Zelenszkij szankciókat követel

Az ukrán elnök közösségi oldalán reagált az oroszok támadására és a lengyel légtér megsértésére. Volodimir Zelenszkij bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a szankciók szüneteltetése túl régóta tart.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 11:14
Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
A mentőalakulatok jelenleg a Hmelnickij megyei Volocsiszkben dolgoznak, ahol az oroszok egy átlagos varróműhelyt találtak el rakétával – írta az ukrán elnök közösségi oldalán. Zelenszkij egyúttal nem csak az ukrán célpontok elleni támadásról, de a lengyel légtér megsértése kapcsán is megszólalt szankciókat követelve. 

Zelenszkij szerint szankciókra van szükség
Zelenszkij szerint szankciókra van szükség (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

Jelenleg három sérültről tudni. Ez csak egy a mai nagyszabású orosz csapás helyszínei közül: körülbelül 415 különböző típusú drón és több mint 40 cirkáló- és ballisztikus rakéta. Sajnos egy ember meghalt a Zsitomir megyei tüzérségi támadás következtében. Részvétem a családnak és a barátoknak.

– írta bejegyzésében az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint Moszkva mindig feszegeti a lehetséges határait, és ha nem talál erős reakcióra akkor folytatja a provokációt. Ma újabb eszkalációs lépés történt – orosz–iráni Sahedok hatoltak be Lengyelország légterében, a NATO légterében – fogalmazott az elnök.

Nem egy, amit balesetnek lehetne nevezni, hanem legalább nyolc támadó drón, amelyek Lengyelország irányába irányultak – emelte ki.

Rendkívül veszélyes precedens Európa számára. Hogy lesznek-e további lépések, az teljes mértékben a válasz koordinációjától és erejétől függ. Az oroszoknak érezniük kell a következményeket. Oroszországnak éreznie kell, hogy a háborút nem lehet kiterjeszteni, és véget kell vetni neki

– nyomatékosította Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerint a szankciók szüneteltetése túl régóta tart, az Oroszországgal és szövetségeseivel szembeni korlátozások elhalasztása csak a csapások fokozását eredményezi. 

Elegendő fegyverre van szükség Oroszország megfékezésére. Erős válaszra van szükség, és ez csak minden partner – Ukrajna, Lengyelország, minden európai, az Egyesült Államok – közös válasza lehet. Köszönöm mindenkinek, aki segít

– fogalmazott az elnök. 

