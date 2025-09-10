Orbán Viktor is üzent a lengyelországi események után

Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. Így reagált Orbán Viktor a közösségi oldalán arra, hogy drónok sértették meg a lengyel területet.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán