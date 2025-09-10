Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. Így reagált Orbán Viktor a közösségi oldalán arra, hogy drónok sértették meg a lengyel területet.
Orbán Viktor is üzent a lengyelországi események után
A magyar kormányfő szerint ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Magyarország szolidaritását fejezte ki Varsóval.
Mint a miniszterelnök fogalmazott:
Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű.
A kormányfő kiemelte:
Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)
