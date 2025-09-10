Mark Rutte: a NATO légvédelme sikeresen reagált a lengyelországi orosz dróntámadásra

Rendkívüli

A NATO légvédelmi erői sikeresen reagáltak, miután számos orosz drón sértette meg Lengyelország légterét kedd éjjel – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán Brüsszelben. Ruttes szerint a vizsgálat még folyamatban van.

Forrás: MTI2025. 09. 10. 22:43
Mark Rutte, a NATO főtitkára Fotó: Anadolu via AFP
„Légvédelmi rendszereink működésbe léptek, és a lengyel F-16-osok, a holland F-35-ösök, az olasz AWACS-gépek, a német Patriotok, valamint a NATO tanker- és szállítókapacitás közös fellépésének köszönhetően megvédtük a szövetség területét” – hangsúlyozta sajtónyilatkozatában Rutte.

Rutte szerint sikeresen reagált a NATO légvédelme
Rutte szerint sikeresen reagált a NATO légvédelme (Fotó: AFP)

A főtitkár közölte: a lengyel kormány kérésére a NATO szerda reggel tanácskozást tartott az észak-atlanti 4. cikke alapján, amely a közös konzultációs mechanizmust biztosítja. A tagállamok szolidaritásukat fejezték ki Varsónak, és elítélték Oroszország felelőtlen magatartását – tette hozzá. Rutte kiemelte, hogy a teljes vizsgálat még folyamatban van, de az eddigi jelek szerint az eset nem tekinthető elszigeteltnek. 

A szövetség eltökélt abban, hogy megvédje területének minden egyes négyzetcentiméterét. Légvédelmünk folyamatos készenlétben van

– mondta. Véleménye szerint a történtek rámutatnak a védelmi kiadások növelésének, a fegyvergyártás felgyorsításának és Ukrajna további támogatásának fontosságára. 

Oroszország veszélyes agressziós háborút folytat Ukrajna ellen, amelynek során szándékosan civileket és polgári infrastruktúrát támad

– fogalmazott. Újságírói kérdésre válaszolva Rutte leszögezte: egyelőre nem világos, hogy a drónincidens szándékos támadás, provokáció vagy hiba volt-e. 

Bármi is volt a cél, az teljesen felelőtlen és rendkívül veszélyes. Üzenetem Putyinnak világos: állítsa le a háborút, hagyjon fel a civilek elleni támadásokkal, és ne sértse meg többé a szövetség légterét

– mondta. Hozzátette: a keddi események egyben bizonyítják, hogy a NATO képes megvédeni minden tagország légterét.

Borítókép: Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: Anadolu via AFP)

