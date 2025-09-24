Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Szijjártó Péter: A legnehezebb időkben is meg tudtunk beszélni minden kérdést

Orosz kollégájával találkozik a magyar külügyminiszter. Szijjártó Péter optimista a Szergej Lavrovval való találkozás előtt.

2025. 09. 24. 22:29
Sziijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP
Orosz kollégájával, Szergej Lavrovval találkozik New Yorkban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter Szergej Lavrovval találkozik (Fotó: AFP)

Tizenegy éve dolgozunk együtt. A legnehezebb időkben is meg tudtunk beszélni minden kérdést. Most is így lesz

És aztán találkozom Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is, akivel nyilvánvalóan az energiaellátási kérdéseket majd végig fogjuk beszélni, hiszen most már több mint ötmilliárd köbméternyi földgáz és nagyjából olyan 3,5 millió tonnányi kőolaj érkezett eddig Magyarországra Oroszországból, és zajlik a paksi építkezés is komoly német–francia hozzájárulással és beszállítókkal, és nyilván beszélni fogunk a háborúról is. Én meg fogom erősíteni azt a magyar álláspontot, amely mindenképpen a béke elérésére irányul

– fogalmazott a magyar külügyminiszter egy korábbi nyilatkozatában. Mint arról beszámoltunk, Szijjártó Péter számos hivatali partnerével találkozik az ENSZ közgyűlésének helyszínén. Szergej Lavrov programja sem kevésébé sűrű, az orosz diplomácia feje megbeszélést folytatott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is. Rubio tolmácsolta kollégájának Donald Trump elnök üzenetét, miszerint az öldöklésnek Ukrajnában azonnal véget kell vetni, és szükség van a tartós rendezéshez vezető lépések megtételére.

Borítókép: Sziijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

