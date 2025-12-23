Lettország meghosszabbítja a megerősített határvédelmet

Lettország belügyminisztériumának indoklása szerint az intézkedésre „az illegális határátlépési kísérletek továbbra is aránytalanul magas száma” miatt van szükség. A minisztérium hozzátette, hogy az idén illegális bevándorlók több mint 12 ezer határsértési kísérletét akadályozták meg Belarusszia felől.

Lettország és az Európai Unió azzal vádolja Aljakszandr Lukasenka belarusz elnököt, hogy migrációs válság megszervezésével torolja meg a nyugati szankciókat (Fotó: AFP)

A megerősített határvédelmi szabályozás keretében a lett határőrség széles körű felhatalmazásokat élvez a balti állam Belarussziával közös, mintegy 172 kilométer hosszú határa mentén lévő keleti térségekben.

Mindamellett a hatóságok 2026 végéig további műszaki infrastruktúrával tervezik erősíteni a határvédelmet.

Lengyelország, Litvánia és Lettország határa 2021 óta fokozott migrációs nyomás alá került Belarusszia irányából. Az Európai Unió azzal vádolja Aljakszandr Lukasenka elnököt, hogy migrációs válság megszervezésével torolja meg a nyugati szankciókat. Lukasenka tagadja ezt.

Borítókép: Edgars Rinkevics lett elnök (Fotó: AFP)