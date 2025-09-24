Szijjártó Péter rámutatott a Nyugat képmutatására

Folytatódik New Yorkban az ENSZ 80. ülésszakának általános vitája, amit számos magas szintű politikai esemény kísér – számolt be róla a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A tárcavezető szerint a megbeszélések során kiemelt figyelmet kap az energiaellátás kérdése.
Donald Trump elnök tegnap az ENSZ közgyűlésének elején egy elég emlékezetes beszédet mondott. Mondhatom azt is, hogy sok esetben a szívünkből szólt, amikor például a migráció kapcsán beszélt, és világossá tette, hogy ha az országok nem védik meg magukat, akkor nagy bajba kerülhetnek. Mi, magyarok Brüsszellel ellentétben megvédjük magunkat, semmifajta nyomás nem tud minket rákényszeríteni arra, hogy ne védjük meg a határunkat és azon keresztül ne védjük meg Magyarországot, ne védjük meg a kultúránkat, a jövőnket, úgyhogy a szívünkből beszélt ebben a tekintetben az amerikai elnök
– fogalmazott Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy hasonlóan egyetértettek Trumppal abban is, hogy a zöldideológia mentén a gazdaság egyfajta erőszakos átalakítása zajlik, és az energiaellátás tekintetében is ideológiai alapú megközelítést alkalmaznak, „a nukleáris energiával szemben a tényeket teljesen figyelmen kívül hagyó, gyakorlatilag hadjáratot folytatnak egyesek”.
Európában is több nukleáris erőművet bezártak, aztán helyette szénerőművekből vesznek energiát így a zöld- vagy sötétzöld ideológia mentén
– mutatott rá a miniszter.
Minket, magyarokat most azért próbálnak egyesek pellengérre állítani, merthogy Oroszországból vásárolunk kőolajat meg földgázt. Akik erről beszélnek Európában, azok ezzel a látványos és hangos vádaskodással azt akarják eltitkolni, hogy a nyugat-európai országok döntő többsége mind a mai napig kerülő úton, nagy mennyiségben vásárol Oroszországból például kőolajat
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Erre bizonyíték az is, hogy a legfrissebb adatok szerint Oroszország összes kőolajexportjának mindössze 2,2 százaléka irányul Magyarországra – tette hozzá.
Ezek után beállítani úgy Magyarországot, mint az orosz kőolaj legnagyobb és leghírhedtebb vásárlója, némiképpen túlzás. Ez az adat is lebuktatja azokat a nyugat-európaiakat, akik kerülő úton, ázsiai országokon keresztül egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak Oroszországból kőolajat
– szögezte le.