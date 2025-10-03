UkrajnaMetsolaEurópai Parlament

Metsola konkrét dátumot közölt az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban

Az Európai Parlament elnöke sürgeti az Európai Uniót, hogy még 2025 vége előtt kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Roberta Metsola hangsúlyozza, hogy a bővítés mindkét fél számára előnyös, és kiemeli a demokratikus értékek fontosságát a folyamatban. A nyilatkozat a koppenhágai Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója előtt hangzott el, jelezve a háborúpárti elit elkötelezettségét Ukrajna mihamarabbi csatlakozása iránt. Brüsszel gyorsítópályán vinné az EU-ba a háborúban álló országot.

Kozma Zoltán
2025. 10. 03. 6:17
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (jobbra) kezet fog Roberta Metsola európai parlamenti elnökkel (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (jobbra) kezet fog Roberta Metsola európai parlamenti elnökkel (Fotó: AFP)
Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak még az idei év vége előtt meg kellene kezdenie a csatlakozási tárgyalásokat mind Ukrajnával, mind Moldovával. Metsola a koppenhágai Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója előtt nyilatkozott újságíróknak.

Roberta Metsola dátumot is mondott az ukrán csatlakozásról (Fotó: AFP)
Roberta Metsola dátumot is mondott az ukrán csatlakozásról (Fotó: AFP)

A politikus gratulált Moldovának a pro-európai pártnak a közelmúltbeli választásokon aratott győzelméhez, megjegyezve, hogy az orosz beavatkozás nem hozott eredményt a Kremlnek. 

Az emberek egyértelműen az európai utat választották, és láthattuk, hogy a beavatkozás és a megfélemlítés nem működött. Azt is el kell ismernünk, hogy fel kell készülnünk a demokratikus választási eredmények stabilitását fenyegető veszélyek elhárítására

– mondta az Európai Parlament elnöke.

Metsola a bővítés nagy támogatója

Metsola emlékeztetett arra, hogy Maia Sandu pártja az EU-tagság reményére összpontosította kampányát, ezért az Európai Parlament „továbbra is egyértelműen ki fogja jelenteni, hogy végre eljött az ideje annak, hogy megkezdjük a tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, és ezt az év végéig meg kell tennünk."

@magyarnemzet.hu

Roberta Metsola: „Ukrajna előtt megnyílhat az EU kapuja” Roberta Metsola szerint az Európai Uniónak még az év végéig meg kell nyitnia a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. #magyarnemzet #eucsúcs #európa #magyarország #robertametsola #unio #epk

♬ eredeti hang – MagyarNemzet.hu - MagyarNemzet.hu

Hozzátette, hogy a bővítés mind az Európai Unió, mind a tagjelölt országok számára előnyös. 

Ez nem jótékonyság, hanem olyasmi, ami mindannyiunk érdekét szolgálja: biztonságosabbá tesz bennünket, stratégiai értelemben megerősíti a kezünket. Emellett pedig megmutathatjuk, hogy a népeink készek megnyitni az ajtót más országok és azok lakói előtt, hogy bejöjjenek

 – hangsúlyozta Metsola.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (jobbra) kezet fog Roberta Metsola európai parlamenti elnökkel (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

