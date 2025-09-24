Rendkívüli

Szijjártó Péter rámutatott a Nyugat képmutatására

Tucatnyinál is több kollégájával folytat megbeszéléseket New Yorkban a magyar külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, mit gondol Donald Trump amerikai elnöknek az orosz energiahordozókkal kapcsolatos szavairól.

Munkatársunktól
2025. 09. 24. 16:17
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP
Folytatódik New Yorkban az ENSZ 80. ülésszakának általános vitája, amit számos magas szintű politikai esemény kísér – számolt be róla a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint Magyarország támogatja Trump erőfeszítéseit a béke érdekében, de a földrajzi helyzetén nem tud változtatni
Szijjártó Péter szerint Magyarország támogatja Trump erőfeszítéseit a béke érdekében, de a földrajzi helyzetén nem tud változtatni (Fotó: NurPhoto via AFP)

A tárcavezető szerint a megbeszélések során kiemelt figyelmet kap az energiaellátás kérdése.

Donald Trump elnök tegnap az ENSZ közgyűlésének elején egy elég emlékezetes beszédet mondott. Mondhatom azt is, hogy sok esetben a szívünkből szólt, amikor például a migráció kapcsán beszélt, és világossá tette, hogy ha az országok nem védik meg magukat, akkor nagy bajba kerülhetnek. Mi, magyarok Brüsszellel ellentétben megvédjük magunkat, semmifajta nyomás nem tud minket rákényszeríteni arra, hogy ne védjük meg a határunkat és azon keresztül ne védjük meg Magyarországot, ne védjük meg a kultúránkat, a jövőnket, úgyhogy a szívünkből beszélt ebben a tekintetben az amerikai elnök

– fogalmazott Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy hasonlóan egyetértettek Trumppal abban is, hogy a zöldideológia mentén a gazdaság egyfajta erőszakos átalakítása zajlik, és az energiaellátás tekintetében is ideológiai alapú megközelítést alkalmaznak, „a nukleáris energiával szemben a tényeket teljesen figyelmen kívül hagyó, gyakorlatilag hadjáratot folytatnak egyesek”.

Európában is több nukleáris erőművet bezártak, aztán helyette szénerőművekből vesznek energiát így a zöld- vagy sötétzöld ideológia mentén

– mutatott rá a miniszter.

Minket, magyarokat most azért próbálnak egyesek pellengérre állítani, merthogy Oroszországból vásárolunk kőolajat meg földgázt. Akik erről beszélnek Európában, azok ezzel a látványos és hangos vádaskodással azt akarják eltitkolni, hogy a nyugat-európai országok döntő többsége mind a mai napig kerülő úton, nagy mennyiségben vásárol Oroszországból például kőolajat

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Erre bizonyíték az is, hogy a legfrissebb adatok szerint Oroszország összes kőolajexportjának mindössze 2,2 százaléka irányul Magyarországra – tette hozzá.

Ezek után beállítani úgy Magyarországot, mint az orosz kőolaj legnagyobb és leghírhedtebb vásárlója, némiképpen túlzás. Ez az adat is lebuktatja azokat a nyugat-európaiakat, akik kerülő úton, ázsiai országokon keresztül egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak Oroszországból kőolajat

– szögezte le.

Érdemes megnézni, hogy a legnagyobb európai gazdaságok hogyan növelték a kőolajimportjukat az elmúlt néhány évben ázsiai országokon keresztül.

Azt látjuk, hogy tíz-tizenkétszeres növekedések is vannak, ami nyilván azért van, mert képmutató módon a nyugat-európaiak úgy veszik meg az orosz kőolajat, hogy azt átcímkézik valamelyik ázsiai országban, és úgy megvásárolják

– magyarázta Szijjártó Péter.

Mi természetesen támogatjuk Donald Trump elnök minden létező erőfeszítését a béke érdekében. Azonban a földrajzi helyzetünk az kialakít egy valóságot, és ezt a valóságot, ezt a földrajzi helyzetből fakadó valóságot megváltoztatni nem tudjuk. És nemcsak mi nem tudjuk megváltoztatni, hanem senki nem tudja megváltoztatni

– hangsúlyozta a külügyminiszter.

És itt ugye önmagukat szakértőnek kikiáltó emberek azt mondják, hogy de hát miért nem vesz Magyarország Horvátországon keresztül kőolajat, hiszen ott is van egy vezeték. A helyzet az, hogy az elmúlt hetekben is zajlottak tesztek annak érdekében, hogy világossá váljon, hogy az Adria kőolajvezeték képes-e arra, hogy egyedüli vezetékként folyamatosan nagy nyomás alatt, folyamatosan nagy mennyiségeket szállítva ellássa biztonságosan Magyarországot és Szlovákiát. Ezek a tesztek világosan bebizonyították, hogy az Adria kőolajvezeték egyelőre alkalmatlan arra, hogy Magyarországot és Szlovákiát biztonságosan, elegendő mennyiségű kőolajjal folyamatosan ellássa. Az Adria kőolajvezeték arra alkalmas, amit csinál most, vagyis hogy egy kiegészítő vezeték legyen, és miközben a Barátság kőolajvezeték ellátja Magyarországot és Szlovákiát, a kiegészítő mennyiségek érkeznek a JANAF vezetéken keresztül Horvátországból

– számolt be róla Szijjártó Péter.

– A tesztek egyértelműen bebizonyították az elmúlt hetekben, hogy ez a vezeték a jelenlegi műszaki állapotában képtelen arra, hogy folyamatosan, nagy nyomáson nagy mennyiségű kőolajat szállítson. Tehát egyedüli vezetékként nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát – tette hozzá.

