Lettország meghosszabbítja a megerősített határvédelmet

Lettország belügyminisztériumának indoklása szerint az intézkedésre „az illegális határátlépési kísérletek továbbra is aránytalanul magas száma” miatt van szükség. A minisztérium hozzátette, hogy az idén illegális bevándorlók több mint 12 ezer határsértési kísérletét akadályozták meg Belarusszia felől.
A megerősített határvédelmi szabályozás keretében a lett határőrség széles körű felhatalmazásokat élvez a balti állam Belarussziával közös, mintegy 172 kilométer hosszú határa mentén lévő keleti térségekben.
Mindamellett a hatóságok 2026 végéig további műszaki infrastruktúrával tervezik erősíteni a határvédelmet.
Lengyelország, Litvánia és Lettország határa 2021 óta fokozott migrációs nyomás alá került Belarusszia irányából. Az Európai Unió azzal vádolja Aljakszandr Lukasenka elnököt, hogy migrációs válság megszervezésével torolja meg a nyugati szankciókat. Lukasenka tagadja ezt.
Borítókép: Edgars Rinkevics lett elnök (Fotó: AFP)
