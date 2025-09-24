Kiderült, mikor találkozik Lavrov és Rubio

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szeptember 24-én kora reggel érkezett New Yorkba, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlésén – jelentette az orosz média. Az éves csúcstalálkozón a világ vezetői, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megjelentek, Vlagyimir Putyin azonban távol marad, írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.
Az éves csúcstalálkozón több világvezető is jelen van, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Vlagyimir Putyin azonban távol marad.
Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio programja szerint ma, magyar idő szerint 18 órakor fogadja Lavrovot. A találkozó témája hivatalosan nem ismert, de a diplomáciai egyeztetések az ukrajnai konfliktus és a béketárgyalások köré összpontosulnak. Lavrov útja Moszkvából több mint 12 órát vett igénybe, mivel a repülőgépet számos ország légterének elkerülésére kényszerítették.