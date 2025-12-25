Bajnokaink kívánnak boldog karácsonyt olvasóinknak

Tizenkét kiváló Magyar sportólót, Csernovicki Éva cselgáncsozó, Juhár Dalma röplabdázó, Csikós Zsóka kajakozót, a korsárlábdázó Studer Ágnes és Perl Zoltán, az atléta Ekler Luca és Halász Bence, a kézilabdázó Szemerey Zsófi és Bánhidi Bence, a jégkorongozó Bálizs Bence, a labdarúgó Ádám Martint és a súlyemelő, a Magyar Súlyemló Szövetség elnöke, Nagy Péter segítségét kértük, hogy tolmácsolja olvasóinknak karácsonyi jókívánságainkat, Szilágyi Dezső: Karácsony című versével.