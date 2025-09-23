Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

Tarr Zoltán most a saját támogatóit is át akarja verni

Orbán Balázs mutatott neki pár mesterséges intelligenciával generált képet, hátha legközelebb felismeri a technikát.

2025. 09. 23. 20:15
Tarr Zoltán (Fotó: Facebook / Tarr Zoltán)
„Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke mélységesen lenézi a saját szavazóit. Nem elég, hogy el akarták titkolni az adóemelési terveiket a választásokig, de elvárja, hogy a támogatóik elhiggyék a legátlátszóbb hazugságot a kiszivárgott felvételek kapcsán: Tarr azt állítja, hogy a felvételt mesterséges intelligenciával manipulálták” – mutatott rá közösségi oldalán Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette: a történet egyetlen szépséghibája, hogy az előadást saját maguk töltötték fel a netre, és bár megpróbálták eltávolítani, a mai napig bárki megtekintheti. „Szánalmas magyarázkodás. Alelnök úr, mellékelek néhány mesterséges intelligenciával generált képet, hátha legközelebb felismeri a technikát.” 

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

