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen

Ma tartják az Európai Politikai Közösség féléves csúcstalálkozóját Koppenhágában, ahol Orbán Viktor miniszterelnök képviseli Magyarország álláspontját. A kormányfő az eseményt megelőzőn válaszolt röviden a média kérdéseire. Kiemelte: aláírásgyűjtés indul Magyarországon.

2025. 10. 02. 9:31
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Ma tartják az Európai Politikai Közösség féléves csúcstalálkozóját Koppenhágában, ahol Orbán Viktor miniszterelnök válaszol a sajtó kérdéseire is. A kormányfő kiemelte: a mai nap sem lesz könnyű.

Orbán
Nehéz nap volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű. Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat. Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba, minden a háborúról szól. Szóval én úgy látom, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat

 – húzta alá Orbán Viktor. Hozzátette: Hátbozongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az uniónak, de a nyomás nagy. 

Szóval én úgy látom, hogy én a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkhez szükség lesz, hogy ki tudunk maradni ebből a háborúból

 – mondta.
Ukrajna kapcsán elhangzott: Volt javaslat az asztalon, tehát előterjesztettek egy javaslatot, amely arról szólt, hogy meg akarják változtatni a tárgyalás eddigi jogi környezetét. Eddig ez úgy volt, hogy ha megnyitsz egy tárgyalást, ahhoz egy 100 százalékos támogatás kell a tagok részéről, ha lezársz egy fejezetet, ahhoz is kell 100 százalék. 

Ezt meg akarják változtatni úgy, hogy a megnyitása a fejezetnek az ne követeljen egyhangúságot, elég legyen minősített többség, és a lezárásnál maradjon meg az egyhangúság

– jelentette ki Orbán Viktor. Aláhúzta: De ahhoz, hogy ezt a mostani szabályt megváltoztassuk, ahhoz szintén egyhangúság kell. 

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Mette Frederiksen dán kormányfő fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozója kezdetén a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán) 

 

