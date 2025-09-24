Szijjártó Péter: A legnehezebb időkben is meg tudtunk beszélni minden kérdést

És aztán találkozom Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is, akivel nyilvánvalóan az energiaellátási kérdéseket majd végig fogjuk beszélni, hiszen most már több mint ötmilliárd köbméternyi földgáz és nagyjából olyan 3,5 millió tonnányi kőolaj érkezett eddig Magyarországra Oroszországból, és zajlik a paksi építkezés is komoly német–francia hozzájárulással és beszállítókkal, és nyilván beszélni fogunk a háborúról is. Én meg fogom erősíteni azt a magyar álláspontot, amely mindenképpen a béke elérésére irányul