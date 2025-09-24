Menczer Tamás: Brüsszel fogja és vezeti Magyar Pétert + videó

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Patriótának adott interjújából a közösségi oldalán megosztott részletben azt állította, hogy Magyar Pétert és a Tisza Pártot valójában Brüsszelből irányítják.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Menczer szerint a miniszterelnök szavai is arra utalnak, hogy Brüsszel fogja Magyar Pétert – mint fogalmazott: – Valamiért fogják, mondjuk a kezét. És a kezénél fogva vezetik és irányítják.

A politikus Tarr Zoltán korábbi kijelentését is idézte, miszerint a néppártban nagyon szeretik őket.