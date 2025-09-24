Szijjártó Péter rámutatott a Nyugat képmutatására

Mint elmondta, a magyar gazdaság gyorsan újraindulhatott, „Magyarországot újra tudtuk nyitni”, gyorsan ez az orosz és a kínai vakcinák hiányában nem tudott volna megtörténni, és sok ezer vagy tízezer magyar ember élete került volna még veszélybe.

Emlékezzünk azokra, akik politikai és ideológiai alapon támadták ezt a vakcinabeszerzést. Hogyha mi is politikai alapon akartuk volna megoldani a világjárványt, akkor sok tízezerrel több magyar ember eshetett volna áldozatul

– hívta fel a figyelmet.

A külügyminiszter szerint a víz kérdése is igen fontos, hiszen konfliktusok forrása is lehet a mi világban.

Mi azt szeretnénk, ha a víz a megoldásoknak lenne a forrása. Magyarország a világ élvonalába tartozik a vízipari, vízgazdálkodási megoldások tekintetében. Az elmúlt években egymilliárd eurónyi kötött segélyhitel-programot hajtottunk, illetve hajtunk végre afrikai országokban annak érdekében, hogy ezek az országok olyan vízellátási rendszerekkel rendelkezzenek, amelyek az egészséges életet teszik lehetővé, hogy a magyar vállalatok világszínvonalon teljesítenek, és az ő vízgazdálkodási technológiáik lehetővé tették, hogy a világ számos pontján, alapvetően afrikai országokban az ivóvízellátás biztosított legyen olyan térségekben is, ahol korábban nem volt evidencia

– emelte ki Szijjártó Péter.

A külügyminiszter a napokban tucatnyinál is több hivatali partnerével folytat megbeszéléseket, ezek eredményeiről is beszámolt.

Légiközlekedési egyezményt írunk alá Új-Zélanddal, utána valóban az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével is találkozom, ők rendkívül fontos szerepet töltenek be a közel-keleti helyzet kezelésében. Mi általában Ukrajnáról meg az Ukrajnában zajló háborúról beszélünk, de itt legalább annyit beszélnek az ENSZ közgyűlésén a közel-keleti helyzetről

– mondta.

Az Egyesült Arab Emirátusok mindig is azon országok közé tartozott, amelyek nyugodt, felelősségteljes politikával képesek voltak elejét venni a még nagyobb bajnak a Közel-Keleten – tette hozzá.

És aztán találkozom Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is, akivel nyilvánvalóan az energiaellátási kérdéseket majd végig fogjuk beszélni, hiszen most már több mint ötmilliárd köbméternyi földgáz és nagyjából olyan 3,5 millió tonnányi kőolaj érkezett eddig Magyarországra Oroszországból, és zajlik a paksi építkezés is komoly német–francia hozzájárulással és beszállítókkal, és nyilván beszélni fogunk a háborúról is. Én meg fogom erősíteni azt a magyar álláspontot, amely mindenképpen a béke elérésére irányul

– zárta beszámolóját Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)