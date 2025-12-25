Jöjj el, Urunk, Jézus!

Hirtelen ránk szakad a karácsony. Így éljük ezt meg évről évre. Gondolkozunk, hogy kinek is írjunk, kit kell köszöntenünk, kinek milyen ajándékot készítsünk. Aztán az év végi rohanásban mindig valami elmarad, vagy feltorlódnak a dolgok, és az utolsó pillanatban akarunk mindent elintézni, amikor már sok mindenről lekésünk vagy egyszerűen elfeledkezünk róla. De nemcsak az ismerősök, barátok, a társadalmi kapcsolatok tudnak túl későn eszünkbe jutni, hanem az ünnep lényege is.

Felkészültünk a Jézussal való találkozásra? Volt-e időnk adventben gondolkozni, mondjuk azon, hogy hol vannak az életünkben az árkok és az útakadályok, amiket le kell küzdenünk, hogy a Megváltóval találkozhassunk? Vagy akár a bűnbánat, a lelki készület tetteire volt-e időnk a nagy kavarodásban?

Még az adakozásban is sokszor időzavarba kerülünk. Nem tudjuk, a sok szervezet, alapítvány, gyűjtés közül melyik a hiteles, és főleg: nagy a kísértésünk, hogy valamilyen szervezetnek adakozva megfeledkezzünk azokról, akik személyesen közel állnak hozzánk, akiknek az időnkre, a látogatásunkra, a figyelmünkre vagy akár az anyagi segítségünkre is szüksége volna.

Joggal érezhetjük úgy magunkat, mint a betlehemi pásztorok, akik végül a csodás jelenés hatására maguk indulnak meg Jézus felé. De nem ők teszik meg a találkozás első lépését, hanem a második isteni személy az, aki leszáll az Örökkévaló trónusáról, ahogyan a Bölcsesség könyvének súlyos mondatát az imádkozó egyház előkép gyanánt értelmezi:

Mert mialatt mély csend borult mindenre, s az éjjel sietős útja közepén tartott, mindenható igéd az égből, királyi trónodról, ott termett a pusztulásra szánt föld közepén, mint egy zord harcos.

(Bölcs 18,14-15) De a betlehemi Gyermek nem úgy jön hozzánk és az egész emberiséghez, mint ahogy az ószövetségi idézet szerint a Mindenható pusztító igéje hozta el az egyiptomiak büntetését. Hanem szelíd gyermekként születik közénk. Később maga vallja küldetéséről:

Nem azért jöttem, hogy a világot elítéljem, hanem hogy megmentsem a világot.

(Jn 12,47)