Ursula von der Leyen újrafegyverkezési programja komoly vitákat váltott ki

A vezetők napirendjén a közelmúlt drónincidensei is szerepeltek, amelyek több ország, köztük Dánia légterét érintették. A szolidaritás jeleként számos hadihajó – lengyel, svéd, francia, finn, holland, brit, amerikai és ukrán – kötött ki a dán partokon. Ennek ellenére az uniós fővárosok még mindig nehézségekkel küzdenek a biztonságpolitikai lépések összehangolásában – írja az Origo.
A Le Monde emlékeztet: lassan négy év telt el a háború kezdete óta, de átfogó európai védelem nem épült ki, miközben Ukrajna támogatása egyre sürgetőbb.
Petteri Orpo finn miniszterelnök az összefogás erősítésének fontosságára hívta fel a figyelmet, míg Mette Frederiksen dán kormányfő arra mutatott rá, hogy
az EU-t már most is hibrid támadások érik: migrációs nyomás, kibertámadások, drónfenyegetések, valamint kábelek és csővezetékek elleni szabotázs.