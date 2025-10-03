Kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot Koppenhágában

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az Origónak hangsúlyozta, hogy a koppenhágai csúcs önmagában egy előkészítése volt az október 23-i csúcstalálkozónak, ezért kiemelt jelentősége volt annak, hogy Orbán Viktor képviselte a békepárti álláspontot: kiállt a magyar érdekek mellett például az orosz energiavásárlás és az ukrán EU-csatlakozás ügyében, illetve hogy az európai adófizetői pénzből fegyvert adnának Ukrajnának. A szakértő szerint az Egyesült Államok — mióta Donald Trump az elnök — világossá tette, hogy nem kívánja folytatni a háborút, és nem akarja amerikai adófizetői pénzből finanszírozni a konfliktust; ezért gyakorlatilag Európára hárítja a költségeket. Hozzátette, Trump azt is kijelentette, hogy ha Európa folytatni akarja a háborút, akkor vásároljanak amerikai fegyvert, és az európaiak folytassák a konfliktust, mert Amerika nem kíván további pénzt belefektetni.
Deák Dániel szerint Brüsszel részéről egy új stratégiaalkotás zajlik
Mivel Amerika kiesett ebből a képből, és már nem számítanak rá megbízható partnerként a háború folytatásában, ezért Európa önálló, saját háborús stratégiát alkot – erről beszélt Orbán Viktor –, ezt szeretné megakadályozni, és ezért is indít most egy aláírásgyűjtést az ilyen típusú háborús tervekkel szemben
– hangsúlyozta a XXI. Század Intézet vezető elemzője.