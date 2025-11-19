Migrációs paktum: egész Európa lázad a brüsszeli tervek ellen

Egyre több európai országnak van elege az illegális migránsokból. Nagy-Britannia átfogó változtatásokat javasolt a menedékkérőkkel kapcsolatos politikájában. De több uniós ország is rájött, hogy hibás volt az eddigi migrációs politika – írja a Reuters.. Íme néhány részlet arról, hogyan módosítják az országok a saját bevándorlási szabályaikat, miközben Brüsszel a migrációs paktumot erőlteti.

A migrációs paktum bevezetése hatalmas káoszt okozhat Európában

Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Az Európai Bizottság migránsokkal árasztaná el Európát

Írtunk róla, hogy az EU bemutatta új szolidaritási mechanizmusát, amely a tagállamok közötti migrációs terhek „igazságos elosztását” célozza. A rendszer több kategóriába sorolja az országokat az érkezési számok és a befogadóképesség alapján.

Magyarország már jelezte, hogy sem menekülteket nem kíván fogadni, sem pénzügyi kompenzációt nem fog fizetni.

Az elmúlt néhány hónapban szinte minden tagállam próbálta meggyőzni az EU bizottságát, hogy már így is túlterheltek a migráció okozta terhek miatt, és ezért kevés vagy semmilyen kapacitásuk nincs más országok támogatására.