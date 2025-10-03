  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot Koppenhágában
Deák DánielEU-csúcsKoppenhágaOrbán ViktorDonald Trump

Kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot Koppenhágában

Véget ért a kétnapos koppenhágai csúcs, ahol az európai vezetők ismét világossá tették, hogy Brüsszel minden eszközt kész bevetni az ukrajnai háború eszkalálásának érdekében. A magyar álláspont szerint azonban a diplomáciai tárgyalások az oroszokkal továbbra is kulcsfontosságúak. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem áll háborúban, és mindig az ország érdekeit tartja szem előtt. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot. Deák Dániel elemezte a miniszterelnök kijelentéseit és azok hátterét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 20:07
Véget ért a kétnapos koppenhágai csúcs Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az Origónak hangsúlyozta, hogy a koppenhágai csúcs önmagában egy előkészítése volt az október 23-i csúcstalálkozónak, ezért kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot: kiállt a magyar érdekek mellett például az orosz energiavásárlás és az ukrán EU-csatlakozás ügyében, illetve hogy az európai adófizetői pénzből fegyvert adnának Ukrajnának. A szakértő szerint az Egyesült Államok — mióta Donald Trump az elnök — világossá tette, hogy nem kívánja folytatni a háborút, és nem akarja amerikai adófizetői pénzből finanszírozni a konfliktust; ezért gyakorlatilag Európára hárítja a költségeket. Hozzátette, Trump azt is kijelentette, hogy ha Európa folytatni akarja a háborút, akkor vásároljanak amerikai fegyvert, és az európaiak folytassák a konfliktust, mert Amerika nem kíván további pénzt belefektetni.

Deák Dániel szerint kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot
Deák Dániel szerint kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot Fotó: AFP

Deák Dániel szerint Brüsszel részéről egy új stratégiaalkotás zajlik

Mivel Amerika kiesett ebből a képből, és már nem számítanak rá megbízható partnerként a háború folytatásában, ezért Európa önálló, saját háborús stratégiát alkot – erről beszélt Orbán Viktor –, ezt szeretné megakadályozni, és ezért is indít most egy aláírásgyűjtést az ilyen típusú háborús tervekkel szemben

– hangsúlyozta a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A miniszterelnök a Hír TV-nek adott exkluzív interjúban is hangsúlyozta: 

Ezek most előkészítő megbeszélések, elég riasztóak, sőt igazából félelmetesek. De döntések nem várhatók, mert a terv az, hogy ezeket majd október 23–24-én Brüsszelben fogjuk meghozni

– mondta el a miniszterelnök. 

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján (Fotó: MTI)
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az Európai Politikai Közösség 7. csúcstalálkozóján Fotó: MTI

A koppenhágai csúcs egy előkészítése volt az október 23-i csúcstalálkozónak

Deák Dániel szerint a koppenhágai csúcs önmagában egy előkészítése volt az október 23-i csúcstalálkozónak, ezért kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot.

Próbálom a béke felé terelgetni azokat, akik eléggé megvadult módon egy Ukrajna által megnyert, Oroszország ellen megnyert háborúról beszélnek

– fogalmazott a miniszterelnök Koppenhágában.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a következő időszakban növekedni fog a nyomás az országon. 

A következő néhány hónap határozottan az európai uniós háborús készülődésről szól. Begőzöltek nagyon sokan, és van egy háborús stratégiájuk, ennek az elemeit ismertették. Komolyan gondolják, hogy Ukrajna meg fogja nyerni a hadszíntéren a háborút az oroszokkal szemben, és nekünk ehhez minden segítséget meg kell adni, velük kell mennünk nekünk is. Magyarország ebből ki akar maradni. Mi vagyunk az egyetlenek, akik ebből nyíltan, bevallott módon ki akarnak maradni, ezért a nyomás rajtunk lesz a legnagyobb

– emelte ki a miniszterelnök. 

Deák Dániel arra a kérdésre, hogy milyen belpolitikai és gazdasági nyomás nehezedik Magyarországra az elkövetkező hónapokban az EU háborús előkészületei miatt, úgy válaszolt, hogy már az elmúlt hetekben is látták például, amikor az orosz olaj kapcsán Zelenszkij, de Ursula von der Leyen is arról győzködte Donald Trumpot, hogy avatkozzon be és tiltsa meg Magyarország számára az orosz energiavásárlást; ez például az elmúlt napokban is egy ilyen nyomásgyakorlásnak számított.

A szakértő emlékeztetett, hogy Orbán Viktor felhívta Donald Trumpot, és az amerikai elnök megértette, hogy Magyarország miért vásárol orosz energiát, és ezt el is fogadta, amiről nyilatkozat is született.

Deák Dániel szerint ilyen és ehhez hasonló nyomásgyakorlások rengeteg ponton lesznek, hiszen bár a vétójog felfüggesztése napirenden van, azt több más ország sem támogatja, és minden eszközt megpróbálnak keresni, bevetni, ami lehetőségként felmerül.

A teljes elemzés ide kattintva az Origo oldalán olvasható. 

Borítókép: Véget ért a kétnapos koppenhágai csúcs (Fotó: AFP)

add-square Koppenhágai EU-csúcs

Macron elszabadult, Putyint fenyegeti

Koppenhágai EU-csúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVelkey György László

Bayer Zsolt: Antik jellemek

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezt az emberi minőséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu