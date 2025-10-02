Orbán Viktor: Mi vagyunk az egyetlenek, akik ki akarnak maradni a háborúból + videó

Orbán Viktor miniszterelnök Koppenhágában az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója után adott exkluzív interjút a Hír TV-nek.

Elmondta, a csütörtöki délután két fő dologról szólt, egyrészt a horvát miniszterelnökkel volt egy hosszabb megbeszélése. Mint mondta, egy konfliktus van kibontakozóban a két ország között, ami nem jó, mert két baráti országról van szó.

Úgyhogy megbeszéltük, hogy folytatni fogjuk a tárgyalásokat a kölcsönös tisztelet alapján. Magyarország egy deeszkalációs irányvonalat javasolt a horvát miniszterelnöknek, ez rendben is van

– fogalmazott.

A másik fő téma a háborús tervekről szól. – Ezek most előkészítő megbeszélések, elég riasztóak, sőt igazából félelmetesek. De döntések nem várhatók, mert a terv az, hogy ezeket majd október 23–24-én Brüsszelben fogjuk meghozni – mondta el a miniszterelnök.

Próbálom a béke felé terelgetni azokat, akik eléggé megvadult módon egy Ukrajna által megnyert, Oroszország ellen megnyert háborúról beszélnek

– szögezte le.

Mint mondta, a következő időszakban növekedni fog a nyomás az országon.

A következő néhány hónap határozottan az európai uniós háborús készülődésről szól. Begőzöltek nagyon sokan, és van egy háborús stratégiájuk, ennek az elemeit ismertették. Komolyan gondolják, hogy Ukrajna meg fogja nyerni a hadszíntéren a háborút az oroszokkal szemben, és nekünk ehhez minden segítséget meg kell adni, velük kell mennünk nekünk is. Magyarország ebből ki akar maradni. Mi vagyunk az egyetlenek, akik ebből nyíltan, bevallott módon ki akarnak maradni, ezért a nyomás rajtunk lesz a legnagyobb

– emelte ki a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Koppenhágában (Fotó: AFP)