Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

Von der LeyenEUEurópai Bizottságvédelmi vonaldrónorosz-ukrán háború

Ursula von der Leyen újrafegyverkezési programja komoly vitákat váltott ki

Az európai állam- és kormányfők Koppenhágában találkoztak, hogy a kontinens védelmének jövőjéről egyeztessenek az ukrajnai háború és a fokozódó hibrid támadások árnyékában. Ursula von der Leyen újrafegyverkezési programja komoly vitákat váltott ki: míg a kisebb országok támogatják a szorosabb koordinációt, addig Franciaország, Németország és Olaszország attól tartanak, hogy Brüsszel túl nagy hatalmat kapna a védelmi döntésekben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 8:08
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
A vezetők napirendjén a közelmúlt drónincidensei is szerepeltek, amelyek több ország, köztük Dánia légterét érintették. A szolidaritás jeleként számos hadihajó – lengyel, svéd, francia, finn, holland, brit, amerikai és ukrán – kötött ki a dán partokon. Ennek ellenére az uniós fővárosok még mindig nehézségekkel küzdenek a biztonságpolitikai lépések összehangolásában – írja az Origo.

Ursula von der Leyen újrafegyverkezési terve megosztó
Ursula von der Leyen újrafegyverkezési terve megosztó Fotó: AFP

A Le Monde emlékeztet: lassan négy év telt el a háború kezdete óta, de átfogó európai védelem nem épült ki, miközben Ukrajna támogatása egyre sürgetőbb. 

Petteri Orpo finn miniszterelnök az összefogás erősítésének fontosságára hívta fel a figyelmet, míg Mette Frederiksen dán kormányfő arra mutatott rá, hogy 

az EU-t már most is hibrid támadások érik: migrációs nyomás, kibertámadások, drónfenyegetések, valamint kábelek és csővezetékek elleni szabotázs. 

Ursula von der Leyen újrafegyverkezési terve megosztó

Frederiksen szerint „Oroszország folyamatosan próbára tesz bennünket, és a második világháború óta nem voltunk ilyen veszélyes helyzetben.” Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bemutatta az újrafegyverkezési tervét, de Gitanas Nauseda litván elnök konkrét lépéseket sürgetett, hangsúlyozva, hogy „a dokumentumok nem állítják meg a drónokat”. 

Az ütemterv négy kulcseleme: 

  • egy drónfal létrehozása
  • a keleti szárny megerősített megfigyelése, 
  • valamint egy légvédelmi és egy űrvédelmi pajzs kiépítése. 
  • Ezt kiegészítené egy közös uniós költségvetési mechanizmus, amely a katonai beruházások és kiadások növelését ösztönözné.

A terv ellenállást váltott ki a legnagyobb uniós hatalmakból

Sokan úgy vélik, hogy az Európai Bizottság elnöke nem alkalmas a védelmi ügyek irányítására. Hogy pontosan mit kifogásoltak, azt az Origo oldalán olvashatja el.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

