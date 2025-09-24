Kiderült, mikor találkozik Lavrov és Rubio

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szeptember 24-én kora reggel érkezett New Yorkba, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlésén – jelentette az orosz média. Az éves csúcstalálkozón a világ vezetői, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megjelentek, Vlagyimir Putyin azonban távol marad, írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere (Fotó: Evgenia Novozhenina)

