Kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot Koppenhágában

Deák Dániel arra a kérdésre, hogy milyen belpolitikai és gazdasági nyomás nehezedik Magyarországra az elkövetkező hónapokban az EU háborús előkészületei miatt, úgy válaszolt, hogy már az elmúlt hetekben is látták például, amikor az orosz olaj kapcsán Zelenszkij, de Ursula von der Leyen is arról győzködte Donald Trumpot, hogy avatkozzon be és tiltsa meg Magyarország számára az orosz energiavásárlást; ez például az elmúlt napokban is egy ilyen nyomásgyakorlásnak számított.

A szakértő emlékeztetett, hogy Orbán Viktor felhívta Donald Trumpot, és az amerikai elnök megértette, hogy Magyarország miért vásárol orosz energiát, és ezt el is fogadta, amiről nyilatkozat is született.

Deák Dániel szerint ilyen és ehhez hasonló nyomásgyakorlások rengeteg ponton lesznek, hiszen bár a vétójog felfüggesztése napirenden van, azt több más ország sem támogatja, és minden eszközt megpróbálnak keresni, bevetni, ami lehetőségként felmerül.