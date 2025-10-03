Metsola konkrét dátumot közölt az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban

Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak még az idei év vége előtt meg kellene kezdenie a csatlakozási tárgyalásokat mind Ukrajnával, mind Moldovával. Metsola a koppenhágai Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója előtt nyilatkozott újságíróknak.

Roberta Metsola dátumot is mondott az ukrán csatlakozásról (Fotó: AFP)

A politikus gratulált Moldovának a pro-európai pártnak a közelmúltbeli választásokon aratott győzelméhez, megjegyezve, hogy az orosz beavatkozás nem hozott eredményt a Kremlnek.

Az emberek egyértelműen az európai utat választották, és láthattuk, hogy a beavatkozás és a megfélemlítés nem működött. Azt is el kell ismernünk, hogy fel kell készülnünk a demokratikus választási eredmények stabilitását fenyegető veszélyek elhárítására

– mondta az Európai Parlament elnöke.

Metsola a bővítés nagy támogatója

Metsola emlékeztetett arra, hogy Maia Sandu pártja az EU-tagság reményére összpontosította kampányát, ezért az Európai Parlament „továbbra is egyértelműen ki fogja jelenteni, hogy végre eljött az ideje annak, hogy megkezdjük a tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, és ezt az év végéig meg kell tennünk."

Hozzátette, hogy a bővítés mind az Európai Unió, mind a tagjelölt országok számára előnyös.