Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, háborús javaslat

Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba. Minden a háborúról szól. Szóval én úgy látom, hogy az unió elhatározta, hogy háborúba megy – fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte:

Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat. Hátborzongató. Ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az Európai Uniónak, de a nyomás nagy.

Mint mondta, ezért a Fidesz elnökségének azt fogja javasolni, hogy indítsanak Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen.

Mert minden erőnkhez szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból

– emelte ki.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)