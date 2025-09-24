Rendkívüli

Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

LavrovENSZháborúDonald TrumpMarco Rubioorosz-ukrán háború

Kiderült, mikor találkozik Lavrov és Rubio

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megérkezett New Yorkba az ENSZ-közgyűlésre, ahol ma, magyar idő szerint este 18 órakor találkozik Marco Rubióval, az Egyesült Államok külügyminiszterével. A találkozó az ukrajnai háború és a diplomáciai rendezés lehetőségei szempontjából kiemelt jelentőségű.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 13:53
Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Fotó: MANDEL NGAN Forrás: POOL
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szeptember 24-én kora reggel érkezett New Yorkba, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlésén – jelentette az orosz média. Az éves csúcstalálkozón a világ vezetői, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megjelentek, Vlagyimir Putyin azonban távol marad, írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Lavrov
Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere (Fotó: Evgenia Novozhenina)

Az éves csúcstalálkozón több világvezető is jelen van, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Vlagyimir Putyin azonban távol marad.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio programja szerint ma, magyar idő szerint 18 órakor fogadja Lavrovot. A találkozó témája hivatalosan nem ismert, de a diplomáciai egyeztetések az ukrajnai konfliktus és a béketárgyalások köré összpontosulnak. Lavrov útja Moszkvából több mint 12 órát vett igénybe, mivel a repülőgépet számos ország légterének elkerülésére kényszerítették.

Az ENSZ-közgyűléshez kapcsolódó diplomáciai események között kiemelkedik Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij találkozója, amely során Trump hangsúlyozta: „Miután megismertem az orosz–ukrán helyzetet és láttam a gazdasági következményeket Oroszország számára, úgy vélem, hogy Ukrajna az EU támogatásával visszaszerezheti egész területét.”

Az ENSZ Biztonsági Tanácsában Marco Rubio korábban kijelentette: az ukrajnai konfliktust nem lehet kizárólag katonai eszközökkel lezárni, és a diplomáciai tárgyalások elengedhetetlenek. Ugyanakkor jelezte, hogy az amerikai elnök türelme nem végtelen.

Borítókép: Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

