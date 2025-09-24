Rendkívüli

Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

Volodimir ZelenszkijUkrajnaválasztás

Zelenszkij megdöbbentő kijelentést tett, ez mindent megváltoztathat

Volodimir Zelenszkij ismertette, milyen körülmények teljesülése esetén tarthatnak választásokat Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 12:50
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij az ukrán választások feltételeiről beszélt, a legfontosabb előfeltételnek a biztonság garantálását és a nemzetközi partnerek támogatását nevezte. Az ukrán elnök a Fox Newsnak adott interjúban részletesebben ismertette a választások lehetőségét – írja az Origo.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP)
Volodimir Zelenszkij. Fotó: AFP

Zelenszkij szerint a voksolás megtartása csak biztonsági feltételek teljesülése és a nemzetközi partnerekkel kötött megállapodások alapján képzelhető el.

Amikor egy újságíró az ukrajnai korrupcióról és az ellene való küzdelemről kérdezte, Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a korrupcióellenes reformokat a parlament többségi szavazással fogadja el – beleértve a saját pártját is –, még háború idején is. 

Hozzátette, hogy az európai intézmények megerősítik Ukrajna korrupcióellenes intézményeinek függetlenségét. Az elnök kiemelte: a választások megtartását a polgárok biztonságának garantálásával kell összekapcsolni – írja az ukrán 24 csatorna.

A Verhovna Rada elnöke eközben közölte, hogy Ukrajnában csak a háború befejezése után lehet választásokat tartani. Ugyanakkor különböző forgatókönyveket készítenek elő annak érdekében, hogy a folyamat minden állampolgárnak elérhető legyen.

A választásokról szóló törvénytervezet szabályozza a fronton szolgáló katonák, a külföldön tartózkodó ukrán állampolgárok szavazását, a nemzetközi megfigyelők részvételét, valamint a finanszírozás kérdéseit.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

