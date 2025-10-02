Az Európai Bizottság elnöke láthatóan odavan Zelenszkijért + videó

Érdekes összefüggésre világított rá egy videóban Deák Dániel. A szakértő azt a felvételt mutatta be, amelyen az EU-csúcs előtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök látványosan ölelgette Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Orbán Viktor szerint Von der Leyen minden javaslata háborús javaslat (Fotó: Anadolu via AFP)

Az Európai Bizottság elnöke láthatóan odavan Zelenszkijért

– állapította meg Deák Dániel.

Így nem meglepő, hogy további fegyvert és pénzt küldene Ukrajnába, illetve azonnal felvenné őket az Európai Unióba

– tette hozzá.

Orbán Viktor azonban világossá tette, ő ezt nem fogja engedni, ezért aláírásgyűjtést indít Magyarországon – hívta fel a figyelmet.

Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat

– idézte fel a szkértő Orbán Viktor miniszterelnök szavait.

Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba, minden a háborúról szól. Szóval én úgy látom, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat

– fogalmazott a kormányfő

Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az Európai Uniónak, de a nyomás nagy. Szóval én úgy látom, hogy én a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen. Mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból!

– szögezte le Orbán Viktor.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)