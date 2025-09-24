Rendkívüli

Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

Szijjártó PéterpatriótaMagyarországbrüsszeli bürokráciavezető

Szijjártó Péter: A patrióta vezetőket Európában próbálják eltávolítani

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán kiemelte, hogy a patrióta politikusokat Európa-szerte politikai, jogi és fizikai eszközökkel próbálják háttérbe szorítani, Magyarországon pedig a brüsszeli bürokrácia minden létező eszközt bevet, hogy egy bábkormányt ültessen a helyükre.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 12:42
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
„A szerb kollégával folytatott tárgyalásnak az ad különösen nagy jelentőséget, hogy Európában a patrióta vezetőket politikai, jogi, sőt sokszor még fizikai eszközökkel is próbálják kiiktatni napjainkban” – írta a közösségi oldalán Szijjártó Péter

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: AFP

Ez a folyamat nagyon durván látszik a szomszédos országok esetében.

  • Csehországban a választási győzelemre esélyes patrióta párt vezetőjét megverték egy gyűlésen.
  • Szlovákiában a patrióta miniszterelnököt kis híján megölték. 
  • Ausztriában a győztes patrióta pártot kigolyózták a kormányzati felelősségvállalás lehetőségéből.
  • Szerbiában jól láthatóan kívülről irányított erőszakos demonstrációkkal akarják eltávolítani, eltakarítani a nép bizalmát élvező patrióta elnököt.
  • Nálunk pedig, Magyarországon a brüsszeli bürokrácia minden létező pénzügyi, jogi és politikai eszközt bevet annak érdekében, hogy egy bábkormányt ültessen a helyünkre 

 – tette hozzá a külügyminiszter.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)

 

