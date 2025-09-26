Rendkívüli

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt
Donald TrumpolajMagyarország

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: tisztában van vele, miért nehéz Magyarországnak leválni az orosz olajról.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 8:54
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy tisztában van vele, miért jelent nehézséget Magyarország számára az orosz olajtól való elszakadás: „Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – mondta Trump.

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Trump elmondta: Törökország más országokból is képes lenne pótolni az olajszállítmányokat, így nem feltétlenül szorul rá Moszkvára.

Az amerikai elnök ugyanakkor Magyarország és Szlovákia helyzetét jóval nehezebbnek nevezte:

Magyarország és Szlovákia szárazföldi országok, ezért »csak egy olajvezetékük van, ami megnehezíti a helyzetüket«.

Rámutatott, hogy Magyarország tengeri kijárat hiányában nem tud egyszerűen hozzájutni a nemzetközi olajszállítmányokhoz, és kizárólag egyetlen csővezetékre támaszkodhat. Trump hozzáfűzte, hogy beszélt Orbán Viktorral a helyzetről.

 „Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják” – tette hozzá.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal, és részletesen ismertette az amerikai elnökkel, miért nem tud Magyarország teljesen függetlenedni az orosz olajtól, Trump egy sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva egyértelművé tette, hogy megértette és elfogadja ezeket az érveket.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu