Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

Menczer Tamás: Brüsszel fogja és vezeti Magyar Pétert + videó

Menczer Tamás kijelentette: Brüsszelből irányítják Magyar Pétert és a Tisza Pártot, amely a néppárt utasításait hajtja végre a magyar érdekek helyett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 11:28
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Patriótának adott interjújából a közösségi oldalán megosztott részletben azt állította, hogy Magyar Pétert és a Tisza Pártot valójában Brüsszelből irányítják.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án. Október elejéig tartó szórólapkampányt indít a Fidesz annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a "Tisza-adóról" és a lehetséges hatásáról - jelentette be a a kormánypártok kommunikációs igazgatója. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Menczer szerint a miniszterelnök szavai is arra utalnak, hogy Brüsszel fogja Magyar Pétert – mint fogalmazott: – Valamiért fogják, mondjuk a kezét. És a kezénél fogva vezetik és irányítják.

A politikus Tarr Zoltán korábbi kijelentését is idézte, miszerint a néppártban nagyon szeretik őket. 

A kommunikációs igazgató emlékeztetett: 

Tarr Zoltán maga mondta ki, hogy több kérdésben a Tisza Pártnak nincs önálló álláspontja, hanem azt követik, amit Weber és a néppárt diktál. 

Menczer ehhez egy szemléletes példát is fűzött: szerinte olyan ez, mint az óvodás beszoktatás, hogy nem is sírunk annyit, beleszoktatnak minket, így csináljuk, amit mondanak.

Menczer összegzése szerint mindez világosan mutatja:

A brüsszelieket nem érdekli a magyar érdek, a Tisza meg a brüsszeli parancsot hajtja végre.

 

Borítókép: A Tisza Pártnak nincs önálló álláspontja, hanem azt követik, amit Weber és a néppárt diktál (Fotó: MTI)


