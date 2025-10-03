Ursula von der Leyen újrafegyverkezési programja komoly vitákat váltott ki

A vezetők napirendjén a közelmúlt drónincidensei is szerepeltek, amelyek több ország, köztük Dánia légterét érintették. A szolidaritás jeleként számos hadihajó – lengyel, svéd, francia, finn, holland, brit, amerikai és ukrán – kötött ki a dán partokon. Ennek ellenére az uniós fővárosok még mindig nehézségekkel küzdenek a biztonságpolitikai lépések összehangolásában – írja az Origo.

Ursula von der Leyen újrafegyverkezési terve megosztó Fotó: AFP

A Le Monde emlékeztet: lassan négy év telt el a háború kezdete óta, de átfogó európai védelem nem épült ki, miközben Ukrajna támogatása egyre sürgetőbb.

A finn miniszterelnök szerint Európa hibrid háborúban áll A finn miniszterelnök a koppenhágai csúcson riogatott az illegális migráció, drónok és kibertámadások veszélyeivel, miközben Brüsszel tovább élezi az orosz-ellenes hangulatot.

Petteri Orpo finn miniszterelnök az összefogás erősítésének fontosságára hívta fel a figyelmet, míg Mette Frederiksen dán kormányfő arra mutatott rá, hogy