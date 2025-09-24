Putyin a türelmet teszteli

A korábbi dróntámadás elszenvedője, Lengyelország is jelezte, lelövik a légtérbe berepülő repülőket. Donald Trump amerikai elnök is kijelentette egy kérdésre válaszolva, hogy le kellene-e lőni az orosz repülőgépeket, ha azok megsértik a NATO-országok légterét: „igen, azt gondolom”.

Nem véletlen egybeesés

Ami az elmúlt időszakban történt, az már nem lehet véletlen egybeesés, úgy tűnik, Oroszország valóban teszteli a NATO türelmét és légvédelmét

– mondta lapunknak Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

A szakértő szerint Moszkva elsősorban nem támadni szeretne, hanem inkább üzenni akar az Ukrajnát támogató országok koalíciójának.

Az alaszkai békecsúcson körvonalazódott egyezség után Oroszország azt jelezné, hogy elfogyott a türelme

– tette hozzá.

A NATO üzenetében nincs újdonság

A szakértő rámutatott, hogy Donald Tusk lengyel kormányfő szavai nem voltak meglepők.

Donald Tusk arról beszélt, hogy lengyel légtérbe érkező orosz repülőgépeket le fognak lőni, de ebben semmi újdonság nem volt, hiszen a 19 korábban berepült drónból is négyet lelőttek, a maradék 15-ről pedig kiderült, hogy azok nem jelentettek komoly veszélyt

– hangsúlyozta.

Koskovics Zoltán szerint a NATO jelenlegi kommunikációja egy tiszta, világos és alapvetően nem eszkalációt fokozó üzenet.

A NATO olyan üzenetet próbál megfogalmazni, amiben semmi meglepő nincs és önmagában nem kellene, hogy hozzájáruljon a kialakult eszkaláció fokozásához

– fogalmazott.

Trump hátrébb lép

A szakértő Donald Trump kijelentéseit is elemezte.

Trump üzenetei alapján úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok elnöke kezdi elengedni azt a reményét, hogy hozzá tud járulni a béke megszületéséhez. Európának azt üzeni, hogy ha ti ebben a háborúban le tudjátok győzni Oroszországot, akkor tegyétek egyedül és támogassátok ti Ukrajnát.

Koskovics szerint ez tudatos stratégia. Trump retorikája bárhogyan is változzék Ukrajna kapcsán, az biztos, hogy tesz egy lépést hátra és próbálja kivezetni az Egyesült Államokat ebből a proxyháborúból.

Minden egyes eszkalációt, minden egyes kommunikációs fordulatot arra használ, hogy hol kicsit, hol nagyobbat, de távolodjon a háborútól. Most is ez történik, Európára hárította a pénzügyi és katonai felelősséget és leszögezte azt, hogy Washington Ukrajnának nem, csak a NATO-nak szállít fegyvert.

Ez szerinte egy világos üzenet az európai „hajlandók koalíciója” felé: