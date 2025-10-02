Ursula von der LeyenOrbán ViktorDeák Dánielorosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Az Európai Bizottság elnöke láthatóan odavan Zelenszkijért + videó

Videóban hívta fel a figyelmet a Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közti látványos összhangra Deák Dániel. A szakértő szerint így nem meglepő, hogy további fegyvert és pénzt küldene Ukrajnába Von der Leyen.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 22:27
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Fotó: Ritzau Scanpix via AFP
Érdekes összefüggésre világított rá egy videóban Deák Dániel. A szakértő azt a felvételt mutatta be, amelyen az EU-csúcs előtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök látványosan ölelgette Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Orbán Viktor szerint Von der Leyen minden javaslata háborús javaslat
Orbán Viktor szerint Von der Leyen minden javaslata háborús javaslat (Fotó: Anadolu via AFP)

Az Európai Bizottság elnöke láthatóan odavan Zelenszkijért

– állapította meg Deák Dániel.

Így nem meglepő, hogy további fegyvert és pénzt küldene Ukrajnába, illetve azonnal felvenné őket az Európai Unióba

– tette hozzá.

Orbán Viktor azonban világossá tette, ő ezt nem fogja engedni, ezért aláírásgyűjtést indít Magyarországon – hívta fel a figyelmet.

Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat

– idézte fel a szkértő Orbán Viktor miniszterelnök szavait.

Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba, minden a háborúról szól. Szóval én úgy látom, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat

– fogalmazott a kormányfő

Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az Európai Uniónak, de a nyomás nagy. Szóval én úgy látom, hogy én a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen. Mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból!

– szögezte le Orbán Viktor.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