Ez a fizikai valóság, ezt a fizikai valóságot pedig figyelembe kell venni akkor, amikor az ország energiaellátását tervezzük

– összegzett a külügyminiszter.

Ezt a közép-európai energiaellátási valóságot már kétszer is átbeszéltük Marco Rubio külügyminiszter kollégával. Egyszer személyesen az év első felében, amikor itt voltam Washingtonban, és egyszer egy másfél hete telefonon vagy negyven percen keresztül beszéltünk, és akkor is ezt a kérdést világosan átbeszéltük – mondta Szijjártó Péter.

Marco Rubio mind a két alkalommal azt mondta, hogy we have to respect, geography, vagy geography must be respected, magyarul a földrajzot figyelembe kell venni és a valóságot tudomásul kell venni

– idézte amerikai kollégája szavait.

De még egyszer mondom, az európai országok megpróbálják átverni a világot, a nyugat-európaiak megpróbálják átverni a világot azzal, hogy azt mondják magukról, hogy nem vásárolnak orosz kőolajat, miközben azt megteszik kerülő úton, minket vádolnak, akik pedig a teljes orosz kőolajexport 2,2 százalékát vásároljuk meg

– emlékeztetett.

Az egészségügy is kiemelt témája az idei ENSZ-közgyűlésnek, ami Szijjártó Péter szerint „természetes is annak fényében, hogy néhány évvel ezelőtt az ENSZ-közgyűlést ebben a formájában nem is tudták megrendezni, hiszen a koronavírus-világjárvány gyakorlatilag lehetetlenné tette azt, hogy az életet a normális kerékvágásban folytassuk”.

Jó egy-másfél éven keresztül a világ elkeseredett küzdelmet folytatott a világjárvánnyal szemben, és ez két dologra is rávilágított. Egyrészt arra, hogy az egészségügyi ellátás, az emberek életének, egészségének védelme sem összekeverhető, sem geopolitikával, sem ideológiai, sem politikai megközelítésekkel. Az emberek élete nem politikai, az emberek életének megvédése, az emberek egészségének megvédése nem politikai kérdés

– emelte ki a külügyminiszter.

Emlékezzünk rá, a Covid alatt Ursula von der Leyen sms-ben megrendelt vakcinái nem érkeztek meg időben Európába. Az európai országok egy jelentős részében az egészségügyi ellátórendszerek rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, hogy hogy ne mondjam, térdre kényszerültek. Mi, magyarok úgy döntöttünk, hogy nemcsak nyugati, hanem keleti irányból is veszünk vakcinákat és az Oroszországból és a Kínából megvásárolt oltóanyagok segítettek minket abban, hogy Európa leggyorsabb oltási kampányát tudtuk végrehajtani

– emlékeztetett Szijjártó Péter.

Mint elmondta, a magyar gazdaság gyorsan újraindulhatott, „Magyarországot újra tudtuk nyitni”, gyorsan ez az orosz és a kínai vakcinák hiányában nem tudott volna megtörténni, és sok ezer vagy tízezer magyar ember élete került volna még veszélybe.

Emlékezzünk azokra, akik politikai és ideológiai alapon támadták ezt a vakcinabeszerzést. Hogyha mi is politikai alapon akartuk volna megoldani a világjárványt, akkor sok tízezerrel több magyar ember eshetett volna áldozatul

– hívta fel a figyelmet.

A külügyminiszter szerint a víz kérdése is igen fontos, hiszen konfliktusok forrása is lehet a mi világban.

Mi azt szeretnénk, ha a víz a megoldásoknak lenne a forrása. Magyarország a világ élvonalába tartozik a vízipari, vízgazdálkodási megoldások tekintetében. Az elmúlt években egymilliárd eurónyi kötött segélyhitel-programot hajtottunk, illetve hajtunk végre afrikai országokban annak érdekében, hogy ezek az országok olyan vízellátási rendszerekkel rendelkezzenek, amelyek az egészséges életet teszik lehetővé, hogy a magyar vállalatok világszínvonalon teljesítenek, és az ő vízgazdálkodási technológiáik lehetővé tették, hogy a világ számos pontján, alapvetően afrikai országokban az ivóvízellátás biztosított legyen olyan térségekben is, ahol korábban nem volt evidencia

– emelte ki Szijjártó Péter.

A külügyminiszter a napokban tucatnyinál is több hivatali partnerével folytat megbeszéléseket, ezek eredményeiről is beszámolt.

Légiközlekedési egyezményt írunk alá Új-Zélanddal, utána valóban az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével is találkozom, ők rendkívül fontos szerepet töltenek be a közel-keleti helyzet kezelésében. Mi általában Ukrajnáról meg az Ukrajnában zajló háborúról beszélünk, de itt legalább annyit beszélnek az ENSZ közgyűlésén a közel-keleti helyzetről

– mondta.
Az Egyesült Arab Emirátusok mindig is azon országok közé tartozott, amelyek nyugodt, felelősségteljes politikával képesek voltak elejét venni a még nagyobb bajnak a Közel-Keleten – tette hozzá.

És aztán találkozom Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is, akivel nyilvánvalóan az energiaellátási kérdéseket majd végig fogjuk beszélni, hiszen most már több mint ötmilliárd köbméternyi földgáz és nagyjából olyan 3,5 millió tonnányi kőolaj érkezett eddig Magyarországra Oroszországból, és zajlik a paksi építkezés is komoly német–francia hozzájárulással és beszállítókkal, és nyilván beszélni fogunk a háborúról is. Én meg fogom erősíteni azt a magyar álláspontot, amely mindenképpen a béke elérésére irányul

– zárta beszámolóját Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

