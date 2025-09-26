Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy tisztában van vele, miért jelent nehézséget Magyarország számára az orosz olajtól való elszakadás: „Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – mondta Trump.

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Trump elmondta: Törökország más országokból is képes lenne pótolni az olajszállítmányokat, így nem feltétlenül szorul rá Moszkvára.

Az amerikai elnök ugyanakkor Magyarország és Szlovákia helyzetét jóval nehezebbnek nevezte:

Magyarország és Szlovákia szárazföldi országok, ezért »csak egy olajvezetékük van, ami megnehezíti a helyzetüket«.

Rámutatott, hogy Magyarország tengeri kijárat hiányában nem tud egyszerűen hozzájutni a nemzetközi olajszállítmányokhoz, és kizárólag egyetlen csővezetékre támaszkodhat. Trump hozzáfűzte, hogy beszélt Orbán Viktorral a helyzetről.

„Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják” – tette hozzá.